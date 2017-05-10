«Вшивая» Югра! В регионе одна за другой закрываются общественные бани

В районном центре Междуреченский ХМАО закрыли единственную общественную «русскую» баню. Это уже вторая общественная баня, прекратившая свою работу в нефтяном регионе в год экологии. В поселке городского типа Междуреченский проживает 11 241 человек, и отсутствие общественной бани может привести к возникновению эпидемии педикулеза, возбудителями которого являются вши.

О приостановке работы городской бани в городе Советский корреспонденты «ЮграPRO» писали 3 мая. В городе Советский приостановлена деятельность городской бани. С проверкой нагрянул Роспотребнадзор. Оказалось, что качество воды не соответствует нормам. Суд решил закрыть баньку на 1 месяц.

Вернемся к ситуации в Междуреченском. Владельцем помещения для бани является ООО «Кондинское строительно-коммунальное предприятие», руководит которым бывший начальник Управления ЖКХ района Олег Горбунов. Учредителем же этой ООО-шки была госпожа Наталья Горбунова и Олег Горбунов. Стоит заметить, эта баня была продана или «подарена» ООО-шке чиновниками, вероятно, с целью улучшения качества предоставляемых банных услуг, ну, а получилось как всегда…

Возмущенные жители населенного пункта обратились к главе района, члену партии «Единая Россия» Анатолию Дубовику. Анатолий Владимирович, как истинный демократ, который строго придерживается принципу независимости ветвей власти, ответил жителям, что организация бытового обслуживания населения относится к полномочиям городского поселения. Видимо запамятовав, что в этом году практически на сто процентов все полномочия администрации поселка городского типа Междуреченский были переданы администрации Кондинского района, главой которого он сам и является.

«Администрация поселка полностью расформирована, в здании заседают только глава поселения и секретарь», — об этом написала жительница Междуреченского Кононова.

Помимо этого оказалось, что собственник здания ООО «Кондинское строительно-коммунальное предприятие» информировал господина Дубовика о прекращении оказания услуги по помывке жителей и гостей города, об этом уже сам Анатолий Владимирович пишет в ответе Гульсине Кононовой, и добавляет, что оказывается, в настоящее время ведутся переговоры… Одновременно он информирует Гульсину Акмаловну, что на территории поселка Междуреченский функционирует несколько финских бань (саун), и для того, чтобы любительница бани не осталась «грязной» и начала заранее копить деньги на посещение заграничного заведения, перечисляет «элитные» бани с указанием стоимости одного часа пребывания там.

Для справки. Вши очень не любят высокие температуры, если жара достигает 40 градусов, самка теряет способность размножения, в ее теле перестают созревать яйца. Если температура повышается еще сильнее, зародыш в уже отложенных гнидах замедляется в своем развитии, а при температуре выше 60 градусов происходит его гибель.

Русская баня имеет главное отличительное свойство – распаривание тела происходит в среде нагретого воздуха, насыщенного водяным паром. Парная, которая обеспечивает такое условие, поддерживает температуру воздуха в пределах 50-70ºС при влажности до 65 процентов.

Установлено, что русская парная баня эффективно очищает от грязи, прочищает поры, стабилизирует секреторные функции сальных желез, устраняет омертвевшие кожные клетки, активизирует кровообращение, улучшает обменный процесс, и, как результат, улучшается состояние кожи, разглаживаются морщины, устраняются угри и т.д.

В сауне держится стабильная температура и влажность. Термометр в финской бане может подниматься до ста тридцати градусов. Минимальной температурой в сауне считается девяносто градусов. При этом влажность воздуха не превышает восьми процентов. Будь она выше, дыхательные пути человека могут получить серьёзные ожоги. Посещение парной финской сауны не рекомендуется пациентам с ослабленным здоровьем. Горячий сухой воздух может вызвать сильный кашель и пересыхание слизистой. Финская сауна противопоказана при туберкулёзе, гипертонии, заболевании лёгких и нервных расстройствах.

Видимо, уже традиционно в Югре, чиновники, принимающие решения о приватизации, не в состоянии прогнозировать ситуацию, или не читали трудов «классиков» Марксизма-Ленинизма, которые еще сто лет назад описали повадки «акул» капитализма. Остается только надеяться на то, что «классики» ошиблись, и новой революции не будет…