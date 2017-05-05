В Югре «испарилось» 37 вагонов аэродромных плит
Опубликовано: 5 мая 2017, 13:35 | Служба новостей "ЮграPRO"
В конце 20 века взлетно-посадочная полоса аэропорта Березово ХМАО была передана на баланс Березовскому району. Чуть позже были закуплены аэродромные плиты в количестве 37 вагонов, в марте 2000 года они находились в поселке Приобье на хранении до начала навигации. В дальнейшем оказалось, что плит нет. Об этом написал в редакцию «ЮграPRO» житель Березово.
Нашему корреспонденту удалось получить информацию у чиновника, который буквально вчера был в этом аэропорту и подтвердил, что там аэродромных плит в таком количестве нет.
«Посадочная площадка поселка городского типа Березово является филиалом аэропорта Сургут (Березовский филиал ОАО «Аэропорт Сургут»). На посадочной площадке пгт. Березово расположено имущество, принадлежащее на праве собственности администрации Березовского района, к которому относится: перрон, рулежная дорожка и взлетно-посадочная полоса, а все остальные объекты принадлежат авиакомпании «ЮТэйр»: здания, сооружения, аэровокзальный комплекс, штаб и т.д. Березовский филиал ОАО «Аэропорт Сургут» оплачивает арендную плату администрации Березовского района за пользование металлической ВПП. В настоящее время полоса пригодна для приема-отправки воздушных судов 3 класса (типа АН-24 и классом ниже).
Взлетно-посадочная полоса изготовлена из металлических плит по военной технологии. Ежегодно на МВПП производились работы по текущему ремонту, и в настоящее время требуется проведение ремонта полосы для поддержания её в нормативном состоянии. Ранее планировали сделать капитальный ремонт полосы, но по причине отсутствия у района денег рассматриваются варианты текущего ремонта ВПП», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» заместитель начальника управления – начальник отдела воздушного и водного транспорта Владислав Клементьев.
На вопрос корреспондента «Знаете ли Вы, что-нибудь о судьбе 37 вагонов аэродромных плит, предназначенных для Березовского аэропорта?» чиновник заявил: «Этот вопрос не ко мне, я вчера был в Березово и видел там какое-то количество плит на территории посадочной площадки, а 37 вагонов, я даже себе не могу представить – это же можно выложить ни одну ВПП, они закупались, видимо в «лохматые» годы 20 века, да тогда деньги были».
Видимо не сдержался житель знаменитого града «Березов», где когда-то давно проживал князь Меньшиков – друг и соратник Петра I и рассказал в своем письме о самом больном, вероятно не только для него – о ценах на авиабилеты. «Стоимость билета из Москвы в Стамбул и обратно – 13 тыс. рублей; в Париж и обратно – 8 тыс. рублей; из Тюмени в Москву и обратно – 7 тыс. рублей, а из Березово в Ханты-Мансийск и обратно — 9,3 тыс. рублей. Почему же у нас такие большие затраты? Кто-нибудь из специалистов администрации хотя бы поинтересовался, что вам предъявляют к возмещению? Что авиакомпания в расчеты включает?», — негодует житель старинного града.
О ценах на авиабилеты корреспондент «ЮграPRO» расспросил чиновника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. «Из Березово выполняется один рейс в день по маршруту Березово –Ханты- Мансийск – Тюмень и один раз в неделю летают в Сургут. Билет из Березово до Ханты-Мансийска и обратно стоит 9,3 тыс. рублей. Все авиаперевозки в границах ХМАО субсидируются из окружного бюджета. В среднем, в зависимости от маршрута, округ доплачивает 50 процентов. Система субсидирования идет через аэропорты. Обслуживание аэропортовое, наземное, метео, часть стоимости ГСМ компенсирует бюджет Югры в рамках целевой программы», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» чиновник окружного департамента.
О горе! Оказалось, что бизнесмены от авиации не только пассажиров Югры «доят», но и, вероятно забрались в карман окружного бюджета и из него им перечисляют в среднем 50 процентов от цены на авиабилет. Ловкость рук и никакого мошенничества!
Также необходимо отметить, что народ Югры владеет почти 50 процентами авиакомпании «ЮТэйр». Опять получается, что слуги, видимо, обворовывают своих хозяев, а по «Арифметике Пупкина с картинками» как минимум два раза: первый раз, когда вы покупаете билет на самолет по завышенной цене и второй раз, когда из бюджета денежки уплывают в карманы дельцов от авиации. Ну и это еще не все. Оказываются, что топ-менеджеры «ЮТэйр», по слухам, зарегистрировали самолеты югорчан в оффшорах, а это приводит к тому, что налоги на имущество получают не жители Югры, а совсем другие не менее уважаемые ими люди…
Куда пропали бюджетные деньги, это вопрос к Филатову, представителю властей в Ютэйре и Фомагину, в Депдорхоз. Однозначно, им нужно провести проверку самим, иначе прокуратура проверит!
37 вагонов это 518 штук плит. Это один километр дороги шириной 6 метров или 15-200 метров взлётно-посадочной полосы. Автор загнул , тут вряд ли на пол- полосы хватит.
Плиты аэродромные металические. Их в вагоне точно больше.
как это вы так подсчитали что вагон в состоянии увезти 14 плит по 41 кг ,если грузоподъемность вагона 68 тонн , вот примерный расклад по технологической карте по укладке и креплению аэродромных металлических плит и полуплит К-1Д даётся такое описание. «Ширина взлетно-посадочной полосы /ВПП/ 39 м, длина сменной захватки 29,4 м. Комплект покрытия из плит К-1Д состоит из 152000 плит, 16000 полуплит, 400000 торцевых планок ТП-4 или ТП-5, набора монтажного инструмента, приспособлений и упаковочного материала. ТАК ЧТО НЕ ГОРОДИТЕ ЧУШЬ РАЗ НЕ ВЛАДЕЕТЕ ИНФОРМАЦИЕЙ
2000 год. Вспомнили. И по стоимости тоже вопрос имеет ответ, тариф на перевозку согласовывает РСТ, а уж у них не забалуешь. Каждую копейку надо доказать. Да и стоит упомянуть что ВВП нужна для межмуниципальных перевозок. Внутри района летают вертолёты. Так что содержание и ремонт за счёт средств местного бюджета это вообще нецелевое использование. Вопрос имеет длинную историю. И однозначно обвинить власть в том что они нечего не делают это не правильно.
а вы я так понимаю представитель власти, раз уж так рассуждаете? так вот руководящие должности Администрации Березовского района вор на воре, каждый приходящий в эту власть преследует одну цель побольше набить свои карманы, итог как видите известен, Березовский район с своими жителями уже давно стоит на «Коленях», куда уже хуже….
Вот вас из Саранпауля за 4 часа провезти ,а потом из Березово ,еще 45 минут , это если у вас билеты будут на вертолет , до Тюмени с 2 пересадками ,еще бы на оленях предложили возить ,совсем опалоумили
А пропали плиты в бытность кисляченко николая николаевича…
Если б ЮТЭйр не диктовал свои условия и пустил другие Авиакомпании в Березовский Аэропорт, то и билеты были б дешевле. А если нет конкуренции. То и ЮТЭйр как хочет так и диктует по какой цене перевозить пассажиров!
Да у половины посёлка эти плиты в оградах лежат, у кого на грядках а кого в гаражах. Кто то покупал а кто то сам вывозил пачками с причала в том числе сами чиновники… Плиты то отличные и в хозяйстве нужная вещь! Ведь когда то был один из крупнейших вертолетных парков в России, и самолёты летали как автобусы, а теперь? Все прос…ли… и разворовали…
значит штрафовать нерадивых граждан или пусть березовчане принесут плитку в аэропорт…
Товарищ Березянин, речь идет не о тех плитах, которые лежат в огородах, эти плиты металлические. Здесь речь идет об аэродромных плитах, которые наверное железобетонные. И народ не мог вывозить их пачками, т.к. эти 37 вагонов были в п. Приобье, хранились до навигации и до Березово так и приплыли
воровать надо перестать и все будет тогда у района!
Все вопросы к меру Москвы Собянину ,он владеет значительным пакетом акций ЮТэйр
Плиты продавали б/у негодные для полосы
Ну те плиты, что у народа в оградах вряд ли уже на полосы можно использовать, это как раз те непригодные которые после ремонта полосы оставались… Мне вот другое нравится, все наши проблемы по словам чиновников упираются в то, что мы дотационный поселок и финансово полностью зависим от округа, но при этом не один глава не пытался что-то изменить в этом плане, организовать, возродить, а ведь когда-то у нас было очень развито животноводство, был свой маслозовод, совхозы, колхозы и прочее
как сказала константинова, наш глава непонятно чьи установки реализует в жизнь！
У вас там в хмао, власти что-ли никакой нет?! Ладно местные нехорошие и с липкими руками, но и над ними ведь есть люди? Или и они безразличны к происходящему у вас? Тогда Путину на сайт пишите. Он быстро разберется.
В том то и дело, что власть есть! Если бы ее не было, в округе денег было бы больше!
Так вот как раз власть-то не местная)) приехала набить карманчики и свалить. Они же не летают в Берёзово и Саранпауль. Они только в Парижу летают)) А местных насяльника давно всех повыкидывали
Все делают вид что есть власть но на самом деле болото полное и Комарова уже чемоданы упаковадла и ждет билет на Москву……….
А из Н.Нарыкар до Приобья билет на вертолет стоит 4000. Тогда уж лучше в Париж!
но ничего цены?
Ага, 100 км пути по зимнику. А из МСК в Париж столько км?
Да мы мечтаем только об одном, чтобы семья Фоминых взяла билет в один конец Березово-Ханты-мансийск и покинула наконец наш многострадальный район.
И прихватила четыре этажа дармоедов из администрации
А что вцепились в плиты , можно полосу и в бетонном исполнении сделать ,асфальтный заводик есть для себя уж точно капитально сделают , дорога объездная стоит уже 15 десятка лет и ни чего эксплуатация ее идет по полной , машины грузовые легковые день и ночь ездят , а тут самолет 2 раза в неделю приземлится . И дешевле выйдет и договорится можно о рассрочках и налог опять же в свой бюджет упадет .