Уполномоченный по правам человека в Югре Стребкова: «Вам звонят, а нам почему-то нет, видимо они вам больше доверяют…»
Опубликовано: 4 мая 2017, 9:50 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прошло чуть больше месяца после того, как неравнодушный житель села Ванзеват позвонил в редакцию информационного агентства «ЮграPRO» и пожаловался на то, что «крутые» при поддержке местных силовиков третируют жителей. Господин Теплов в результате убрался из села, вероятно, не любит он гласности — в мутной водичке рыба лучше ловится, как в прямом, так и в переносном смысле, а в деревне наступила тишь да благодать. Староста Анна Кондина спокойно уехала в отпуск. О ней ранее корреспонденты «ЮграPRO» писали в статье с кричащим заголовком. «ЗАЧИСТКА» оккупированного села в Югре. Староста поселения стала «заложницей». В село Ванзеват Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа прибыли люди, которые представились сотрудниками полиции, они опрашивали местных жителей, подписавшихся под обращением к Губернатору Югры, прокурору Югры, главе Белоярского района.
«Идет зачистка. Приехали Белоярские менты и опрашивают всех подписантов, выясняют, кто отправил письмо, многие люди испуганы и отказываются от подписей», — написал тогда в редакцию житель «оккупированного» поселка.
Оказалось, для того, что бы жизнь в населенном пункте стала спокойной и безопасной достаточно небольшой группе жителей набраться смелости и придать гласности проблему. Необходимо конечно же для объективности сказать, что жители написали письма главе региона, главе муниципального образования, прокурору, уполномоченному по правам человека в Югре, но чиновники пока даже не ответили инициативной группе, за исключением уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой, которая написала, что письмо получила и разбирается с обстановкой, а корреспонденту «ЮграPRO» заявила, что такие сложные дела иногда рассматриваются в течении полутора лет (видимо, в расчете на то, что само по себе рассосется, а ведь уже рассосалось), и посетовала, что люди, почему-то ей не звонят.
«В деревне тишина, все стало спокойно», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» сотрудница администрации деревни Ванзеват.
А вот, что рассказала корреспонденту «ЮграPRO» Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова: «Если есть необходимость в дополнительных разбирательствах, то срок ответа на обращение граждан может быть продлен, а ситуация с Ванзеватом именно такая – там подключилась прокуратура и МВД. Некоторые дела мы рассматриваем по полтора года. Мало того, я уже знала о ситуации в этом населенном пункте из СМИ. И за долго до поступления этого письма я уже встречалась с прокурором по этому вопросу. Вам они звонят, а нам почему-то они не звонят, видимо, вам больше доверяют. Надо отдать должное старосте, она молодец, не смотря на то, что она болела».
А может у этих «слуг» народа услуги стоят очень дорого, а работать они не хотят, так и норовят, что-нибудь «свиснуть» у хозяина. Не пришло ли время перейти на самообслуживание – перестать сидеть на печке и ждать, когда кто-то за нас сделает, решит проблему, даст денег, защитит… И как показал опыт небольшой северной деревни — можно победить даже самых «крутых», имеющих «крыши». Где вы «крутые» АУ! и где же ваша крыша? Осталось только начать работать: посеять картошку, завести коров, начать ловить рыбу. Конечно, тяжело, а как нелегко было сделать первый шаг, и вот ведь уже не страшно детей отпустить на улицу гулять. Все у нас получится, ведь мы, а никто другой 72 года назад сумели сломать хребет очень «крутому» Гитлеру, у которого тоже была очень, очень богатая и большая крыша!
они делают вид что защищают……..
Мда…..сказочная газетенка.)))надо же писать такой бред>…заметьте не под одной статьей не подписался журналист)
Походу кто то заврался окончательно . Что вы будите делать когда мы все его поддержим официально по видео? скажете что он нас запугал?и давление началось вновь? Нас так достало это семейка родственников с их покровителем что когда приедет настоящий журналист с именем мы все расскажем как ханты тут работают бедняги.и уж соберем побольше очевидцев вашего беспредела что бы вы заткнулись уже.но наврятли к нам приедет канал югры или белоярского райна так как ваша ложь сходу выйдет наружу.поэтому вы можете пакастить только через вашего бога маненкова и газетенка его дружков.зачем им крыша?о чем статья?они как работали так и работают вы ничего не добились и не кто не позволит вам дальше поглащать ресурсы россии в одну харю с вашим богом. подождите чуть чуть и правдавылезит на ружу и не кто вас не потдержит.вы всех нас достали уже …..семейка…
как то они сами себе во всех статьях противоречат. прочитав все статьи,занимаю сторону теплова. не знаю кто это ….но все что я прочитал похоже на работу местной администрации.не одно сми не опубликует такую информацию без хозяина.
что значит корреспондент югра про? у любой настоящей статьи есть автор. А тут его нет> судя по тому что я знаю о СМИ>Информации нет только потому что боятся уголовной и административной ответственности. что автоматически говорит мне что статья фэйк.
Для нас немцы это Хуланховы и Молдановы.И у них есть Гитлер который держит район в нищете ради обогащения Белорусов. Давайте обратим наконец на это внимание…строительные фирмы….белорусов и его друзей Армян. ЧТо то хочешь сделать спроси у гитлера разрешения. сколько можно уже. Народ который понимает как работает наша власть в березовском и белоярском районе не в коем случае не верьте местным жителей.посмотрите внимательнее на эти статьи…я такого бреда давно не читала. Хотите чтото узнать приедьте и спросите у нас лично. давайте напишем каналу югра что бы они приехали и взяли интервью у каждого жителя села.и тогда дорогие читатели делайте выводы.если мы поверим этим пособникам главного гитлера нашего района то мы продолжим смотреть на это воровство дотаций и отмыв денег через их завод в белоярском. Я скажу это все на камеру телевидения если к нам приедут такие.а то только хуланховых молдоновых и педофила с их близкими друзьями опрашивают….
Вообще то господа Молдановы тут живут со дня основания деревни,а кому не нравится бегите подальше.