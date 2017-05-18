ЧП в детском саду ХМАО: 4-летний ребенок сорвался со снаряда и получил тяжелую травму

В Радужном возбуждено уголовное дело по факту получения травмы малолетним воспитанником детского сада.

Утром 17 мая в полицию Радужного поступило сообщение о том, что во время прогулки на территории детского сада мальчик сорвался со спортивного снаряда для лазания и получил тяжкую травму с повреждением внутренних органов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ, а именно, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

«В ходе расследования уголовного дела следствие планирует ответить на вопросы: являлось ли оборудование, с которого упал ребенок, безопасным для использования малолетними детьми и как в учреждении была организована работа по предотвращению получения травм воспитанниками детского сада во время игр на спортивных снарядах. После тщательного изучения документации учреждения, в том числе должностных инструкций руководства и работников, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания детей на территории учреждения», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО