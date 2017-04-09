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Программу «Время» смотрят 6 млн россиян, а фильм «Он вам не Димон» посмотрели 35 млн

Опубликовано: 9 апреля 2017, 9:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

Счетчик просмотра фильма «Он вам не Димон» только на YouTube перевалил за 17,5 млн просмотров, а с учетом других медиаплатформ эту цифру можно удваивать. Об этом сообщает «Новая газета».

Отмечается, что по данным «Левада центра» 38 процентов населения России или смотрели фильм Навального, или слышали о нем. Исходя из этого вывод для власти в России — неутешительный: влияние телевидения на общественное мнение российских избирателей крайне низкое, большинство российского активного населения получает информацию из интернета, и как показывает практика, эффективно работать во всемирно паутине российские чиновники пока не научились.

Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина считает, что процесс в информационном пространстве аналогичен процессу «Реформации», запущенному Мартином Лютером. Основой стал информационный посыл римлянам, что Рим прогнил, что прелаты делают ровно противоположное тому, что обещают: каждый папа, каждый кардинал, каждый епископ имеют кучу любовниц, любовников и детей, они купаются в роскоши и продают должности. И чтобы дискредитировать Лютера прелатам достаточно было одеться во власяницы, отказаться от роскоши и прогнать любовниц, но они не смогли сделать этого простого шага по той простой причине, что роскошь, взятки, любовницы и власть и были главным содержанием тогдашней католической церкви.

Аналогичная ситуация — в современной России. Российским чиновникам достаточно отказаться от дворцов, яхт,  активов в нефтяных компаниях — и это реально сделать. К примеру, передать акции этих компаний россиянам, которые потеряли свои сбережения в 1991 года в результате так называемой «Шоковой терапии». Таким образом власть убьёт сразу двух зайцев. Но власть молчит, или несет всякую околесицу, да и им поддакивает так называемая конструктивная оппозиция во главе с Жириновским, который, создается впечатление, живет в телевизионных студиях.

И вот вам данность – избиратели в России перестали черпать информацию из «зомбоящика». И вероятность повторения событий сто летней давности в России сейчас как никогда велика.

Рубрики: Политика. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Выборы 2017г:
    9 апреля 2017 в 11:36

    Разрядить обстановку перед выборами президента может только отставка Димона, ну и посадка особо приближенных коррупционеров. Иначе беда.

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  2. Православный:
    9 апреля 2017 в 15:33

    Димон по идее должен был подать в суд на Навального за клевету, но то что он этого не делает говорит о том что у него действительно рыльце серьезно в пушку.

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  3. Игорь:
    9 апреля 2017 в 23:41

    Страшно если это все правда

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  4. Наблюдатель:
    10 апреля 2017 в 12:04

    Фильм наверняка снят при поддержке самого «Димона», потому что как только с нового года начали ходить слухи о его снятии, так внезапно появился этот фильм, который кстати абсолютное фуфло.
    А Путин, как все знают, под давлением ничего не делает. Так сидеть будет Димон спокойно еще год.

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  5. Наблюдательному:
    10 апреля 2017 в 15:50

    Вы оцениваете фильм с художественной точки зрения , или как? В нём достаточно неопровержимых доказательств коррупционной деятельности Медведева. А если вы в чем-то сомневаетесь , проведите собственное расследование, может волосы встанут дыбом. В фильме освещена десятая часть художеств » Димона», и если копнуть глубже, там «Газпром», недвижимость за границей , офшоры , махинации с ценными бумагами,и много чего ещё интересного. Так что флаг Вам в руки, и очень надеемся , что именно Ваш фильм не будет фуфлом.

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  6. Алеша:
    11 апреля 2017 в 08:59

    О Россия !!!! Я тебя обожаю моя страна!

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