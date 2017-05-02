Самый богатый главный врач в Югре Догадин в 2016 году получил доход 9,95 млн р.
Опубликовано: 2 мая 2017, 14:41 | Служба новостей "ЮграPRO"
В 2016 году богатейшим главным врачом в Югре стал руководитель Няганской окружной клинической больницы Сергей Догадин. В минувшем году он получил доход 9,95 млн рублей (828 тысяч рублей в месяц). Господин Догадин также владеет двумя квартирами и недостроенным домом, а его законная супруга за прошедший год заработала 1,2 млн рублей и передвигается на автомобиле «ToyotaPrado». На втором месте по доходам глава «Радужнинской городской больницы» Олег Шкилев с доходом в 8,6 млн руб. На третьем месте не бедствующих врачей — главный врач Окружного кардиологического диспансера Лариса Урванцева с годовым доходом 6,12 млн рублей.
Теперь о тех, кто не научился «делать» деньги в сфере медицины. Самым скромным главным врачом региона стал Сергей Яковлев — главный врач Окружного лечебно-реалибитационного центра («Водолечебница» прим. редакции) его доход за год достиг 1,53 млн рублей. На втором с конца месте оказалась руководитель городской стоматологической поликлиники в городе Урае Евгения Синеговская с доходом 1,58 млн рублей. Юрий Иушин главный врач Пионерской районной больницы за 2016 год заработал 1,65 млн рублей и стал третьим с конца.
Все бы хорошо – замечательно, работаешь значит, зарабатываешь много денег, но тут загвоздка вышла, оказалось, что в этом же 2016 году подчиненные самого богатого врача ХМАО Догадина жаловались на негодную работу МИС «Югра», решение об установке которой принимал господин Догадин.
Об этом писали корреспонденты «ЮграPRO» в феврале 2016 года. «У меня создалось впечатление, что Вы (Нусинов — прим. редакции) говорили совершенно о другой информационной системе, а не о той, в которой мы работаем практически год, и которая нам не помогает, а мешает работать. Мы должны работать быстро — у нас оборот по больным просто космический. За вчерашний день, например, 17 человек поступили, все нужно быстро делать, и это делается. У меня лежит история болезни, но она не оформлена, вот еще история и тоже не оформлена, а еще нужно сделать выписки и т.д. Так вот то, что мы делаем сейчас в «новой» Медицинской информационной системе – на порядок дольше, чем это делалось без нее. Всем понятно, что идет«глобализация»всех процессов, но программный продукт должен быть лучший, если он внедряется в округе, он должен быть полноценным и адаптированным к каждому учреждению. Но здесь мы этого не видим. Начиная с июня 2015 года мы пишем наши предложения», — жаловалась тогда подчиненная господина Догадина на конференции, которая проводилась в Няганской окружной больнице.
Решил наш корреспондент убедиться, а может все же зря мы обижаем Сергея Михайловича и дозвонился чиновникам, которые курируют эту область в вышестоящих структурах автономного округа. И они хором заявили, что виноваты главные врачи. Ну тут все понятно – не государственные ведь слуги!
«Решение об использовании той или иной медицинской информационной системы принимает главный врач мед. учреждения. Мы в настоящее время не поддерживаем МИС «Югра», а учреждения сами работают со специалистами», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» начальник отдела единой государственной информационной системы здравоохранения Медицинского информационно-аналитического центра Югры Александр Ермилов.
Чиновник Департамента здравоохранения также подтвердил мысль своего коллеги.
«В тех учреждениях, где ранее не была установлена медицинская информационная система устанавливалась МИС «Югра», собственником которой является «Югра», по поводу установки МИС «Югра» в Няганьской окружной больнице я вам конкретно сказать не могу – мне нужно будет переговорить с МИАЦом. Решение об установке МИС принимали руководители медицинских учреждений», — заявил начальник отдела развития информационных технологий Департамента здравоохранения Югры Михаил Пинжаков.
Но и это не все – в своем ответе сотрудникам Няганской окружной больницы, в котором они пожаловались (косвенно) на неэффективные решения Сергея Догадина, бывший заместитель губернатора Алексей Путин однозначно написал: «МИС «Югра» принадлежит ХМАО, в связи с этим внедрение, модернизация и обслуживание МИС «Югра» будут производится самими сотрудниками бюджетного учреждения Югры «МИАЦем». Но слова Путина для наших стратегов от медицины не указ – они сами с усами. И тут опять не повезло нашему «богатею», а может наоборот повезло. Не захотел МИАЦ обслуживать МИС «Югру», и вероятно, пришлось Сергею Михайловичу платить денежки каким-то дядям за обслуживание системы…
Самый богатый врач это Ташланов, его куда дели? Эти отдыхают в сторонке
мне более 25 лет надо работать, сколько доганин в год зарабатывает, хотя тоже работаю в здравоохранении
Жена уже давненько ездит на новеньком кроссовере Лексус. А сотрудники больницы уже забыли что такое премия. Что сказать — труженики.
Компьютерный томограф установили, а работать ненаучили! Он круглосуточно должен работать за такую цену, а не по брату и знакомств записываться на КТ!
Самое удивительное, что самая высокая зарплата у главного врача в учреждении, где средняя заработная плата врачей чуть-ли самая низкая по округу (по данным с официального сайта деп.здрава Югры)
Ну это понятно, ведь если у одного прибыло, то у других убудет!
Более того, мало лекарств, и мало расходников..
Нормальная МИС хорошо работать быстро оформлять истории и выписки. А статья заказная и мы знаем чья
Нормальная МИС????? Видимо, Врач, мало на ней работает..Постоянные ошибки, куча «профилей», и тормоза — это нормальная МИС? «Пациент» гораздо удобнее и быстрее работал
Какая нормальная МИС? Люди Вы о чём? В учреждении кадровый дефицит. Норм. Специалистов по пальцам одной руки не наберешь, а вы норм МИС. Для него сотрудники это рабы зарабатывающие ему регулярную премию. Наконец-то всплыло наружу сколько стоит этот великий руководитель. Но неуверен, что определённые люди сделают правильные выводы. В департаменте всем давно известно о ситуации в учреждении. А ему контракт продлевают
Более того, всем известно, что финансами рулит не он,а главный экономист. Без её одобрения не делается ничего. Если в департаменте все известно, но ничего не предпринимается,значит департамену это выгодно?вот только почему,непонятно.на прямой вопрос -почему в Нягани у главного врача доход самый высокий,а зарплата врачей одна из самых низких по округу-внятного ответа получено не было. Впрочем, как и всегда. Не поставлена речь у С. М.Догадина.Верните Белоусова!
Если в департаменте известно, то почему нет мер?значит,это выгодно департамену?да и в больнице известно, кто на самом деле распоряжается финансами -это главный экономист, без ее одобрения в больницу ничего не закупается.. На прямой вопрос о том,почему в больнице одна из самых низких зарплат врачей по округу, при самом высоком доходе главного врача,С.М.Догадин,как обычно,ничего внятного не сказал
Вы сравните с доходами прошлого года и тогда картина по главным врачам будет совсем другой. Догадин в этом году говорят квартиру продал, и она ему пошла в доход. А вот у Урванцевой доход от прошлого года +150%, а в целом в системе здравоохранения уровень зарплат в 2016 году был на уровне 2015 года, но главные врачи выбиваются из массы. Да и ее семья владеет большим количеством земель и недвижимости. Еще не известно кто самый богатый главный врач. Департаменту надо анализировать рост доходов и недвижимости главных врачей. А Россу то в Пыть-Яхе как заработал 5 млн, больше чем у Белоцерковцевой!
Урванцева теперь в депутаты метит. Надо же нажитое добро защищать.
Что за чушь! Догадин один из самых порядочных главных врачей! При чем здесь МИС Югра! Полный абсурд. Это черный пиар. Вот только против кого адресован?
Мыслителю.. Если он один из самых порядочных врачей, то почему во время пребывания его на посту главного врача — уехало очень много опытных докторов, заведующих отделениям? Ведь не просто так же уехали..
Просто при расчете прибыли включается сумма от продажи квартиры , даже ей сто лет в обед. Вот и получаются такие суммы. Сравнивайте на сайтах учреждений, там есть расшифровка