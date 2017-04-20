Депутат Тюменской областной Думы от Югры Алексей Аносов : «Представитель от народа показался кому-то «нежелателен» в депутатском корпусе»
Опубликовано: 20 апреля 2017, 14:14 | Служба новостей "ЮграPRO"
Депутат Тюменской областной Думы Алексей Аносов, победивший на выборах в Югре благодаря поддержке простых людей, подвергшийся дискриминации в областном парламенте, ответил на вопросы корреспондента «ЮграPRO».
«Прошедшие выборы были для меня первыми и то, что я победил было настоящим шоком для моих оппонентов. Результаты, достигнутые мной, впечатлили всех! Я смог создать реальную конкуренцию тем, кто, казалось бы, чувствовал себя гораздо увереннее. Об этом свидетельствует тот факт, что два действующих депутата Тюменской областной Думы во время избирательной компании проиграли мне, и я стал депутатом. Это достижение можно приводить в пример, так как, не имея больших финансовых возможностей, представитель общественной организации смог победить благодаря мощной поддержке простых людей.
Я знал, что количество депутатов, желающих работать на постоянной основе больше, чем количество отведенных для этого мест. Но, учитывая свой прошлый опыт работы, свою общественную деятельность, победу по одномандатному избирательному округу, полагал, что все это дает мне конкурентное преимущество перед выдвиженцами по партийным спискам при проведении рейтингового голосования. Однако, рейтинговое голосование, которое представляет собой ряд последовательных голосований за каждого депутата изъявившего желание работать на профессиональной постоянной основе, не проводилось. По правде сказать, мое заявление просто убрали в сторону, как будто его и не было. Неизвестно по каким критериям было определено, что я — менее достоин. Видимо, представитель от народа показался кому-то «нежелателен» в депутатском корпусе», — пишет Аносов в петиции, опубликованной на сайте change.org.
Кор.: Как вы относитесь к выходу Югры из программы «Сотрудничество»?
Ответ: Программа «Сотрудничество» должна существовать в обязательном порядке, потому что механизм перераспределения денежных средств, действующий в рамках этой программы, упорядочивает их движение во всей Тюменской области. Наши граждане, которые живут в ХМАО, выезжают на Юг Тюменской области, когда уходят на пенсию, а программа «Переселение» работает в рамках программы «Сотрудничество». ХМАО подтвердили, что выходят из программы оказания медицинских услуг. Но я проехал по территориям, и у людей были нарекания, в частности, от жителей Пыть-Яха. Их волнует положение дел с онкологическими заболеваниями, поскольку многие считают, что все-таки медицинская помощь в учреждениях Тюмени — гораздо качественнее. В программе «Сотрудничество» на сегодняшний день — больше плюсов, чем минусов.
Кор.: Мы знаем о существовании «Команды Югры», а можно ли говорить, что существует «Команда Тюменской области»?
Ответ: Я избирался от ХМАО и всех кандидатов в депутатов от Югры я знаю хорошо, во время избирательной компании у меня со всеми были выстроены доверительные рабочие отношения. А вот депутатов Тюменской областной Думы я не знаю и не могу о них судить. И я пока не могу сказать, что я себя чувствую в команде.
Кор.: Как Вы считаете, по какой причине Вас не включают в список депутатов, работающих на постоянной основе?
Ответ: Вопрос не в том, включают ли меня в этот список. Вопрос в том, что на первом заседании Думы, когда распределялись места работы на платной профессиональной основе, количество желающих было больше, чем количество отведенных для этого мест. Согласно законодательству Тюменской области должно было проводиться рейтинговое голосование, а оно просто не проводилось. Факт подачи моего заявления подтверждает прокуратура Тюменской области. Заявление было подано, как положено в определенные сроки. Почему оно не рассматривалось, для меня остается открытым вопросом. Сегодня, когда речь идет о распределении на завтрашнем заседании одного вакантного места, которое образовалось ввиду перехода Павла Белявского на работу в Правительство Тюменской области, мне стало известно из СМИ, что там будет 4 кандидата. Сегодня уже говорят, что будет рейтинговое голосование. У меня — большой вопрос, почему на первом заседании Думы рейтинговое голосование не проводилось, как предусматривает закон, а сейчас все будет все происходить в рамках законодательства, а раньше этого сделано не было.
Кор.: Как Вы оцениваете руководителей Тюменской Думы, которые не реагируют на просьбы Комаровой, Хохрякова и 20 региональных общественных организаций?
Ответ: Двадцать общественных организаций Югры писали письма в Думу Тюменской области в мою поддержку с просьбой рассмотреть и принять решения о моей работе на платной профессиональной основе, они все остались без ответа, это я вам точно говорю. А ведь существует закон об обращении граждан. Почему ни одна общественная организация не получила ответа, мне непонятно. Кто виноват в этом во всем, я пока не знаю.
Кор.: Ведутся ли какие-либо разговоры в кулуарах Тюменской областной Думы по вопросу ликвидации автономных округов в Тюменской области?
Ответ: Я не слышал. Несколько раз во время избирательной кампании, когда мы задавали вопрос, что же нас ждет, всегда получали ответ, что никакого объединения не будет.
Кор.: Как Вы оцениваете деятельность оппозиционных фракций в областной Думе?
Ответ: Я не могу их объективно оценивать на сегодняшний день, потому что я их видел только на заседании Думы и на заседании комитетов. На мой взгляд, он достаточно активные, много предложений вносят.
Алексей, действующая власть и ЕР априори не могут нарушать закон или быть несправедливыми. Ты горячишься.😀
1. Аносов — кандидат и депутат от номенклатуры. И не надо «пристраиваться» к народу. Простые люди за него не голосовали. Простые люди отмывали город несколько месяцев от его листовок и агиток.
2. Кто мешает ему работать не на государственной службе? Устройся на нормальную работу, как простой человек и выезжай на сессии в командировку. Ах, профессия у него — портфели за начальником носить? Тогда извините.
3. По натуре своей Аносов ленивый завистник, мнящий себя великим политиком. Бросьте! Не обманывайтесь на его счет. Это человек, жаждущий славы и денег. Потому и устроил скандал на всю Тюменскую область.
Вообще, позор какой-то!
согласен
Бред… и ваши фантазии.
Предлагаю сложить полномочия. Выберем другого. Какие есть идеи по кандидатам?
Ты много лет работал в штабе ЕР. Чистоту выборов все знают. Не был бы ЕдРосом пролетел бы мимо. Там выигрыш у 2-го места капельный был
Кстати кто знает откуда он прилетел в Югру-матушку?
Не важно откуда он прилетел. Он с рождения чувствовал себя ответственным за судьбы югорчан😀
Господин Аносов, вы понимаете, что позорите нас, югорчан? На вашем месте я предпочел бы застрелиться.
Алексей Аносов, имеет боевые награды и защищал нашу Родину в горячих точках Северного Кавказа!
Это человек, которого выбрали своим представителем жители Ханты-Мансийского района, части Нефтеюганского и Сургутского районов. Он победил в упорной политической борьбе кандидата от ЛДПР . А ведь Виталий Чистов мог реально пройти в облдуму и это было страшным сном для Правительства и губернатора Югры. Его тогда поддерживали, ему тогда помогали…. Но теперь, кода с его помощью ключевая задача выборов решена — он стал просто никому не нужен… И это называется — реальная политика!
Поддерживаю!!!!!!
Работать на предприятие ИДИ)) Нечего просиживать в думе.Ах денег надо-тогда понятно зачем лез в думу
Не надо врать, что ты победил, если бы не региональное ЕР и местные отделения, которые обклеили весь город, даже заборы и подворотни, никто бы за тебя не проголосовал, плюс ЕРовский запуганный электорат. Ты думаешь ты победил? нет, это народ победил, те 70 процентов которые не пришли на выборы, они уже не верят партии власти, они просто проигнорировали выборы и этим победили. А 30 процентов вы просто загнали на избирательные участки. Как то так господин «депутат».
Интересно, найдется в Хантах хотя бы один идиот, который выйдет в пикет в защиту этого проходимца?
С другой стороны, этот тип показал, что на самом деле движет теми, кто лезет в депутаты. Мандат им нужен для ощущения собственного величия, получения незаслуженных (халявных!) денег и неприкосновенности. Про избирателей они забывают сразу после выборов.
Лично выйду поддержать. А вы упыри, диванные политики, сидите дальше в интернете.
Депутат на постоянной основе …. Это же зарплата и еще какая))) Вот мотивы, а совсем не судьба региона и жителей его населяющих.
Ага земельный участок под сад огород не получил, вот и свалил.
Фу, какие гадкие комментарии. Лишь бы в человека грязью кинуть. А вы не думаете, что грязь-то до человека может не долететь, а на ваших руках останется? Зависть сплошная, сами-то вы кто? Сомневаюсь, что хорошо живете, потому что лодыри. От того и зависть — зарабатывать не умеете и не хотите, а те кто успешнее вас — так воры и г…но
Аносов достойно и честно победил на выборах в областную Думу, в отличие от «проходимцев» по партийным спискам. Это настоящий депутат от народа!
Кратко то, что я прочитал об этом «избраннике народа», представляется всего одной фразой: «Все вокруг в го….не, а я один в белом фраке!». Вслед за великим Станиславским повторю: «НЕ ВЕРЮ!». Дикое желание новоявленного депутата жить за счёт народа — говорит само за себя… Неладное творится в нашем государстве, если такие индивидуумы пролазят во власть!
Будут результаты, будут и правильные выборы! А прежде нет смысла сотрясать воздух!