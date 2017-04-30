В Югре назначен новый начальник полиции
Опубликовано: 30 апреля 2017, 18:02 | Служба новостей "ЮграPRO"
На должность начальника отдела МВД России по Нефтеюганскому району ХМАО назначен полковник внутренней службы Джусоев Гурам Петрович. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.
Руководителя районного отдела личному составу представил заместитель начальника УМВД России по ХМАО полковник внутренней службы Александр Беспалов.
Гурам связал свою судьбу со службой в органах внутренних дел в 2000 году. Карьера была связана с розыскной деятельностью, пройдя путь от младшего оперуполномоченного до начальника подразделения. С 2015 года Гурам Джусоев руководил отделом полиции № 1 УМВД России по городу Сургуту.
Рубрики: Нефтеюганский район, Общество, Сургут. Метки: новости Югры. новости ХМАО, ХМАО, Югра.
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настоящий Хант 🙂
А русских больше в Югре не осталось на эту должность?
Лишь бы был честным человеком!
Он настоящий офицер и человек с большой буквы!!! Пожелаем ему удачи на не лёгком и ответственном посту!!!
Было хорошо, стало ещё лучше…
Побрился значит, и чистый, какой я смотрите.Видно, что молодой, но не русский.Что своих мало на севере, все прут сюда .? Опять не русский, теперь будет задницы прикрывать своим армянам.Удачи вам начальник отдела!
Прежде чем писать ерунду, надо включать мозги. Видимо их у вас нет? Такие как вы мешают жить нормально нашей многонацональной стране. Пора усвоить для себя,что нет плохой нации, есть плохой человек и этим всё сказано. А он Человек с большой БУКВЫ. Он сын ОСЕТИНСКОГО НАРОДА. Кто такие ОСЕТИНЫ знает весь МИР.
ВОВ выграл «этот не русский», а вот зато Великую Державу развалил как раз таки руууский. Что скажите, Наталья😉
Скоро в Нефтеюганском районе аулы, кишлаки будут. Один пролез сейчас вся нечесть полезет…
Это2 вы про себя?
Господи! «Своих не хватает» — это вы кого имеете виду? русских? А он откуда, с загранице? Вот из-за таких, как ермак, наталья и т.д. ( не хочу даже писать имена с большой буквы!) разгораются войны! Этот человек для России сделал больше, чем вы, вместе взятые! ( обращаюсь к тем же гр. ) Такие люди, как вы обычно палец о палец не ударяют, а только тявкают. Как будто вы здесь все коренные жители!😄 Такие же приезжие, как и те же нацмены. И если даже кишлаки и будут в нефтеюганском районе, то этой черте кавказцев можно только позавидовать. Они живут не только для себя ( как вы, которым родные родители в тягость!) а для своего народа. И если понадобится, то и ваши задницы прикроет(к сожалению)
Полностью поддерживаю слова не русской! Удачи Вам на новой должности.
Да храни Вас Бог!
Ну почему есть такие люди, которые дальше своего носа ничего не видят!? Что-то в войну, когда не русские защищали Родину, то никакие ермаки и натали от их помощи не отказывались! И вы не ханты, так что такие же гости и приезжие! И еще, не русские это не значит армянин (с глубоким уважением отношусь к ним) это так, хочу указать на их неграматность )))
Удачи полковнику! Пусть Вам поменьше встречаются ядодышащие люди)))) И как можно меньше зависти!