В Югре назначен новый начальник полиции

На должность начальника отдела МВД России по Нефтеюганскому району ХМАО назначен полковник внутренней службы Джусоев Гурам Петрович. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

Руководителя районного отдела личному составу представил заместитель начальника УМВД России по ХМАО полковник внутренней службы Александр Беспалов.

Гурам связал свою судьбу со службой в органах внутренних дел в 2000 году. Карьера была связана с розыскной деятельностью, пройдя путь от младшего оперуполномоченного до начальника подразделения. С 2015 года Гурам Джусоев руководил отделом полиции № 1 УМВД России по городу Сургуту.