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В Ханты-Мансийске показания приборов учетов от населения будут приниматься в любое время

Опубликовано: 27 апреля 2017, 14:35 | Служба новостей "ЮграPRO"

Руководство «Информационно-расчетного центра» заверяет жителей города в том, что несмотря на ранее установленные сроки подачи показаний приборов учета в связи с переходом на новую информационную систему приемка данных от населения продолжается.

«Информация о том, что с апреля 2017 года показания приборов учета от населения в ресурсоснабжающие компании для начисления платы за услуги ЖКХ передавать будет только ОАО «Информационно-расчетный центр» была своевременно доведена нами до всех управляющих компаний с целью информирования населения. Также мы публиковали эти сведения на платежных документах, которые получили 30 тысяч абонентов. Однако до многих горожан эта информация не дошла, что вызывает беспокойство у людей. Спешу успокоить ханты-мансийцев, и сообщить, что все показания будут приниматься и после 26-го числа», — поясняет заместитель генерального директора ОАО «Информационно-расчетный центр» Олег Черников.

Стоит сказать, сведения можно передать по многоканальному телефону 31-84-88, либо через Личный кабинет на сайте IRC-HM.RU. Причем стоит отметить, что передача показаний возможна без регистрации личного кабинета на сайте. На главной странице IRC-HM.RU есть раздел «ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ», зайдя в который можно внести все данные приборов учета. Более того, предприятие «шагнуло» в социальную сеть — предусмотрена возможность подачи показаний через сервисы в социальной сети «ВКонтакте» и популярных мессенджерах «Viber» и «Telegram», подробные инструкции на сайте IRC-HM.RU

Напомним, что теперь показания приборов учета от населения в ресурсоснабжающие компании для начисления платы за услуги ЖКХ передавать будет только ОАО «Информационно-расчетный центр», который перешел на новую систему расчета платежей за услуги ЖКХ – «1С:ЖКХ» и является единственным в Ханты-Мансийске зарегистрированным оператором, имеющим лицензию для работы в системе ГИС ЖКХ, сообщает Управления общественных связей Администрации г. Ханты-Мансийска.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. юрий:
    24 июля 2017 в 12:54

    как передать показания счетчиков по эл. почте???????? раньше было можно, а теперь невозможнл и дозвонится ( 31-84-88) невозможно….. просто безобразие

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