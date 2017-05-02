Самый богатый главный врач в Югре Догадин в 2016 году получил доход 9,95 млн р.

В 2016 году богатейшим главным врачом в Югре стал руководитель Няганской окружной клинической больницы Сергей Догадин. В минувшем году он получил доход 9,95 млн рублей (828 тысяч рублей в месяц). Господин Догадин также владеет двумя квартирами и недостроенным домом, а его законная супруга за прошедший год заработала 1,2 млн рублей и передвигается на автомобиле «ToyotaPrado». На втором месте по доходам глава «Радужнинской городской больницы» Олег Шкилев с доходом в 8,6 млн руб. На третьем месте не бедствующих врачей — главный врач Окружного кардиологического диспансера Лариса Урванцева с годовым доходом 6,12 млн рублей.

Теперь о тех, кто не научился «делать» деньги в сфере медицины. Самым скромным главным врачом региона стал Сергей Яковлев — главный врач Окружного лечебно-реалибитационного центра («Водолечебница» прим. редакции) его доход за год достиг 1,53 млн рублей. На втором с конца месте оказалась руководитель городской стоматологической поликлиники в городе Урае Евгения Синеговская с доходом 1,58 млн рублей. Юрий Иушин главный врач Пионерской районной больницы за 2016 год заработал 1,65 млн рублей и стал третьим с конца.

Все бы хорошо – замечательно, работаешь значит, зарабатываешь много денег, но тут загвоздка вышла, оказалось, что в этом же 2016 году подчиненные самого богатого врача ХМАО Догадина жаловались на негодную работу МИС «Югра», решение об установке которой принимал господин Догадин.

Об этом писали корреспонденты «ЮграPRO» в феврале 2016 года. «У меня создалось впечатление, что Вы (Нусинов — прим. редакции) говорили совершенно о другой информационной системе, а не о той, в которой мы работаем практически год, и которая нам не помогает, а мешает работать. Мы должны работать быстро — у нас оборот по больным просто космический. За вчерашний день, например, 17 человек поступили, все нужно быстро делать, и это делается. У меня лежит история болезни, но она не оформлена, вот еще история и тоже не оформлена, а еще нужно сделать выписки и т.д. Так вот то, что мы делаем сейчас в «новой» Медицинской информационной системе – на порядок дольше, чем это делалось без нее. Всем понятно, что идет«глобализация»всех процессов, но программный продукт должен быть лучший, если он внедряется в округе, он должен быть полноценным и адаптированным к каждому учреждению. Но здесь мы этого не видим. Начиная с июня 2015 года мы пишем наши предложения», — жаловалась тогда подчиненная господина Догадина на конференции, которая проводилась в Няганской окружной больнице.

Решил наш корреспондент убедиться, а может все же зря мы обижаем Сергея Михайловича и дозвонился чиновникам, которые курируют эту область в вышестоящих структурах автономного округа. И они хором заявили, что виноваты главные врачи. Ну тут все понятно – не государственные ведь слуги!

«Решение об использовании той или иной медицинской информационной системы принимает главный врач мед. учреждения. Мы в настоящее время не поддерживаем МИС «Югра», а учреждения сами работают со специалистами», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» начальник отдела единой государственной информационной системы здравоохранения Медицинского информационно-аналитического центра Югры Александр Ермилов.

Чиновник Департамента здравоохранения также подтвердил мысль своего коллеги.

«В тех учреждениях, где ранее не была установлена медицинская информационная система устанавливалась МИС «Югра», собственником которой является «Югра», по поводу установки МИС «Югра» в Няганьской окружной больнице я вам конкретно сказать не могу – мне нужно будет переговорить с МИАЦом. Решение об установке МИС принимали руководители медицинских учреждений», — заявил начальник отдела развития информационных технологий Департамента здравоохранения Югры Михаил Пинжаков.

Но и это не все – в своем ответе сотрудникам Няганской окружной больницы, в котором они пожаловались (косвенно) на неэффективные решения Сергея Догадина, бывший заместитель губернатора Алексей Путин однозначно написал: «МИС «Югра» принадлежит ХМАО, в связи с этим внедрение, модернизация и обслуживание МИС «Югра» будут производится самими сотрудниками бюджетного учреждения Югры «МИАЦем». Но слова Путина для наших стратегов от медицины не указ – они сами с усами. И тут опять не повезло нашему «богатею», а может наоборот повезло. Не захотел МИАЦ обслуживать МИС «Югру», и вероятно, пришлось Сергею Михайловичу платить денежки каким-то дядям за обслуживание системы…