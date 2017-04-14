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А мы точно живем в нефтяном крае? В Югре дорожает бензин

Опубликовано: 14 апреля 2017, 16:54 | Служба новостей "ЮграPRO"

В ХМАО на постоянной основе ведут статистику цен на автомобильное топливо. Диагноз неутешительный – «железного коня» содержать все сложнее, бензин дорожает. Стоит сказать, во всех городах и районах —  подорожание, никто, видимо, не смог удержаться в условиях нашей экономики.

Возьмем в пример самый популярный вид бензина АИ-92. В нашем нефтяном регионе цена на это топливо не падает ниже отметки в 32,89 рубля, такое число вообще является диким исключением из правил и можно назвать счастливчиками жителей города Радужный. На втором месте по дешевизне – Нижневартовский район (35 рублей). Кроме них в тройку входит и Нижневартовск (35,05).

А теперь о страшном. Самый дорогой бензин АИ – 92 в Березовском районе, его цена в этой местности составляет около 40 рублей, на втором месте Кондинский р-он (39,57), а на третьем расположился Нефтеюганск с ценой 38,60 рублей за 1 литр бензина.

По данным Департамента экономического развития ХМАО-Югры на 10 апреля 2017 года, бензин марки АИ-95 самый дешевый можно приобрести в Радужном за 36,03, а самый дорогой – в Когалыме (41,05). Кроме того, известны немаленькие цены и на дизельное топливо. Так самая высокая цена установилась на отметке 43,91 рублей за литр в Кондинском районе, а самая низкая в Нижневартовском районе (38,45). Также выросла цена на газ сжиженный углеводородный для заправки автотранспортных средств. Недорогим газом можно заправиться в Белоярском районе по цене 13 рублей, а раскошелиться придется в Радужном, где его цена выросла до 19,50 рублей.

Рубрики: Березовский район, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижневартовский район, Общество, Покачи, Рейтинги, Сургут, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. иду дальше:
    15 апреля 2017 в 07:21

    а на Аляске пиндосы людям ежемесячно доплачивают за использование недр. и какая страна должна быть гондурасией?

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  2. Зап Сиб:
    16 апреля 2017 в 14:05

    Нефтяной край у нас находится в пределах садового кольца. Там сидят детки высокопоставленных, и стригут купоны, даже не представляя ,где находится Западная Сибирь, потому как на майбахе со скоростью 250 км. в час видать только красную площадь, но не Сибирь.. А мы рабы, и не более того.

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  3. родригес:
    29 мая 2017 в 20:44

    верно .Зап Сиб. 24года тружусь рабом ни кола ни добра.зато ипотека в месяц 32 тыща

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