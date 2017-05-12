В Югорском госуниверситете – новое назначение, или, на каждую бабочку есть свой воробышек

В Югорском государственном университете – очередное новое назначение. Проректором по научной работе и международной деятельности назначен некто Андрей Мартыненко. «Некто» — потому что чужой, снова «варяг». Возглавлять научное направление в университете будет специалист по членистоногим – чешуекрылым, к коим относятся бабочки и моль!

Если в серьезных вузах принято гордиться своими, выращенными в родной alma mater кадрами, то в ЮГУ Татьяна Карминская разогнала за годы своего недолгого ректорства все «живое и мыслящее» — многими десятками исчисляются уволенные и уволившиеся доктора и кандидаты наук. А и вправду, зачем нужны дорогостоящие кадры, да еще и с претензией на свой высокий статус, если их можно заменить вчерашними бакалаврами и магистрами, которые будут в рот смотреть своей благодетельнице, доверившей им вести занятия за профессоров и доцентов? «Доувольнялись» до такой степени, что уже сложно выполнить один из показателей министерского мониторинга вузов – показатель «остепененности ППС».

Конечно, первый проректор Роман Кучин всегда держит на «скамейке запасных» в своем родном Кургане желающих получать северные зарплаты, но наиболее «хлебные места» — это уже прерогатива самого ректора. Вот и на этот раз, видимо, все же испытывая кадровый дефицит, Карминская отыскала на бескрайних академических просторах России г-на Мартыненко. Профессорско-преподавательский состав ЮГУ, хотя и привыкший к бесконечной смене лиц на административном Олимпе, не без основания волнуется: «что за птица такая?» Ведь для профессоров и доцентов этот вопрос — далеко не праздный, так как от персоналий на этой должности не в последнюю очередь зависит научная атмосфера в вузе. А говоря простым языком, как новая метла мести будет. По счастью, мы живем в технологически продвинутом и «открытом обществе», где при помощи интернета не составляет никакого труда идентифицировать любого человека, что и сделали журналисты «ЮграPRO». И вот какой портрет нового проректора, и в каком интерьере нам удалось составить.

К слову сказать, должность проректора по научной работе вакантной никогда не была. Татьяна Дмитриевна уже перебрала, как карты в колоде, несколько достойных, по ее мнению, кандидатур: в разное время и с разной длительностью «управляли наукой» профессора Ковалев (доктор технических наук), Новиков (доктор химических наук), Пятков (доктор физико-математических наук). И вот теперь возглавлять научное направление в университете будет специалист по членистоногим – чешуекрылым, к коим относятся бабочки и моль! Конечно, странным было бы даже предположить, что для до мозга костей практичной Карминской было бы интересно инновационное развитие вуза в нашем нефтегазовом регионев в данном научном направлении. Нет, подумали мы, не здесь собака зарыта!

Согласно данным из открытых источников, Андрей Борисович Мартыненко с 2013 года исполнял обязанности заместителя проректора по стратегическому развитию и исполнительного директора Программы развития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Вот — список его прежних должностных обязанностей:

— планирует реализацию, обеспечение финансирования и выполнения задач, мероприятий и проектов Программы развития ДВФУ;

— контролирует исполнение плана-графика реализации мероприятий, плана реализации закупок, мониторинг результативности проектов Программы развития ДВФУ.

https://www.dvfu.ru/newspaper/news/interview/proekt-upravlenie-dvfu/?sphrase_id=304859

Об авторах амбициозного проекта развития ДВФУ — проректоре по экономике и финансам Викторе Атаманюке, зам.проректора по стратегическому развитию Андрее Мартыненко — тогда, как водится, громко писали тамошние СМИ.

«Владивосток, 1 марта, газета «Остров.ру». Масштабные преобразования, намеченные университетом в рамках Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ (Проект 5-100), требуют кардинального пересмотра принципов управления. Для осуществления изменений группа топ-менеджмента ДВФУ совместно с экспертами Московской школы управления «Сколково» разработала проект «Управление», реализация которого будет способствовать успешному осуществлению других намеченных проектов развития университета».

А ровно год назад – ТАСС был уполномочен заявить:

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта 2016 г. Проректору по науке и инновациям Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Алексею Цхе и проректору по экономике и финансам ДВФУ Виктору Атаманюку в Приморье, подозреваемым в злоупотреблении полномочиями, назначили меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.http://tass.ru/proisshestviya/2742593

«ВЛАДИВОСТОК, 20 мая 2016 г. Дело ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца, подозреваемого в злоупотреблениях, передано для расследования из следственного управления СКР по Приморскому краю в Главное следственное управление Следственного комитета РФ». http://tass.ru/proisshestviya/3298694

Сегодня Следственный комитет все еще работает, ректор и проректоры ДВФУ — под арестом, а Мартыненко А.Б. — человек, близкий к кругам высокопоставленных нечистых на руку лиц ДВФУ, теперь будет в Ханты-Мансийске помогать Карминской «планировать, обеспечивать финансирование и реализацию закупок», но теперь уже в рамках Программы развития ЮГУ.

Так что, уважаемые преподаватели ЮГУ, как теперь шутят «Денег нет, но вы держитесь!». Вас, по всей вероятности, ждет «кардинальный пересмотр принципов управления» для осуществления проектов типа «Бакалавриат 2.0» и «Кампус 24/7», анонсированных когда-то в ДВФУ и закончившихся «посадками»топ-менеджмента. Хороший урок для любителей распиливать бюджетные (и не бюджетные тоже) деньги!

Возможно, наши предположения о наличии у ректора ЮГУ каких-то меркантильных соображений на счет проштрафившихся коллег не имеют оснований, и Татьяна Дмитриевна, как мать Тереза, просто из чувства жалости подбирает людей, потерявших работу? Но в ее альтруизм мало верится, да и факты говорят об обратном.

Еще свежы в памяти грандиозные кадровые «рокировки», связанные с приемом на работу в ЮГУ бывшего и.о. ректора Магнитогорского государственного университета Н.И. Платонова. Он, впрочем, исполнял обязанности ректора МаГУ недолго, пока бывший ректор Семенов В.П., — многолетний научный руководитель, наставник и учитель Платонова — был под следствием. Платонов в должности и.о. ректора за год привел университет фактически к уничтожению, проведенному под флагом «реорганизации». Ну, а сам быстренько «свалил» в ЮГУ (пардон, был приглашен). Как только суд вынес решение, и ректора Семенова осудили на 2,5 года за растрату средств вуза, Платонов мгновенно исчез и из ЮГУ вместе с женой (поговаривали, отъехал за границу). http://www.nakanune.ru/news/2014/8/20/22365355), Сам он в ЮГУ, вроде бы, ничего особо плохого сделать не успел (не считая разваленную…нет, не церковь, а кафедру), но вот чтобы жену Платонова пристроить сюда же на работу, пришлось слить две кафедры и «сократить» действительно ценного работника. Как писал один из читателей «ЮграPRO», в своем комментарии к нашей публикации «Утечка мозгов. Югорский госуниверситет теряет специалистов высокого класса».

«М.А.Булаева просто выкинули в благодарность за то, что поднял туризм в округе. Кандидат наук, умница, прекрасный преподаватель, любимый студентами — на кого променяли? На жену проворовавшегося проректора уральского вуза, недавно расформированного. У нее даже образование не соответствовало профилю «туризм». Булаев тяжелую операцию перенес после т.н. «сокращения», но слава Богу продолжает приносить пользу Федерации (в другом месте — прим. ред.), а вот ЮГУ все больше до профанации опускается».

Булаев по решению суда был восстановлен, но всё равно его выжили из университета. Кстати, в МаГУ одновременно с ректором осудили, посадили, оштрафовали еще двух проректоров. Где сегодня «трудится» Платонов с женой – не известно.

http://www.ugrapro.ru/2014/10/17/utechka-mozgov-yugorskiy-gosuniversitet-teryaet-spetsialistov-vyisokogo-klassa/

Экспрессивное высказывание о ситуации в ЮГУ, обнаруженное нами в комментариях все к той же статье об утечке мозгов из ЮГУ, содержит еще один пример самоуправства ректора Карминской, когда сокращаются должности своих работников и тут же создаются аналогичные должности для заезжих и залетных «спецов»:

«… сокращение должности проректора по внеучебной работе с последующим увольнением А.С.Вартаняна. Но свято место пусто не бывает, и вот уже вскоре появляется новая должность проректора по коммуникационной и организационной работе, как всегда, под приглашенного».

То, что в целом проректорский корпус – образование зыбкое, текучее, аморфное, уже никого не удивляет, рядовому преподавателю нет дела до того, как будет называться старое «новое» подразделение, и возглавляющий его проректор. Он работает при любых персоналиях: была бы шея, а хомут найдется. Удивляет другое – в этом учреждении образования — нет проректора по учебной работе, ликвидировано учебное управление.

«Нормальный проректор по учебной работе Мищенко В.А. продержался недолго – ушел на больничный (и с должности) с сердечным приступом. По ЮГУ ходит легенда, что последней его фразой в этой должности была – «я же ещё не полный подлец». И весь текущий учебный год вуз, который в авральном режиме готовится к аккредитации, и ППС тоннами пишет и в третий раз переписывает рабочие программы, фонды оценочных средств, — работает и без начальника учебно-методического управления, и без проректора по учебной работе. Других управлений – полно: экономическое, информационно-аналитическое, финансовое, административно-правовое с начальниками на зарплатах много выше профессорских. А учебного управления и проректора по учебной работе – нет», — пожаловался в наше издание читатель, явно принадлежащий к академическому сословию ЮГУ.

Сам собой напрашивается печальный вывод: учебная работа – не самый важный аспект деятельности ЮГУ, раз университет прекрасно обходится без проректора по учебной работе. Правда, поговаривают, что опять будут привлекать чьи-то «свежие мозги» со стороны.

В заключение, захотелось найти что-то положительное в кадровых решениях ректора Карминской. И мы его нашли: мотыль! В Ханты-Мансийских магазинах для рыбаков большой популярностью пользуется мотыль. А он — и членистоногий, и чешуекрылый! То, что надо! Видимо, обретя такого уникального специалиста, как А.Б Мартыненко, научное развитие ЮГУ пойдет теперь в сторону инновационного разведения и обеспечения мотылем рыбаков-любителей ХМАО и ближайших территорий. Да, что там скромничать – при таких кадрах и таком количестве болот университет может организовать собственное импортозамещающее производство мотыля и замахнуться на экспортные поставки. Вот вам и привлечение дополнительных средств! А преподаватели ЮГУ, наконец, смогут забыть о необходимости зарабатывать дополнительные деньги для университета и спокойно заниматься своей основной деятельностью: учить студентов.

Для справки.

А́льма-ма́тер (лат. almamater — буквально «кормящая, благодетельная мать» или «мать-кормилица») — старинное неформальное название название учебных заведений (университетов) как организаций, питающих духовно. В современной лексике образно означает учебное заведение, в котором человек получал или получает образование; для профессиональных учёных — место их наибольшей занятости.(https://ru.wikipedia.org/)