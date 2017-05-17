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Нам бы так жить! Среднемесячный доход самого богатого руководителя гос. СМИ Югры Валерия Раевского – 510 000 р.

Опубликовано: 17 мая 2017, 11:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

Самым богатым руководителем государственных СМИ Югры в 2016 снова стал директор автономного учреждения «Окружная телерадиокомпания «Югра» Валерий Раевский. Доход господина Раевского за 2016 год достиг 6,2 млн рублей (510 тысяч рублей в месяц) в 2015 году доход Раевского составлял 6,5 млн рублей, в собственности у него две квартиры, два гаража и жилой дом. Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» за 2016 год получила доход 1,8 млн рублей, она владеет квартирой площадью 96,7 квадратных метров.

Напомним, что доход губернатора Югры в 2016 году составил 2,9 млн рублей. Об этом корреспонденты «ЮграPRO» сообщали ранее.

Таким образом, Валерий Раевский оказался богаче Натальи Комаровой более чем в два раза.

Для сравнения президент России Владимир Путин согласно сведениям, опубликованным на сайте Кремля, за 2016 год получил доход 8 млн 858 тыс. рублей. Так, что у господина Раевского есть куда расти. Он ведь тоже «государственник» и работает «как раб на галерах!»

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Юрий:
    19 мая 2017 в 12:41

    самая бедная в югре -это комарова

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