В Югре на 10 лет может лишиться свободы житель Пыть-Яха за хранения 190 г. гашиша (видео)

В Нефтеюганске ХМАО полицейские задержали автомобиль «ВАЗ» под управлением 30-летнего жителя города Пыть-Ях. Во время обыска полицейские в автомобиле обнаружили наркотическое вещество общей массой более 150 граммов. Кроме того, при личном досмотре в кармане у подозреваемого было обнаружено еще порядка 40 граммов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Отмечается, что в результате лабораторного исследования оказалось, что изъятым является гашиш общей массой свыше 190 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение, приобретение наркотических веществ». Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде подписки о не выезде.