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Комментарии:

Густореченское и Мултановское нефтяные месторождения ХМАО выставлены на продажу

Опубликовано: 20 апреля 2017, 9:24 | Служба новостей "ЮграPRO"

Владелец независимой нефтяной компании «Русь-Ойл» объявил о продаже Густореченское и Мултановское нефтяные месторождения, которые находятся в Сургутском районе ХМАО с объемом запасов в 45 миллионов тонн, сообщает Известия со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

«Сергей Подлисецкий, владелец месторождений и генеральный директор «Русь Ойл», действительно принял такое решение. На данный момент есть несколько претендентов, в том числе иностранные инвесторы», — отметили в руководстве компании.

Отмечается, что сумма, за которую планируют продать нефтяные месторождения составляет 600 млн долларов, и сделка должна быть завершена до конца лета 2017 года.

Рубрики: Сургутский район, ТЭК. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Учу язык:
    20 апреля 2017 в 18:47

    А нельзя ли весь округ выставить на продажу? Может кто путёвый купит, ну китайцы например.

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  2. Правда:
    18 июня 2017 в 20:01

    Там ничего законного нет. Все постройки временное. УПН на днях сгорело все месторождение остановлено.

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