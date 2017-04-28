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Как были далеки они от народа! Доход 25 депутатов фракции ЕР в Думе Югры превышает бюджет среднероссийского города с населением 25 тыс. человек

Опубликовано: 28 апреля 2017, 11:07 | Служба новостей "ЮграPRO"

Самыми богатыми депутатами парламента Ханты-Мансийского автономного округа оказались члены политической партии «Единая Россия»: Алексей Андреев, Андрей Осадчук, Сергей Кочкуров, Степан Пыталев. А самыми бедными являются члены партии ЛДПР: Андрей Миляев, Александр Мещангин, Евгений Марков. Об этом сообщает пресс-служба Думы Югры.

Совокупный доход депутатов членов фракции «Единая Россия» в Думе ХМАО составил 899 млн, а доход депутатов членов фракции КПРФ составил 3,7 млн рублей, что в 243 раза меньше, чем у коллег из правящей партии.

Лидером среди богатых депутатов окружной думы по итогам 2016 года стал член партии «Единая Россия» Алексей Андреев с результатом 333,3 млн рублей. На втором месте член партии «Единая Россия» Андрей Осадчук с результатом в 105,9 млн рублей. Третье призовое место досталось единороссу Сергею Кочкурову – 105,1 млн рублей. На четвертом месте, как ни странно, тоже их однопартиец Степан Пыталев, он за 2016 год заработал 86,6 млн рублей.

В ТОПе бедных депутатов региона лидирует член партии ЛДПР Андрей Миляев, он заработал за 2016 год лишь 188 тысяч рублей. На втором от конца месте оказался также «Сокол Жириновского» Александр Мещангин с результатом 491 тыс. рублей. Третье призовое место занял Чемпион Мира по боксу Руслан Проводников. Он за 2016 год заработал 534 тысячи рублей. Четвертое место с конца занял руководитель фракции ЛДПР, самый активный депутат Думы Югры (чаще всех депутатов выступает на заседаниях Комитета и Думы) Евгений Марков с результатом 705 тыс. рублей.

Руководители законодательного органа ХМАО тоже не плохо работали в 2016 году. Председатель Думы региона Борис Хохряков заработал 11,3 млн рублей, заместители председателя парламента: Александр Сальников – 7 млн рублей, Наталья Западнова – 4,9 млн рублей, Еремей Айпин за 2016 год получил доход в 5,6 млн рублей.

Самым большим жилым домом владеет жена депутата члена партии «Единая Россия» Владимира Семенова, площадь домика составляет 1 297 квадратных метров. Самым крупным землевладельцем стал депутат Думы ХМАО член партии «Единая Россия» Владислав Фоменко, он владеет 45 земельными участками.

Еще в 2013 году президент России Владимир Путин потребовал на всех уровнях управления регулярно публиковать (размещать в сети интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это даст возможность в доступной форме информировать население о планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств. Опубликовали, но кто тогда мог подумать, что кто-то начнет сравнивать бюджеты целых городов с доходами отдельных слуг народа? Или даже с доходами партийных фракций.

К слову, совокупный доход депутатов членов фракции «Единая Россия» в Думе ХМАО составил 899 млн рублей, что сравнимо с бюджет города Ишим в 2016 году, который достиг 1,6 млрд рублей.

Для справки. В городе Ишиме проживает 65289 человек (в фракции партии «Единая Россия» 25 депутатов). Жители города Ишим в 2016 году отгрузили продукции за 2016 год на 8,1 млрд рублей.

Значительно скромнее живут депутаты, входящие в фракции оппозиционных партий: так, общий доход депутатов членов фракции КПРФ составил 3, 7 млн рублей, что в 243 раза меньше, чем у их коллег из правящей партии. Соколы Жириновского, входящие в фракцию ЛДПР в Думе Югры сумели заработать все вместе 24,5 млн рублей – это в 37 раз меньше, чем у единороссов. Ну а фракцию политической партии «Справедливая Россия» в единственном числе представляет не бедный депутат Михаил Сердюк с годовым доходом 22,4 млн рулей.

А на дворе 2017 год, 100 лет назад в России также как и сейчас было очень не много людей, которые могли себе представить, что произойдет с ними в результате революционных преобразований.

А как отцу объяснить сыну, что доход какого-то серьезного дяди или тети соизмерим с доходом целого города. И тогда подросток, ощущая несправедливость, начинает искать ответ на свой вопрос на сайте господина Навального…

Рубрики: Политика, Рейтинги. Метки: , , .


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Комментарии

  1. югорчанин:
    28 апреля 2017 в 12:17

    У проводникова странные маленькие доходы…а дивиденды почему не указал?

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  2. водила:
    29 апреля 2017 в 05:02

    Проводников кровью и потом себе денежки добывает ..стадно господа

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  3. Малый бизнес:
    29 апреля 2017 в 18:59

    Вот так бывает революции… Осталось только ждать, когда «правящий класс» не сможет! Низы уже точно не хотят! Скоро всем им поидет «Навальный»)

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  4. надежда:
    30 апреля 2017 в 08:31

    Спасибо ЮГРЕПРО. С интересом ознакомилась с доходами «слуг народа».

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  5. Страх потеряли:
    30 апреля 2017 в 12:16

    Миша Сердюк не ту партию выбрал! Ему нужно было в Единой России состоять, — судя по его 22 миллионам «заработанного» бабла! Это было бы справедливо!)?

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    • надоело:
      11 мая 2017 в 13:47

      Действительно все богачи принадлежат к Единой России. Давайте дальше продолжать за них голосовать. Нас же устраивают стипендии, пенсии, зарплаты.

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  6. Светлана:
    19 мая 2017 в 12:31

    Обалдеть, вот вам и информация для размышления….. Как люди с такими доходами, могут представлять интересы народа? Да они же и понятия не имеют как живет простой человек

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