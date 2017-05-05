В Югре «испарилось» 37 вагонов аэродромных плит

В конце 20 века взлетно-посадочная полоса аэропорта Березово ХМАО была передана на баланс Березовскому району. Чуть позже были закуплены аэродромные плиты в количестве 37 вагонов, в марте 2000 года они находились в поселке Приобье на хранении до начала навигации. В дальнейшем оказалось, что плит нет. Об этом написал в редакцию «ЮграPRO» житель Березово.

Нашему корреспонденту удалось получить информацию у чиновника, который буквально вчера был в этом аэропорту и подтвердил, что там аэродромных плит в таком количестве нет.

«Посадочная площадка поселка городского типа Березово является филиалом аэропорта Сургут (Березовский филиал ОАО «Аэропорт Сургут»). На посадочной площадке пгт. Березово расположено имущество, принадлежащее на праве собственности администрации Березовского района, к которому относится: перрон, рулежная дорожка и взлетно-посадочная полоса, а все остальные объекты принадлежат авиакомпании «ЮТэйр»: здания, сооружения, аэровокзальный комплекс, штаб и т.д. Березовский филиал ОАО «Аэропорт Сургут» оплачивает арендную плату администрации Березовского района за пользование металлической ВПП. В настоящее время полоса пригодна для приема-отправки воздушных судов 3 класса (типа АН-24 и классом ниже).

Взлетно-посадочная полоса изготовлена из металлических плит по военной технологии. Ежегодно на МВПП производились работы по текущему ремонту, и в настоящее время требуется проведение ремонта полосы для поддержания её в нормативном состоянии. Ранее планировали сделать капитальный ремонт полосы, но по причине отсутствия у района денег рассматриваются варианты текущего ремонта ВПП», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» заместитель начальника управления – начальник отдела воздушного и водного транспорта Владислав Клементьев.

На вопрос корреспондента «Знаете ли Вы, что-нибудь о судьбе 37 вагонов аэродромных плит, предназначенных для Березовского аэропорта?» чиновник заявил: «Этот вопрос не ко мне, я вчера был в Березово и видел там какое-то количество плит на территории посадочной площадки, а 37 вагонов, я даже себе не могу представить – это же можно выложить ни одну ВПП, они закупались, видимо в «лохматые» годы 20 века, да тогда деньги были».

Видимо не сдержался житель знаменитого града «Березов», где когда-то давно проживал князь Меньшиков – друг и соратник Петра I и рассказал в своем письме о самом больном, вероятно не только для него – о ценах на авиабилеты. «Стоимость билета из Москвы в Стамбул и обратно – 13 тыс. рублей; в Париж и обратно – 8 тыс. рублей; из Тюмени в Москву и обратно – 7 тыс. рублей, а из Березово в Ханты-Мансийск и обратно — 9,3 тыс. рублей. Почему же у нас такие большие затраты? Кто-нибудь из специалистов администрации хотя бы поинтересовался, что вам предъявляют к возмещению? Что авиакомпания в расчеты включает?», — негодует житель старинного града.

О ценах на авиабилеты корреспондент «ЮграPRO» расспросил чиновника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. «Из Березово выполняется один рейс в день по маршруту Березово –Ханты- Мансийск – Тюмень и один раз в неделю летают в Сургут. Билет из Березово до Ханты-Мансийска и обратно стоит 9,3 тыс. рублей. Все авиаперевозки в границах ХМАО субсидируются из окружного бюджета. В среднем, в зависимости от маршрута, округ доплачивает 50 процентов. Система субсидирования идет через аэропорты. Обслуживание аэропортовое, наземное, метео, часть стоимости ГСМ компенсирует бюджет Югры в рамках целевой программы», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» чиновник окружного департамента.

О горе! Оказалось, что бизнесмены от авиации не только пассажиров Югры «доят», но и, вероятно забрались в карман окружного бюджета и из него им перечисляют в среднем 50 процентов от цены на авиабилет. Ловкость рук и никакого мошенничества!

Также необходимо отметить, что народ Югры владеет почти 50 процентами авиакомпании «ЮТэйр». Опять получается, что слуги, видимо, обворовывают своих хозяев, а по «Арифметике Пупкина с картинками» как минимум два раза: первый раз, когда вы покупаете билет на самолет по завышенной цене и второй раз, когда из бюджета денежки уплывают в карманы дельцов от авиации. Ну и это еще не все. Оказываются, что топ-менеджеры «ЮТэйр», по слухам, зарегистрировали самолеты югорчан в оффшорах, а это приводит к тому, что налоги на имущество получают не жители Югры, а совсем другие не менее уважаемые ими люди…