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В Югре назначен новый начальник полиции

Опубликовано: 30 апреля 2017, 18:02 | Служба новостей "ЮграPRO"

На должность начальника отдела МВД России по Нефтеюганскому району ХМАО назначен полковник внутренней службы Джусоев Гурам Петрович. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

Руководителя районного отдела личному составу представил заместитель начальника УМВД России по ХМАО полковник внутренней службы Александр Беспалов.

Гурам связал свою судьбу со службой в органах внутренних дел в 2000 году. Карьера была связана с розыскной деятельностью, пройдя путь от младшего оперуполномоченного до начальника подразделения. С 2015 года Гурам Джусоев руководил отделом полиции № 1 УМВД России по городу Сургуту.

Рубрики: Нефтеюганский район, Общество, Сургут. Метки: , , .


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Комментарии

  1. Опять:
    30 апреля 2017 в 18:28

    настоящий Хант 🙂

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  2. Ермак:
    30 апреля 2017 в 20:42

    А русских больше в Югре не осталось на эту должность?

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  3. Дмитрий:
    30 апреля 2017 в 22:59

    Он настоящий офицер и человек с большой буквы!!! Пожелаем ему удачи на не лёгком и ответственном посту!!!

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  4. Пенсионер МВД:
    30 апреля 2017 в 23:32

    Было хорошо, стало ещё лучше…

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  5. Наталья:
    1 мая 2017 в 07:38

    Побрился значит, и чистый, какой я смотрите.Видно, что молодой, но не русский.Что своих мало на севере, все прут сюда .? Опять не русский, теперь будет задницы прикрывать своим армянам.Удачи вам начальник отдела!

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    • Тамара:
      17 мая 2017 в 17:54

      Прежде чем писать ерунду, надо включать мозги. Видимо их у вас нет? Такие как вы мешают жить нормально нашей многонацональной стране. Пора усвоить для себя,что нет плохой нации, есть плохой человек и этим всё сказано. А он Человек с большой БУКВЫ. Он сын ОСЕТИНСКОГО НАРОДА. Кто такие ОСЕТИНЫ знает весь МИР.

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    • Не русская!:
      19 мая 2017 в 00:31

      ВОВ выграл «этот не русский», а вот зато Великую Державу развалил как раз таки руууский. Что скажите, Наталья😉

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  6. Хант:
    2 мая 2017 в 11:25

    Скоро в Нефтеюганском районе аулы, кишлаки будут. Один пролез сейчас вся нечесть полезет…

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  7. Не русская!:
    8 мая 2017 в 18:21

    Господи! «Своих не хватает» — это вы кого имеете виду? русских? А он откуда, с загранице? Вот из-за таких, как ермак, наталья и т.д. ( не хочу даже писать имена с большой буквы!) разгораются войны! Этот человек для России сделал больше, чем вы, вместе взятые! ( обращаюсь к тем же гр. ) Такие люди, как вы обычно палец о палец не ударяют, а только тявкают. Как будто вы здесь все коренные жители!😄 Такие же приезжие, как и те же нацмены. И если даже кишлаки и будут в нефтеюганском районе, то этой черте кавказцев можно только позавидовать. Они живут не только для себя ( как вы, которым родные родители в тягость!) а для своего народа. И если понадобится, то и ваши задницы прикроет(к сожалению)

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  8. Гость:
    8 мая 2017 в 20:33

    Полностью поддерживаю слова не русской! Удачи Вам на новой должности.
    Да храни Вас Бог!

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  9. Мирный:
    9 мая 2017 в 21:25

    Ну почему есть такие люди, которые дальше своего носа ничего не видят!? Что-то в войну, когда не русские защищали Родину, то никакие ермаки и натали от их помощи не отказывались! И вы не ханты, так что такие же гости и приезжие! И еще, не русские это не значит армянин (с глубоким уважением отношусь к ним) это так, хочу указать на их неграматность )))
    Удачи полковнику! Пусть Вам поменьше встречаются ядодышащие люди)))) И как можно меньше зависти!

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