Уполномоченный по правам человека в Югре Стребкова: «Вам звонят, а нам почему-то нет, видимо они вам больше доверяют…»

Прошло чуть больше месяца после того, как неравнодушный житель села Ванзеват позвонил в редакцию информационного агентства «ЮграPRO» и пожаловался на то, что «крутые» при поддержке местных силовиков третируют жителей. Господин Теплов в результате убрался из села, вероятно, не любит он гласности — в мутной водичке рыба лучше ловится, как в прямом, так и в переносном смысле, а в деревне наступила тишь да благодать. Староста Анна Кондина спокойно уехала в отпуск. О ней ранее корреспонденты «ЮграPRO» писали в статье с кричащим заголовком. «ЗАЧИСТКА» оккупированного села в Югре. Староста поселения стала «заложницей». В село Ванзеват Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа прибыли люди, которые представились сотрудниками полиции, они опрашивали местных жителей, подписавшихся под обращением к Губернатору Югры, прокурору Югры, главе Белоярского района.

«Идет зачистка. Приехали Белоярские менты и опрашивают всех подписантов, выясняют, кто отправил письмо, многие люди испуганы и отказываются от подписей», — написал тогда в редакцию житель «оккупированного» поселка.

Оказалось, для того, что бы жизнь в населенном пункте стала спокойной и безопасной достаточно небольшой группе жителей набраться смелости и придать гласности проблему. Необходимо конечно же для объективности сказать, что жители написали письма главе региона, главе муниципального образования, прокурору, уполномоченному по правам человека в Югре, но чиновники пока даже не ответили инициативной группе, за исключением уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой, которая написала, что письмо получила и разбирается с обстановкой, а корреспонденту «ЮграPRO» заявила, что такие сложные дела иногда рассматриваются в течении полутора лет (видимо, в расчете на то, что само по себе рассосется, а ведь уже рассосалось), и посетовала, что люди, почему-то ей не звонят.

«В деревне тишина, все стало спокойно», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» сотрудница администрации деревни Ванзеват.

А вот, что рассказала корреспонденту «ЮграPRO» Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова: «Если есть необходимость в дополнительных разбирательствах, то срок ответа на обращение граждан может быть продлен, а ситуация с Ванзеватом именно такая – там подключилась прокуратура и МВД. Некоторые дела мы рассматриваем по полтора года. Мало того, я уже знала о ситуации в этом населенном пункте из СМИ. И за долго до поступления этого письма я уже встречалась с прокурором по этому вопросу. Вам они звонят, а нам почему-то они не звонят, видимо, вам больше доверяют. Надо отдать должное старосте, она молодец, не смотря на то, что она болела».

А может у этих «слуг» народа услуги стоят очень дорого, а работать они не хотят, так и норовят, что-нибудь «свиснуть» у хозяина. Не пришло ли время перейти на самообслуживание – перестать сидеть на печке и ждать, когда кто-то за нас сделает, решит проблему, даст денег, защитит… И как показал опыт небольшой северной деревни — можно победить даже самых «крутых», имеющих «крыши». Где вы «крутые» АУ! и где же ваша крыша? Осталось только начать работать: посеять картошку, завести коров, начать ловить рыбу. Конечно, тяжело, а как нелегко было сделать первый шаг, и вот ведь уже не страшно детей отпустить на улицу гулять. Все у нас получится, ведь мы, а никто другой 72 года назад сумели сломать хребет очень «крутому» Гитлеру, у которого тоже была очень, очень богатая и большая крыша!