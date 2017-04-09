Программу «Время» смотрят 6 млн россиян, а фильм «Он вам не Димон» посмотрели 35 млн

Счетчик просмотра фильма «Он вам не Димон» только на YouTube перевалил за 17,5 млн просмотров, а с учетом других медиаплатформ эту цифру можно удваивать. Об этом сообщает «Новая газета».

Отмечается, что по данным «Левада центра» 38 процентов населения России или смотрели фильм Навального, или слышали о нем. Исходя из этого вывод для власти в России — неутешительный: влияние телевидения на общественное мнение российских избирателей крайне низкое, большинство российского активного населения получает информацию из интернета, и как показывает практика, эффективно работать во всемирно паутине российские чиновники пока не научились.

Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина считает, что процесс в информационном пространстве аналогичен процессу «Реформации», запущенному Мартином Лютером. Основой стал информационный посыл римлянам, что Рим прогнил, что прелаты делают ровно противоположное тому, что обещают: каждый папа, каждый кардинал, каждый епископ имеют кучу любовниц, любовников и детей, они купаются в роскоши и продают должности. И чтобы дискредитировать Лютера прелатам достаточно было одеться во власяницы, отказаться от роскоши и прогнать любовниц, но они не смогли сделать этого простого шага по той простой причине, что роскошь, взятки, любовницы и власть и были главным содержанием тогдашней католической церкви.

Аналогичная ситуация — в современной России. Российским чиновникам достаточно отказаться от дворцов, яхт, активов в нефтяных компаниях — и это реально сделать. К примеру, передать акции этих компаний россиянам, которые потеряли свои сбережения в 1991 года в результате так называемой «Шоковой терапии». Таким образом власть убьёт сразу двух зайцев. Но власть молчит, или несет всякую околесицу, да и им поддакивает так называемая конструктивная оппозиция во главе с Жириновским, который, создается впечатление, живет в телевизионных студиях.

И вот вам данность – избиратели в России перестали черпать информацию из «зомбоящика». И вероятность повторения событий сто летней давности в России сейчас как никогда велика.