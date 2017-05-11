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В Югре на 10 лет может лишиться свободы житель Пыть-Яха за хранения 190 г. гашиша (видео)

Опубликовано: 11 мая 2017, 8:24 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Нефтеюганске ХМАО полицейские задержали автомобиль «ВАЗ» под управлением 30-летнего жителя города Пыть-Ях. Во время обыска полицейские в автомобиле обнаружили наркотическое вещество общей массой более 150 граммов. Кроме того, при личном досмотре в кармане у подозреваемого было обнаружено еще порядка 40 граммов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Отмечается, что в результате лабораторного исследования оказалось, что изъятым является гашиш общей массой свыше 190 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение, приобретение наркотических веществ». Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде подписки о не выезде.

Рубрики: Происшествия, Пыть-Ях. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Вера:
    11 мая 2017 в 10:16

    Журналиста Эдурда Шмонина, писавшего о коррупции держат в застенках, а наркобарона с 200 граммами наркотика под подпиской о не выезде! Судьи АУ! Где мозги? или вы думаете, что ваших детей или внуков не коснется наркомания, так Вы очень очень заблуждаетесь, как раз они в зоне риска в том числе из-за ваших грехов.

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    • Андрей:
      4 июня 2017 в 07:35

      Так судьи может сами наркоманы, откуда вам знать, разве можно на трезвую голову выносить такие решения, какие они выносят прямо как ёжики в тумане.

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