Депутат Тюменской областной Думы от Югры Алексей Аносов : «Представитель от народа показался кому-то «нежелателен» в депутатском корпусе»

Депутат Тюменской областной Думы Алексей Аносов, победивший на выборах в Югре благодаря поддержке простых людей, подвергшийся дискриминации в областном парламенте, ответил на вопросы корреспондента «ЮграPRO».

«Прошедшие выборы были для меня первыми и то, что я победил было настоящим шоком для моих оппонентов. Результаты, достигнутые мной, впечатлили всех! Я смог создать реальную конкуренцию тем, кто, казалось бы, чувствовал себя гораздо увереннее. Об этом свидетельствует тот факт, что два действующих депутата Тюменской областной Думы во время избирательной компании проиграли мне, и я стал депутатом. Это достижение можно приводить в пример, так как, не имея больших финансовых возможностей, представитель общественной организации смог победить благодаря мощной поддержке простых людей.

Я знал, что количество депутатов, желающих работать на постоянной основе больше, чем количество отведенных для этого мест. Но, учитывая свой прошлый опыт работы, свою общественную деятельность, победу по одномандатному избирательному округу, полагал, что все это дает мне конкурентное преимущество перед выдвиженцами по партийным спискам при проведении рейтингового голосования. Однако, рейтинговое голосование, которое представляет собой ряд последовательных голосований за каждого депутата изъявившего желание работать на профессиональной постоянной основе, не проводилось. По правде сказать, мое заявление просто убрали в сторону, как будто его и не было. Неизвестно по каким критериям было определено, что я — менее достоин. Видимо, представитель от народа показался кому-то «нежелателен» в депутатском корпусе», — пишет Аносов в петиции, опубликованной на сайте change.org.

Кор.: Как вы относитесь к выходу Югры из программы «Сотрудничество»?

Ответ: Программа «Сотрудничество» должна существовать в обязательном порядке, потому что механизм перераспределения денежных средств, действующий в рамках этой программы, упорядочивает их движение во всей Тюменской области. Наши граждане, которые живут в ХМАО, выезжают на Юг Тюменской области, когда уходят на пенсию, а программа «Переселение» работает в рамках программы «Сотрудничество». ХМАО подтвердили, что выходят из программы оказания медицинских услуг. Но я проехал по территориям, и у людей были нарекания, в частности, от жителей Пыть-Яха. Их волнует положение дел с онкологическими заболеваниями, поскольку многие считают, что все-таки медицинская помощь в учреждениях Тюмени — гораздо качественнее. В программе «Сотрудничество» на сегодняшний день — больше плюсов, чем минусов.

Кор.: Мы знаем о существовании «Команды Югры», а можно ли говорить, что существует «Команда Тюменской области»?

Ответ: Я избирался от ХМАО и всех кандидатов в депутатов от Югры я знаю хорошо, во время избирательной компании у меня со всеми были выстроены доверительные рабочие отношения. А вот депутатов Тюменской областной Думы я не знаю и не могу о них судить. И я пока не могу сказать, что я себя чувствую в команде.

Кор.: Как Вы считаете, по какой причине Вас не включают в список депутатов, работающих на постоянной основе?

Ответ: Вопрос не в том, включают ли меня в этот список. Вопрос в том, что на первом заседании Думы, когда распределялись места работы на платной профессиональной основе, количество желающих было больше, чем количество отведенных для этого мест. Согласно законодательству Тюменской области должно было проводиться рейтинговое голосование, а оно просто не проводилось. Факт подачи моего заявления подтверждает прокуратура Тюменской области. Заявление было подано, как положено в определенные сроки. Почему оно не рассматривалось, для меня остается открытым вопросом. Сегодня, когда речь идет о распределении на завтрашнем заседании одного вакантного места, которое образовалось ввиду перехода Павла Белявского на работу в Правительство Тюменской области, мне стало известно из СМИ, что там будет 4 кандидата. Сегодня уже говорят, что будет рейтинговое голосование. У меня — большой вопрос, почему на первом заседании Думы рейтинговое голосование не проводилось, как предусматривает закон, а сейчас все будет все происходить в рамках законодательства, а раньше этого сделано не было.

Кор.: Как Вы оцениваете руководителей Тюменской Думы, которые не реагируют на просьбы Комаровой, Хохрякова и 20 региональных общественных организаций?

Ответ: Двадцать общественных организаций Югры писали письма в Думу Тюменской области в мою поддержку с просьбой рассмотреть и принять решения о моей работе на платной профессиональной основе, они все остались без ответа, это я вам точно говорю. А ведь существует закон об обращении граждан. Почему ни одна общественная организация не получила ответа, мне непонятно. Кто виноват в этом во всем, я пока не знаю.

Кор.: Ведутся ли какие-либо разговоры в кулуарах Тюменской областной Думы по вопросу ликвидации автономных округов в Тюменской области?

Ответ: Я не слышал. Несколько раз во время избирательной кампании, когда мы задавали вопрос, что же нас ждет, всегда получали ответ, что никакого объединения не будет.

Кор.: Как Вы оцениваете деятельность оппозиционных фракций в областной Думе?

Ответ: Я не могу их объективно оценивать на сегодняшний день, потому что я их видел только на заседании Думы и на заседании комитетов. На мой взгляд, он достаточно активные, много предложений вносят.