Как были далеки они от народа! Доход 25 депутатов фракции ЕР в Думе Югры превышает бюджет среднероссийского города с населением 25 тыс. человек

Самыми богатыми депутатами парламента Ханты-Мансийского автономного округа оказались члены политической партии «Единая Россия»: Алексей Андреев, Андрей Осадчук, Сергей Кочкуров, Степан Пыталев. А самыми бедными являются члены партии ЛДПР: Андрей Миляев, Александр Мещангин, Евгений Марков. Об этом сообщает пресс-служба Думы Югры.

Совокупный доход депутатов членов фракции «Единая Россия» в Думе ХМАО составил 899 млн, а доход депутатов членов фракции КПРФ составил 3,7 млн рублей, что в 243 раза меньше, чем у коллег из правящей партии.

Лидером среди богатых депутатов окружной думы по итогам 2016 года стал член партии «Единая Россия» Алексей Андреев с результатом 333,3 млн рублей. На втором месте член партии «Единая Россия» Андрей Осадчук с результатом в 105,9 млн рублей. Третье призовое место досталось единороссу Сергею Кочкурову – 105,1 млн рублей. На четвертом месте, как ни странно, тоже их однопартиец Степан Пыталев, он за 2016 год заработал 86,6 млн рублей.

В ТОПе бедных депутатов региона лидирует член партии ЛДПР Андрей Миляев, он заработал за 2016 год лишь 188 тысяч рублей. На втором от конца месте оказался также «Сокол Жириновского» Александр Мещангин с результатом 491 тыс. рублей. Третье призовое место занял Чемпион Мира по боксу Руслан Проводников. Он за 2016 год заработал 534 тысячи рублей. Четвертое место с конца занял руководитель фракции ЛДПР, самый активный депутат Думы Югры (чаще всех депутатов выступает на заседаниях Комитета и Думы) Евгений Марков с результатом 705 тыс. рублей.

Руководители законодательного органа ХМАО тоже не плохо работали в 2016 году. Председатель Думы региона Борис Хохряков заработал 11,3 млн рублей, заместители председателя парламента: Александр Сальников – 7 млн рублей, Наталья Западнова – 4,9 млн рублей, Еремей Айпин за 2016 год получил доход в 5,6 млн рублей.

Самым большим жилым домом владеет жена депутата члена партии «Единая Россия» Владимира Семенова, площадь домика составляет 1 297 квадратных метров. Самым крупным землевладельцем стал депутат Думы ХМАО член партии «Единая Россия» Владислав Фоменко, он владеет 45 земельными участками.

Еще в 2013 году президент России Владимир Путин потребовал на всех уровнях управления регулярно публиковать (размещать в сети интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это даст возможность в доступной форме информировать население о планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств. Опубликовали, но кто тогда мог подумать, что кто-то начнет сравнивать бюджеты целых городов с доходами отдельных слуг народа? Или даже с доходами партийных фракций.

К слову, совокупный доход депутатов членов фракции «Единая Россия» в Думе ХМАО составил 899 млн рублей, что сравнимо с бюджет города Ишим в 2016 году, который достиг 1,6 млрд рублей.

Для справки. В городе Ишиме проживает 65289 человек (в фракции партии «Единая Россия» 25 депутатов). Жители города Ишим в 2016 году отгрузили продукции за 2016 год на 8,1 млрд рублей.

Значительно скромнее живут депутаты, входящие в фракции оппозиционных партий: так, общий доход депутатов членов фракции КПРФ составил 3, 7 млн рублей, что в 243 раза меньше, чем у их коллег из правящей партии. Соколы Жириновского, входящие в фракцию ЛДПР в Думе Югры сумели заработать все вместе 24,5 млн рублей – это в 37 раз меньше, чем у единороссов. Ну а фракцию политической партии «Справедливая Россия» в единственном числе представляет не бедный депутат Михаил Сердюк с годовым доходом 22,4 млн рулей.

А на дворе 2017 год, 100 лет назад в России также как и сейчас было очень не много людей, которые могли себе представить, что произойдет с ними в результате революционных преобразований.

А как отцу объяснить сыну, что доход какого-то серьезного дяди или тети соизмерим с доходом целого города. И тогда подросток, ощущая несправедливость, начинает искать ответ на свой вопрос на сайте господина Навального…