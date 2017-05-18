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Минэнерго одобрило проект разработки оборудования для освоения баженовской свиты в Югре

Опубликовано: 18 мая 2017, 9:28 | Служба новостей "ЮграPRO"

Министерство энергетики России одобрило проект «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты». Об этом сообщает агентство нефтегазовой информации.

Отмечается, что в рамках национального проекта планируется разработать и внедрить технологии поиска перспективных нефтегазоносных баженовских отложений на основе отечественных методик проведения сейсмо-, магнито-, гравиразведки и специализированных исследований керна.

«В рамках собственной Технологической стратегии „Газпром нефть“ исследует возможность вовлечения в промышленную разработку нетрадиционных запасов, крупнейшим источником которых на территории России считается баженовская свита. Мы ведем последовательный поиск наиболее эффективных методов работы с этой категорией углеводородов. Национальный проект по изучению баженовской свиты, объединив технологический и научный потенциал „Газпром нефти“, ведущих исследовательских центров, сервисных компаний и производителей оборудования, позволит создать технологии точной локализации запасов, оптимизации бурения, а также изучить эффективность термохимических методов воздействия на пласт. Благодаря реализации запланированных проектов мы планируем перевести баженовскую нефть в разряд запасов, готовых к промышленной разработке, что станет новым импульсом для развития всей российской нефтегазовой отрасли», — сказал первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Основные исследовательские работы в рамках национального проекта будут выполнены до 2021 года. 2022-2025 годы станут периодом промышленного внедрения технологий и их тиражирования на внутренний и внешний рынки. Системную отработку и испытание новых отечественных технологий предполагается проводить на базе «Центра разработки технологий добычи ТРИЗ», который «Газпром нефть» создает на территории Ханты-Мансийского автономного округа вместе с администрацией Югры.

Рубрики: Сургут, ТЭК, Экономика. Метки: , , , .


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    18 мая 2017 в 10:41

    и это на фоне снижения нефти ….

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