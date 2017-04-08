19 ударов топором. Так мужчина убил на автозимнике своего односельчанина в Югре

Жителю села Сосьва Березовского района предъявлено обвинение в совершении убийства.

Следственный комитет Березовского района 2 апреля возбудил уголовное дело по статье «убийство». На зимней автодороге «Сосьва – Кимкьясуй» найдено тело 47-летнего жителя села Сосьва. Труп был с признаками насильственной смерти.

«Убийство было. На автозимнике повздорили два жителя Сосьвы и один другого топором зарубил. Убийца, насколько мне известно, нанес 19 ударов топором. Мне кажется мужчина находился в состоянии аффекта, и скорее это была самооборона, так как погибший первый набросился с топором и завязалась драка», — сообщил корреспонденту «ЮграPRO» инсайдер информагентства.

Отметим, по подозрению в убийстве задержан 19-летний односельчанин погибшего. Молодому человеку уже предъявлено обвинение, он полностью признает свою вину.

По версии следствия, вечером 1 апреля 2017 года во время движения по автозимнику между обвиняемым и водителем автомобиля, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес множество ударов топором по голове и телу потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

«Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления»,- сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО.