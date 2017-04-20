Густореченское и Мултановское нефтяные месторождения ХМАО выставлены на продажу

Владелец независимой нефтяной компании «Русь-Ойл» объявил о продаже Густореченское и Мултановское нефтяные месторождения, которые находятся в Сургутском районе ХМАО с объемом запасов в 45 миллионов тонн, сообщает Известия со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

«Сергей Подлисецкий, владелец месторождений и генеральный директор «Русь Ойл», действительно принял такое решение. На данный момент есть несколько претендентов, в том числе иностранные инвесторы», — отметили в руководстве компании.

Отмечается, что сумма, за которую планируют продать нефтяные месторождения составляет 600 млн долларов, и сделка должна быть завершена до конца лета 2017 года.