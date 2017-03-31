В Югре оккупировано село! Полиция «крышует» оккупантов. Жители ищут защиты у Губернатора
Опубликовано: 31 марта 2017, 13:51 | Служба новостей "ЮграPRO"
40 жителей села Ванзеват Белоярского района ХМАО написали коллективную жалобу в адрес Губернатора автономного округа Натальи Комаровой. Кроме того, селяне обратились к прокурору Югры Ботвинкину, главе Белоярского района Маненкову, уполномоченному по правам человека в ХМАО Стребковой. Основная мысль послания в том, что некто Теплов, благодаря своим связям с Белоярской полицией, устроил настоящее преследование не только взрослых местных жителей, но и их детей.
Правоохранительные органы либо не реагируют на жалобы жителей, либо сами выполняют свои обязанности с нарушением Закона. В частности, полицейские вели допрос школьников, подозреваемых в правонарушении против Теплова, находясь при этом в нетрезвом состоянии и без присутствия родителей.
В редакции «ЮграPRO» имеется копия письма возмущенных жителей Ванзевата, под текстом которого поставили свои подписи 40 человек. Мы публикуем это письмо без подписей жителей, опасаясь того, что Теплов, поддерживаемый полицейскими и главой поселения, будет преследовать людей, подписавших документ.
В дополнение к письму местный житель рассказал о фактах, которые дополняют неприглядную картину, царящих в поселке нравов.
«После рейда ОМОНовцев в Ванзевате в феврале все возвратилось на круги своя еще с большим накалом. Глава поселения Полноват Лариса Александровна Макеева утверждает, что у них оружия не было, что это все — ложь. На самом деле, оружие нашли, я вчера разговаривал с человеком, который там был понятым. У них было изъято 8 единиц огнестрельного оружия, несколько стволов было переделано для стрельбы очередями, карабин «Сайга», и охотничьи ружья. Теплов рассказал, что документы на оружие у него, якобы, в Санкт-Петербурге. ОМОНовцы забрали все оружие и ему сказали, что вернут его после того, как он представит документы.
У Теплова в Ванзевате появились новые «рабы»: 23 марта одного из них видели возле клуба в 21:00, он разгуливал с карабином. Жители поселка слышали выстрелы. Местная полиция — полностью во власти Теплова, они вместе пьют, вместе гуляют. Получается, что у нас в поселке, как в Сомали или на Украине — власти нет. Наши попытки привлечь внимание властей к проблеме пока не принесли результата. Лариса Макеева — глава Полноватского поселения — полностью на их стороне. Наш местный депутат написал письмо губернатору, безрезультатно. Мы позвонили в редакцию передачи «Человек и закон», но там нам сказали, что не примут. Полиция из Белоярского – тоже полностью на стороне Теплова. Недавно пьяные полицейские приходили в школу и задержали детей, так как Теплов пожаловался, что школьники, якобы, разбили на его катерах стекла, и предъявил им счет на 800 тыс. рублей. Пацаны, которые лазили по катерам, обнаружили там обрез, так полицейские про этот обрез даже слушать не захотели», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» житель села Ванзеват.
О прилете вертолета с группой захвата из столицы Югры информагентство «ЮграPRO» сообщало ранее. В воскресенье, 12 февраля 2017 года, в поселке Ванзеват Белоярского района ХМАО группа захвата в составе 10 человек, прибывшая на вертолете из Ханты-Мансийска, вооруженная автоматами, произвела операцию по задержанию Владимира Теплова и его подельников, которые незаконно удерживали людей и в страхе держали местное население.
У власти села — другая интерпретация событий в Ванзевате.
«Прилетал ОМОН, забрали патроны и оружие, забрали мужчину, который был в розыске, а Теплова не забирали, Теплов у нас не работает, приезжает и живет, сейчас он уехал. Ничего плохого Теплов не делает, все нормально. Антон Трушкин — житель села, предприниматель, у него — своя фирма, он занимается обработкой рыбы», — поведала корреспонденту староста села Ванзеват Анна Кондина.
Обстановка в Ванзевате, по мнению местных жителей, уж очень напоминает хозяйничанье немцев на захваченных территориях во время Великой Отечественной войны. Господа Теплов, Тришкин, Павперов имея на руках оружие (8 единиц огнестрельного оружия), технику (3 катера и несколько снегоходов), и деньги почувствовали вкус власти, хотя бы и на отдельно взятой небольшой территории. Видимо, совсем запугав местного старосту и легко найдя «общий язык» с сотрудниками правоохранительных органов, держат в страхе местное население.
Следуя логике войны, ответным шагом местного населения может стать создание партизанского отряда и проведение спецопераций в тылу врага? Что ж, когда правоохранительные органы бездействуют, вступает в силу «бытовое право» — население начинает защищаться доступными ему способами. А губернатору нужны «локальные войны» на его территории?
Губернатору все равно
Пишите жалобу в администрацию Президента, заставят шевелиться всех, и прокурора и полицию!
а этим и тем более плевать на народ
ждем его домой в Березово…
Возвращение в берёзово планируем на следующее лето.при хороших обстоятельствах вся техника будет стоять там уже в конце этого лета.планы сделать скупку по всему кругу большой и малой оби в каждой деревни и при этом будет идти набор рабочих и программа перенаселения со всего СНГ .этот процесс не остановить…все утверждено.север скоро вздохнёт новой жизнью.а березовские ганстеры которые все закрывают въезд будут опять сидеть под юбками у мусоров и бредить что за ними ходит киллер ))
Вовик обиделся, были бы настоящие мужики ,хрен бы он там сидел , так же как в Березово крадучи ночью раз в год бы приезжал…..
А он боится приехать в берёзово????
Ахххааааа!!!!)))))₽ты серьезно??? Он же приедет вы все побежите к мамкам под юбки!!)))) а такое пишите господин!не хорошо….аааххххаааа насмешил дурачок….
Первоапрельская шутка-официальный сайт ЮРГАПРО был заблокирован. Неужели это повелел всесильный Вовик или менты защищают свои задницы, поскольку это не есть защита чести мундира. В том месте где должна быть честь у них находится параша. Кто знает зачем Создателю такие твари, а?
Где найти управу на коррумпированных сотрудников МВД, может кто знает? В службу собственной безопасности позвонить или как?
Лично к берёзово!!! Рассмешил ты до упаду)он же приедет вы все к мамкам под юбке побежите как всегда)) вы черти все…)и все кто надо об этом знают.вам бы хотя бы 10 процентов его духа вы бы горы свернули…ну а вы черти которые могут только завидовать людям)этой статья полная ложь от начала до конца поэтому Ее заблокировали!!!! И виновные ответят по закону! Разжигание межнациональной розни и экстремизм! Этот человек восстанавливат потерянное .порадуйтесь люди что это хоть кто то делает.не то что эти бездельники ханты .а местное население злится потому что они всю жизнь благодаря администрации отмывали дотации…а щас они видят как эти деньги не законные от них уйдут. Вот и все в чем тут дело.самые настоящие бандиты это маленькая горстка хантов которые мешают развитию сельхозхозяйства а делают дальше с помощью администрации отмывать дотации, и при этом всем говорить что они могут делать все что хотят тут!!!) а вы те кто хотите что то развить бандиты…..паахххаа))это так же смешно как сообщение от того дурака из берёзово )) назови своё имя дурак)))и имена тех самых мужиков!!!))))или все мужское уже спряталось в жопе сразу?)
Теплый, поди сам пишешь или шестерок своих попрасил , не смеши Березян мы в курсе как он (ты)развиваешь хозяйство , не будем описывать все «подвиги» из за которых ты нос в родной поселок сунуть боишься ,об их и так все знают , так что пора бы уже старость с достоинством встречать дома с голубями у жены под юбкой ,а не с битой рожей и сломанными ребрами ти по по панятиям на ментов заявы строчить ….и к стати не кто ни чего не блокирует просто для тупых сервер виснит
ну все!это было очень смело ингогнито!)теперь я верю что ему въезд заблокирован.))))))))ааааххххпааакв зачем ты так смешишь??? Ты же насмешил все березового щас₽))) тёплый не когда не кому не платил, тем более в милицию!!))и я поверю последний что ему полиция или власть местная вообще помогает чем то!!!)тут видно что люди негодуют так как не могут обворовывать как раньше свой край!человек построил там базу!привез туда холодильники!у него уже техники больше чем у любого комбината и скупке белоярского района!!! так что давайте не будем говорить кто что делал)сначала пусть разберутся почему у директора школу которому 50 родила девченка которой 16 и все семейка молдановых и хуланховых в этой же извращенской системы.адекватные люди ванзевата рады что там это появилось.до этого они видели только как две семьи с помощью родственников в администрации богатеют и ничего не делают.пришло время перемен…
А что же когда он пару лет назад приехал вы ему рёбра то не переломали?а побежали заявы катать что он приехал вас убивать?? Много врете вы господин.если у вас мозгов нет то и не появится.все ржут над этой статьёй! Как можно было написать такой бред?мне просто интересно что будет делать редакция когда на них повалится иски….так как тут только слова…я бы это так не оставил и пару заяв накатал на журналистов и редакцию.особенно я воспринял последнее…типо ополчение…ребята это терроризм ,я думаю вы хорошо попали…сами в себя
И теперь вы считаете, что журналисты испугались и снимут статью? Ну посмотрим как будут развиваться события.
Эй чертилла! Раз такой Знаток всего,напиши своё имя.
Между вами есть пару разниц… Он бы своё имя не скрыл. А ты сучий черт,пердишь там из под носа… Все помнят как тёплый вас е….ал! А вы даже не стонали… Щас он отошёл … и застонали… Смотрите времена меняются,а то вдруг опять дадут команду не стонать.Вот имя и не пишешь? Угадал я?
Да ты братан не вепрь ,ты свинья и визжишь по бабьи …
Визжит я вижу только те кто его не любят) а все остальные над выси ржут!!!!!!!)))))) ты тоже закрыл ему въезд????)))))
Редакция В Гондурасе…
но все держись Березово…….
Ходят слухи что они и тут готовят скупку и вверх по Сосьва уйдут ещё помимо скупки ещё тур базы.кто то скупает землю.возможно это они.
Нет я считаю что должно быть нормальное расследование журналистское где опрашивают обе стороны!а не заказная статья где написана полная ложь и клевета.плюс подталкивает народ атаковать со спины как террористы!вот и все!и лично напишу заявления по этому поводу.хоть и с тёплым давно не общаюсь! Но могу сказать он человек слова и дела!как его сами березяне подставили тоже все знают.а критикуют его только те кто не когда не мог его перепрыгнуть.и щас вы себя изнутри съедаете , что он вернулся.я поставлю миллион ,что он когда захочет тогда и приедет . А ваш максимум это забетонировать его в заявлениях.хотя раньше , он не обращал на вас внимания, что щас не обратит.вы для него перхоть и не более.а он для вас самый больной Геморой от которого вы бы хотели го не избавитесь.а нужна это вам что бы дальше творить произвол.хоть этот человек из 90!но рабочий класс он уважает! Так как прожил не лёгкую жизнь. И лучше рыбака,охотника и лесника я не видел в этих краях.кто как не он заставит работать это место…?как показали годы… ,без него не изменилось ничего.лучше не стало!а только хуже!дак может не в нем все таки дело? а кто заинтересован в этом из местных властей и милиции!? Просто объясните нормально …
Аж слезу скупую проронил , а когда дочитал чуть не обоссался про рыбака и охотника , тебе бы сказки писать . Талант на лицо.Ты не потомок Арины Родионовны…..
Сразу видно,что человек знает его всю жизнь….он в молодости тут от приобье до салехарда все на лыжах прошел.а ты похныкай ещё…
Как уйдет Теплов в Ванзевате будут отмечать День Освобождения и будут местные гулять неделю …
Хуланховы и молдановы?зная опять что они главные??)) увы не будет этого.мы все ровны…это не ваша земля.!на директора школы заявление уже составлено.вы сами подставляете всех господа.
сам сколько лосей в белоярский увёз и продал
Я не охотник,просто всю ситуацию знаю с корня…знаю даже о том что до определённого времени они общались с теми,кто их щас пытается всеми силами подставить.а что он не браконьер я скажу с уверенностью.бракуши самые ярые это националы…из них малое кол-во осталось с мозгами.и те у кого мозги есть не против того что бы у них в деревнях были базы приемки рыбы,где им платят деньгами а не талонами…
Не забывай…!!!!! Не многие а только те кто не отмывает благодаря гос-ву районные дотации. Им не какие базы не нужны!! У них и так все хорошо.
Рано радовались оказывается он едет к нам …
Я не против.я видел как все в ванзевата сделано.Молодцы ребята.хоть кто то приехал в такую дыру
А про фамилию хуланхов я слышал…они раньше возили моего друга на охоту…теперь этот друг ездить к Теплову….они не друзья и познакомились случайно.дак мой друг сказал,что если теплов браконьер,то хуланхов изверг…он сказал у него строгие правила,рабочим пить нельзя,кто приезжает на охоту ,если выпил ружьё не получит…и все предельно строго.мой друг был свидетелем ,как ханты (не знаю кто именно один из них хуланхов)за одну поездку убили 5 лосей вырезали ноги и грудинку а все остальное бросили!сказали что это не кашерно.!своему другу я верю больше чем непонятной статье.и сам когда приплывал на катере,с его корабля меня угостили рыбой и не взяли не копейки.так же мой друг сказал это семейка такая гнилая , что если эти ребята пойдут собирать подписи против них…..соберут не меньше 40….
Зашевелились, змеи. Его портрет поставь в угол и молись на него.
На кого молится я знаю…и ещё не настолько слеп что бы поверить в этот бред!зато знает каждый житель севера у кого искать нелегальную продукцию оби….конечно у хантов)))
Необходимо взять 35 мл не рафинированного подсолнечного масла холодного отжима, добавить туда 35 мл водки, трясти 5 мин., выпить и все рассосется, особенно если ты поможешь.
Ваш заказ принят скоро будем у вас. Ждите!
Заказ принят??????ахззааахххаааааа что за цирк….))тут заказ на всю белоярскую администрацию вместе с полноватской и ещё надо проверить сами ханты!…а уж только потом опять вернутся к теплову…на сколько мне известно у него не нашли ничего не законного и за цирк который им устроили,принесли извинения …его проверять теперь не кто не будет. Сначала проверят всех от кого это идёт и кто разносит сплетни и слухи на весь регион ! И при этом мне за жизнь не попался не один честный и искренний Хант …они все хитрецы и весь свои дух и мозги пропили . Милиция должна их успокоить и не мешать людям работать. И конечно я полностью согласен на счёт двухстороннего журналистского расследования…а не заказного фейка!
Да не тёплый бы такой бред не заказал…он вообще как правило не обращает на это внимание, у него я думаю более серьёзных проблем хватает ,чем читать про себя клевету и выдумки алкоголиков…
Просим ОМОН провести проверку директора школы Ванзевата…если выше сказанное правда,он должен сидеть в тюрьме и немедленно пакинуть такое почетное место!
Какой-то бред, и директора школы приплели К ЧЕМУ ЭТО?
Эту статью Теплов сам заказал а то что то забыли про него…
Зачем ты в наш колхоз приехал нарушил наш покой раз мы плохие. Жил бы ты в Березово где русские и другие народы чем они не приглянулись тебе…….
Тьфу тьфу пронеси тучу мороком, теперь это ваш крест с золотыми куполами , если хотите скинуть, только не на другой берег Оби ,если только выше по течению к Обской губе …
Дак если он в берёзово кого то боится так сильно.может эти люди приедут и выгонят его от нас?
они от себя его выгнали от вас нет
В плане от себя?написали же что ему въезд закрыт туда
Теплов рыбак и охотник ха ха. Смешно. Бандит он и пусть катится в Березово. А про директора и девочку беременную. Это полная ерунда.
Следствие разберётся …я в ванзеват позвонила сказали это правда
Во первых от имени Другово человека пишут обычно самые гадкие и чёрные люди.
А во вторых с его знаниями об охоте и рыбалке лучше поспорить самим охотникам и рыбакам в виде соревнования.а не попусту сотрясать воздух.и что он вас всех уделает в свои 60 по стрельбе и силе…у меня нет сомнений!
Я от своего. А вы односельчанин от своего имени пишете, или вы про себя и написали.
Зачем же вы друзья все лжёте… ?
Кого он запугал из нас….?
С чего вы взяли что это ваш колхоз …?
И где колхоз, увидели вы тут?
Зачем вы лжёте про детей?
Зачем вы просите ломать их технику?
Забыли вы наверно… а быть может утаили…
Что ОМОН, обыскивал их катера….
И думали наивно, что сойдёт вам с рук вся эта суета!
Заплатят штраф родители сполна…
И кстати….почему же написано: был в розыске и все!?
Да потому что в розыске он был, за неуплату алементов…
Такой бандит серьёзный был взят властями …
И да без вины виноватый…от куда взялся он?
Прозвали вором! а он рыбак…
Дак почему рыбак, прокрался ночью на корабль?
Не ждали его там совсем…
Был пойман он с поличным, на что сказал:
не воровал, а просто взял!
Сей инцидент я видел лично…
Записан он на камеру …
Дак почему же я не вижу правды тут друзья?
А только ложь и клевету…
Переиграли вы односельчане…
Погрязли в лжи и в смехе над собой.
Вернёт народ былую славу… сплотившись вместе!
А не думая что это их колхоз…
Ведь это свойственно заблудшим душам!
А мы народ… с огромной славой!
Вернём ее все вместе!
Ведь эти люди, не сделали того…
Что вы им сделали уже!
Колхоз я вижу строят тут они…
А мы детей своих хотим, отправит дальше с этих мест!
Не развивали мы свой край!
А только брали у него…
За это поплатились белой рыбой…
А тут искра в деревне нашей… Аль не умрет она совсем.
И нужно радоваться всем …
А нет… о чем я говорю ….
Прогнать их!!!
И потерять колхоз совсем…
И не заметил я не разу…
что государство вспомнило о нас!
А тут о чудо… не государство, а рабочий класс!
Красиво но неправда
Главное что у вас правда!
Ко мне вот не разу журналисты не звонили и не писали за три статьи написанные о нем…а почему то общались они только с тем ,кто гадости скажет о нем.почему они не зашли в каждый дом в деревне? Это можно было сделать за один день! И почему они не взяли интервью на самой базе?? Не кто не обязан слушать и видеть вашу лож!! Что вы белые и пушистые.мы все знаем какой вы тут беспредел творите родственнечки…теперь ещё и детей своих к бандитизму привлекли!а они у вас и так пьют и курят …с 12 лет! Родительского комитета на вас не хватает в деревни.а потом пытаетесь написать что за ними охотятся.не зачем портить чужие вещи!!!и поэтому вы заплатите за все сломанное…включая другую технику…по которой полиция белоярского р-на(купленная тепловым) не принимала меры 2 года. И по сей день мы придём как свидетели ,так как видели как шакал хуланхов и молданов ломали эту технику ,а затем убежали с базы и после этого был нанесён значительный ущерб ребятам.все будет в свежем заявлении не беспокойтесь.теперь благодаря вам его точно примут.
Я знаю правду.говорю вам точно.
Хуланхов ,молданов,кулик ,дырявый(он больше не с нами) маненков. Люди хорошо друг друга знающее и которые мутят различные схемы по дотациям.дырявый помощник маненкова, пока был жив всеми силами препятствовал людям строится.щас он умер и маненков не горит желанием делать его грязную работу.и я думаю все знают ,что вся милиция,прокуратура и следственный комитет на стороне мы сами понимаем чьей! И это так смешно! Я лично знаю ,что заявления людей Теплова не рассматривают по 2 года…а тут написано он всех купил… помимо этого у молданова и хуланхов родственники в администрации благодаря которой они тоже делают всевозможные гадости им. И странно да!? Они обвинили милицию…)) которая во власти маненкова ,который лично построил переработку рыбы в белоярском ,которую не знают куда деть и которая не работает.а средств было затрачено под 200 млн рублей!!!
Тут явно пытаются очернить людей…первого кого надо проверять это главу со всеми родственниками и его друзьями…типо хуланховых и молдановых.это назовём их элита…и у деревенской элиты, забирают Ее власть…кому это понравится? Тут все ясно и понятно…потдержим ребят которые не смотря на такие атаки на них не сдаются…других бы уже выжали отсюда быстро!!
так что тут не теплов в сговоре а именно вот эти ребята(хуланхов,молдановых)…и если вы тут кому то скажете в белоярском ,что все решает Теплов, вас засмеют.у нас свой Теплов(Маненков) который всем руководит уже 40 лет.и без его ведома милиция ничего не сделает ! Получается что заявление надо было писать на глову ,а не на милицию!)следуя логики ,если куплена милиция, куплен и маненков. А почему не написано, что бы его проверили?да потому что там их родственники сидят!!.так что откройте все глаза.и посмотрите какие факты приводят те кто против…он бандит!!!и посмотрите те кто за….разрывают вас на части.самые настоящие бандиты ,которых поддерживает местная администраци и которые делят дотации между своих семей и не обламываются,это семьи хуланховых и молдановых и об этом знают и в полновате и в белом…надеюсь, что наконец то по ним сделают тайные проверки. Конфликт вышел на нужный уровень.
Это именно что касается деревне ванзеват и полноват.и только одной малой части бандетизма белоярского района.а про Березовский я вообще молчу…власть и местная шпана совсем обнаглели…и Теплова вспоминают там многие, как человека который помогал решать вопросы с этой шпаной(бандиты). и они ему не слова не могли сказать.а щас там все озверели, у нас в белоярском говорят намного спокойней чем в государстве берёзово, в котором все кричат какой плохой теплов, а у самих там власть беспределит и грабит их как чуханов. хотя может власть с берёзово только и пишет про него плохо…и бандиты про которых я лично слышал, что написали целую книгу заявлений на этого Теплова! они его не боятся и закрывают въезд ему только когда он этого не слышит…
Гутаришь как про Цапка, правда, куда ему до него. Так кидало и мошенник-надежда и спаситель России. Позор ментам!!!!!
Позор ментам придерживающим коррупционные схемы региона с национальными общинами!!!а слава про Тёплого по всей России есть!и не мало он добрых дел сделал! Побольше чем ваши бездельники!и в регион вложил он уже больше чем кто либо.так что закройте рты и завидуйте.уж точно не слава кидалы и мошенника !! А в нужных кругах, самого верного человека который не когда не подставит ,не предаст и лишнего не скажет.главное его не пытаться обмануть…
про его добрые дела Березовских сппросите
Дак пусть тут все напишут…вместе с фамилиями и кому он что сделал.
А что вы и вправду шахиню не вспоминаете? Она там дел наделала куда больше и серьёзней … или она ваша подруга? Шахиня и администрация Березова вот на кого надо вешать все беды…они и процента не сделали от того что сделал тёплый…разграбил…разграбил….только слова …у них место в холодильниках не было когда ,они тут были.наш комбинат нервно курил в стороне…а вы говорите разграбил…зачем же вы все убили что он сделал?
Есть тут те кто помнит сколько у них было рыбы????по сей день щас не кто так не ловит …не в районе не в округе!
сколько был в этой деревне. ничего хорошего не скажу. при появлении чужого-сразу докладывают вкладывают во все органы. . лосей сами бьют по 50 шт за зиму. по крайней мере было так. сейчас может и лосей не осталось. на рыбалке тоже самое. если чужой приехал-через пару часов инспекция протокол пишет. связь с полицией — надо позавидовать быстродействию
мужик пилит дерево на дрова-сосед звонит лесникам. пол деревни краснопёрых
Ага прилетеле в масках с калашами))
Как будто пол деревни расстрелял…а выбивали показания силой..с вопросом кто сосну спилил)))).понятые смотрели молча.где понятые той ситуации?вы видели как там людей избивали…вы почему молчите раз такие честные???интересно к любому кто спилит сосну прилетят на вертолете??)40 кедров…вы отонули во лжи односельчани …а ложь это утопия…она вас и погубит.!
Вы только видите в хантах плохое что они алкоголики до тому подобное, посмотрите свои национальности по России сколько бомжей на вокзалах и в городах и также пьянец. Дело в не национальности а в вашем воспитание, в каждом народе есть хорошие и плохие люди. Воруют те кто у власти обворовывают государство а тем кому не дали власть стараются обмануть людей или же обокрасть природу. Даже те кто имеет малейшей доступ к государственному имуществу наподобие Макрушина который ворует солярку. А вы все Хуланховы до Молдановы пишите что они варвары . А теплове пишите что он такой благодеятель, построил в селе базу за счет школы которая строилась наворовал или пропили приезжие строители разных национальности, если вам так нравиться теплов возмите его к себе это благодеятеля и подтирайте ему задницу а нам он здесь не нужен .
Вам не нужен!
Нам нужен!
Не кто не видит плохое…ты все правильно сказал есть хорошие, а есть плохие…дак все кто связан с хуланховыми…так как нам уж известно сколько они в мангутлоре лосей шлепали…и как всех сдавали направо и налево ,если кто то думал кроме них там оказаться!там почему вы не сдавали их?хотя они для нашей деревни не сделали ничего!!! Кроме как пакастили всем благодаря своим родственникам и Маненкову!
Уж точно не вам решать ,кто будет жить и где…
Если вас что то не устраивает собирайте вещи и на выход.
Любой гражданин Российской Федерации в праве сам выбрать место для бизнеса и где ему остаться жить.
Быстродействие не то слово…
местные-ванзеватцы. у вас кто охотиться в мангут-лоре в охранной зоне.. напишите на них заяву. или погон боитесь. а не так. вы на них работаете.. снегоходами всё укатано. охраняют однако. начни от профиля на надым который идёт на восток. много интересного там найдёшь. и от него на север.
Насмешил…дак и кто в Куноват ездит ищите и кто на сыне беспределит…а то у всех один злодей я смотрю…
Раньше не знал где Ванзеват оказывается -это хантыйская столица и там главный хант сидит Теплов.
Тут кто то написал что власть крадет у гос-ва))) что за идиот???? Власть крадет у народа!!!!!! В нашем регионе,благодаря вам националам! и почему же вы их не сдаёте тогда?а тот кто не в государстве обворовывает народ или природу,намекая на «Теплова».дак я тебе скажу поставь Теплова к власти и регион забудет про воровство и беспредел полиции…этот уж человек сделает все что бы они заработали .и не даст им сидеть не секунды без дела…ты явно видно плохо его знаешь…его классика жанра была обворовывать систему и богачей!но не как не простой люд!в депутаты как «Цапок » его тут вспомнили,он не стремился не когда.так как понимал все прекрасно…и помогал он всем безвозмездно всегда!
А расскажите нам от куда этот благодетель деньги берет , и как кидает народ на кредиты ,ему доверяли деньги давали думали он технику привезет ,а он сбежал, и как выжал остатки из совхоза Ванзетурский и других хозяйств , и как на ворованных бомбардирах он маток с лосятами бьет ,и как кинул охотников на шкурки собольи , забрав под реализацию и шишь показал , да весь его список «добрых дел» как в Березовском так и в Белоярском районе можно весь день перечислять . Гнать эту гниду с севера надо .
Откуда он берет деньги благодаря хуланховых и молдановым через органы делали запрос в Питер на счета с каких была куплена вся техника.все чисто и легально.уже давно они все узнавали…как не как это длится 4 года.и 4 года администрация белоярского прикрывает их!а теперь все….пора проверить всех их…откуда у хуланхов и молданова иномарки…на какие деньги они отправляли учится сына в Питер не в самый худший институт и тд…наверно заработали как раз в мангутлоре…и не кто раньше не говорил о том что они там сидят …точнее маненков знал,и их не кто не трогал.а ваш совхоз про который вы все пищите разграбила Шахиня с администрацией.а теплого всеми силами администрация и милиция при садействии березовской шпане всеми силами его пыталась сломать что бы не отдать столь сладкий кусок которые они воруют благодаря националом.ваши схемы всем давно известно…и из берёзово про него плохо скажут только те кто у этой самой кормушки сидит щас…и сидел тогда!
приеть в монгутлор и заработай на иномарки а на счет сына детей своих воспитывать надо и тоже будут в питере учится
Воспитание одно… А откуда деньги? Сколько официально зарабатываешь?
Мы приезжали летом на заработки в деревню ванзеват.
Нас предупредили сразу,что часть деревни настроена плохо. Объяснили это тем что нам тут не рады…так же объяснили, что их называют все бандитами(лично мы не чего противозаконного с их стороны не видели, они нам говорили не в коем случае даже если вы правы не идти с ними на конфликт в деревне). одна женщина сказала,что живет там 40 лет, а Ее до сих пор называют приезжей и говорят кучу гадостей. мы же в первый день работы на школе,столкнулись с тем что нас определенный круг местных начал уговаривать уехать под разными предлогами…говорили они бандиты, всех вас обманут, а того хуже что бы не платить убьют всех в лесу. после чего мы всей нашей группой подошли и узнали заплатят ли нам. на что нам ответили вы выполняете свой договор, мы выполним свой. на базе было основное правило не пить. кто пьёт лешается всей месячной з.п.
После этого одни и те же лица подходившие к нам через пару дней начали говорить нашим ребятам, что всех убьют в лесу, если мы не покинем их деревню. Так же ребятам говорили, что все ресурсы вокруг деревни хантыйские и это их родовые угодия и право находится там есть только у них. я конечно поразилась такому богатому месту…а они себя там так гадко ведут…это просто ужас. кто им внушил что ресурсы Российской Федерации могут принадлежать только им??? при этом кроме этой базы в деревне нету ничего…тут написали что они школу обворовали… мы там работали и видели как оттуда тащили все и вся! включая директора и просто работников. наши ребята хоть сделали все по-человечески. при этом попросили за неделю до сдачи им помочь. а там не одного рабочего не было трезвого кроме наших ребят! что увидела я в этой деревни, до сих пор в шоке и вам рассказываю, что существуют такие богатые места а там ровным счётом ничего нет, а те кто пытаются что то сделать их хотят прогнать! ПОЗОР ВАМ!!!
Извините,хотела написать всем рассказываю кому могу.
А кто в розыске был,это наш южанин. За неуплату элементов .это правда
Надо писать алименты, и после точки с большей буквы.
Зато мы знаем от куда у теплого вся имеющееся техника и база…. Он Ее украл у школы…….просто до слез….
Вы из этого теплова прям таки сделали Робин Гудом. Все кто работали от него с голой задницей убегали тайными путями, он настоящий кидала.
вы хоть знаете ,что кто убегал те крали деньги и просто сваливали в тихую?что же они сами не писали заявы ,что они были в рабстве как вы говорите?может потому что этого не было?и они просто как в любой фирме …в магазине или ещё где то…рабочий может вас обокрасть и свалить…тем более когда все лежит на виду…у меня магазины и рабочие варовали кассу и сваливали не раз за 30 лет.а при этом потом говорили что я ещё тот козел.так что про малолеток которые там проворовались мы знаем.а почему они не писали заявы ,что были в рабстве…это вопрос?? И почему южане вон вас обвиняют в хамстве??? Или тут правду пишите только вы? А все остальные лгут???
Да он и есть Робин Гуд!добрые дела люди быстро забывают…я знаю кому он тут в берёзово жизнь спасал…а он его говном щас обливает …так как притерся к кормушке…
Он построил базу со школы???????ааааххххххххааааавввааааа….вы это школу 10 лет строите,4раза перекладывали брущатку и даже не буду перечислять сколько там косяков…а начинать разговоры сколько от туда за это время вынес директор со своими друзьяшками лучше не будем говорить…спасибо бы сказали что они согласились вам помочь достроить школу что бы вы успели начать учить детей…а то уже и школу он обокрал…если он обокрал школу …то вы украли от туда столько ,что мы рядом ещё одну бы построили!!
Как вам не стыдно такое писать??я просто в шоке!!!!
Свинцов что ли
У статьи такое громкое название ! А почитав комментарии односельчан и других, сделала вывод…
Нет там оккупации, а пытаются просто заработать деньги.одни с помощью базы…другие с помощью администрации…я за то что бы край наш развивался ,а не что мы дальше смотрели как наш край обворовывают всеми способами включая националов…позор вам !!!
Я с вами согласен почитав комментарии можно легко понять ,что это не оккупация… Походу эти 40 человек кто поставил росписи ,родственники и друзья. А почему остальная деревня не подписала раз он там всех запугал?
… В уголовном кодексе Р.Ф имеются статьи и возможность привлечь группу людей находящихся в предварительном сговоре, что бы запутать следствия и опорочить человека…
теплый отрышка 90-х
Тёплый с большой буквы. Это начало предложения ….
Отрыжка через букву Ж!!!
Сколько вас учу хантюгасов ,не как запомнить не можете…
Ваш теплов незаслуживает этого, выходит ты из того теста
Пишется «никак запомнить» )) ДИРЕКТОР
Тут директор вообще коры мочит)
А чем вы говорите, если теплов с уважение относился к местному население, то этого бы не было наверное, в нашем селе проживают люди приезжие разных национальности. И вообще народ ханты самый терпеливый народ , терпят до последнего. И вашего теплова уже давно терпят вот последняя капля закончилась. Местного ханта наказывают сразу же за все, за одно с рубленое дерево большой штраф дадут , за рыбу в тюрьму садят. А им все с рук сходит столько леса срубили и нечего. И где эта справедливость всякую хрень пишите, сами не знаете о чем, значит вы такие же как теплов .
Что он вам делает что вы его терпите?
Почему мы его не терпим?
Теплов в деревню даже не выходит….его кто там видит вообще?только по слухам можно понять тут он или нет.я его в деревне вообще не вижу!!! Он меня не трогает.я не лезу к ним….что ещё надо? И вы не трогайте его…что вы к нему привещались то?
Господи ,бедные не винные ханты….прям идеал терпения и доброты….сколько живу тут…то кого нибудь застрелят…то кого нибудь порежут…прям терпеливей народа нет!
И я заметила как они по сей день на муксуна плавают …и их сразу же сожают…
Ох бедные ханты….как же им трудно живётся на севере…
Госпожа северянка что это вы так народ ханты ненавидите, зачем на север приехали жили бы у себя в хохляндии или еще где. Неважно кто ты по национальности, главное чтобы был человек хороший. А кто отзывается плохо о людях и всех под одну гребенку равняет, значит вы сами неважный человек. Как говориться горбатого могила исправит.
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А я не про всех и говорю…и вижу что вы считаете что это ваш родной дом ,эта земля… А как же люди кто тут родился?они тоже приезжие?не важно где…в ванзевате или в полновате…если я приеду к вам я стану приезжая? Судя по тому что вы написали…Да…а я считаю что все хмао и янао это мой родной край…и где бы я не находилась я должна чувствовать себя как дома…мой прадед родился в октябрьском районе…и он рассказывал дедушке а дедушка мне,что всю жизнь эти места делили как русские так и ханты,манси и ненцы…и русские деревни старообрядцев считались тут коренными жителями… А почему у нас тогда нет родовых угодий?
Я знаю почему…а вы знаете??и при этом вы везде всем тычите, что тут все ваше…вам это внушили…и вы поверили. И до сих пор все находитесь в сказке,которую вам рассказал товарищ сталин.
У нас проживают многие приезжие разных национальностей, никого мы не прогоняем если эти люди ведут себя уважительно к местному населению. И не у всех у нас имеются родовые угодия . Ради бога приезжаете если добрый и хороший человек. А такие как теплов нам не нужны. Если к Вам так относились то я бы хотела посмотреть как вы бы на это среагировали.
А Гындышева вам что сделала? Ее вы почему не любите? Тоже по хамски ведёт себя с вами?
Что бы замять все проблемы с Тёплым ,которые заварили вы!!! Придите к нему с хлебом и солью,пожмите руки,отдайте деньги за сломанное имущество . И живите мирно. А не сочиняйте про кедры и как он всех под дулом по деревне строем водит! По-моему это не трудно! Он вам хотябы одну вещь сломал,вашу личную … ? Не кто не знает кто сжёг избушки… а он в этом меньше всех заинтересован, так как сам в них остаётся ! Зачем два ваших родственника залезли к ним на корабль тогда?побегать и попрыгать?
Раз вы такой добрый народ,придите к ним и решите проблему мирным путём ! Не кто не будет против , я вас уверяю. Не забудьте просто хотя бы пообещать что за все что испортили все вернёте ! И работайте вместе…сходите с сыном его пообщайтесь…идейный парень ,будите в шоке! Сидит в деревни нашей,вместо того что бы в городе жить и не тужить ,у него для этого все есть.а он тут сидит и кричит обратно не вернусь пока свой край родной с колен не поднему. Идите миритесь с ними! Сколько можно то уже? Всем легче станет! Да работайте и рыбачьте вместе. Мой вам совет найдите его сына и познакомьтесь с ним. И все пройдёт .
Кого и как запугал Теплов? И что это за такой страшный немец? Я вообще не в курсе… А то я читаю и не могу понять,при чем тут оккупанты ?
Вас там че под дулом по деревне водят?
Или вы рыбу поделить не можете?
Дак называйте статью своим именем.
Делим рыбу с Русскими»ну уж очень не хотим»
Фотку охотника выставили.почему не немцев с пулемётами в вашей деревне?самый конечно большой вопрос…40 человек это все население деревни?или по ходу у немцев есть сообщники придатели?!
Вот как значит,все кто не за нас,тот за Теплова . И вы все такие же как он. А они у нас….. пример деревни!!!! Запомните!!!!
Вы идите Гындвшевой расскажите, как вы любой национальности человека в деревню принимаете сразу…
А я же забыл… Она второй Теплов! Гнать пособника немцев!!!или когда стрелять им в спину будите,не забудьте и остальных вальнуть кто вам не нравится…
белоярск про Хуланховых скажи от куда у нас деньги на на снегоходы а моня мне и степа пакойный ни капли снега не дали а повебывай как я и получишь все и четыре года условна привыкли заспину болтаеш
https://vk.com/id163022459
Как ты работал не кому не интересно. Официально где взял деньги? Делал ли отчисления в пенсионный? Как работал то попадробней расскажи если начнёшь .! Вы законна же хотите правильно? Все же про тебя знают Олег, но не кто громко не кричал, как начал ты. Как вы по заказу шлепали лосей пачками и как вам степа содействовал тоже все знают. Дак просто скажи нам тогда как так? Почему вы говорили что у теплого деньги ворованные с общака ,а в итоге это оказалось не так. А почему ты про свои деньги пишешь, да я в….бывал! А он ва так ответить не мог. Все по серьёзному ! С хантов делали запрос! Это не степа вам помогал выйти на такой уровень? И ответ я в…бывал как папа Карло там не рассматривали ! А нужно было все и конкретно. Дак вот и ты расскажи все и конкретно. Хоть рубль легальный есть у тебя? Скидываете страницу человека…рассказываете всем про кедры и другую ерунду чего не когда не было. Что же вы не снимаете на видео или на фото те самые кедры. или как он вас зашугивает ходит по деревне!? Хоть раз к кому нибудь прилетали на вертолёте толпа космонавтов из за срубленного дерева?)))на моей памяти это первый случай… И даже не знали рубил он или нет…не одного доказательства.просто со слов!полиция явно бездействует! Или когда к нему прилетеле из белоярского отделения разве не кого не было? А где честность понятых ? Они же видели как у людей не нашли ничего противозаконного при этом избили и обокрали ещё… Это для вас честность и правосудие…. а, Олег ?????
Уважаемый читатель Олегу, ваш комментарий отредактирован.Обращаем ваше внимание, что редакция Информационного агентства «ЮграPRO» не может публиковать нецензурную брань.
Ларчик открывается просто… Всё в том, что Одних попросили оставить кормушки, а Другие приходят на это место… Почему этих проблем не было раньше!? Да Куратор был один на всех… теперь его нет… и начался делёж. В этой ситуации правоохранительным органам нужно проанализировать и перепроверить весь этот процесс, начиная с деятельности Северного фонда автономии, работу муниципалитета и местных кланов с нулевых годов. Думается, что кристально чистых, правых и законопослушных здесь мы не найдем……….
разорались как торговки на рынке ,в глаза друг другу стыдно сказать через газету кричите , выйдите и по мужски решите проблему раз и на всегда
Ну ты прямо как шавка гавкаешь 30 слов в секунду , аж слюной весь монитор забрызгал , выпей валерьянки ,успокойся ,а то смотри не встанет от такого напряга…..
Мне с тобой не о чем разговаривать.
Просто хотел убедится что ты черт.
Березово город чертей. там прямо по улице чертики маленькие бегают…..
Давайте жить дружно..хлеб и соль хорошая идея! Ну и конечно раз что то сломали надо тоже вернуть.
Теплый а как ты нас кинул на бабки твои слова я ни кидалова север
Я не тёплый . Просто если ты у него спрашиваешь…уверяю он это ни читает.на сколько денег вас кинули? Это старая история с соболями? Придите и минусуйте просто с того что вы наделали. Поговорите наконец.от поэта тоже слышал что сын у него добрый и идейный. Поговорите с ним и решите проблемы все наконец.он всех всегда зовёт…говорит пить не будите лодки свои дам на рыбалку.по мне дак это все таки Надежда, а не люди которых надо выгонять. Может все было не просто так?а из закакой то неувязки пропали ваши соболи..вы знаете сколько стоили палатки эти зимние?просто поговорите ,а не гадости делайте. Правильно ?кидок это про соболей?
это старая история с соболями? И на какую сумму вы пострадали? Минусуйте Ее с того что вы поломали и все.
Урки совсем обнаглели от безнаказанности грозят жителям и журналистам. Кто людей защитит?! 40 человек подписалось это 10% нашего поселка. Сталин бы не стал церемониться с этими отбросами. Если власти порядок не наведут мужикам нашим ничего не останется как самим разобраться с оккупантами.
тоесть если ваше беззаконие выставляют в свет это наглость? А если вы его творите,это норма?) 10 процентов родственников и друзей ! И ещё надо проверить каждого…а то тут слухи поползли ,что не 40 человек подписалось… а гораздо меньше. Депутат с которого надо снять мандаты… что за лже показания ,что за пособничество клановой иерархие ванзевата? Все будет детально описано. Куда и на что надо смотреть. Призываю двух понятых той ситуации дать честные показания. Чем дальше зайдёт лож ,тем вам придётся больше отвечать перед законом Р.Ф. Вы же не думаете что ваша клевета и лож останется без внимания?
Олег ты видел кедры ?
Ты считаешь ,как обошлись с ними это норма?
Детей приписали. Тёплый сам весь в детях и внуках для него это самое святое .вы бы постеснялись такое писать.
А опять же…не будем называть имена,а надеемся на его честность.и в соотрудчестве и даче правдивых показаний.а не лжи, как была на собрании.
Вы тыкнули на человека ,показали паленые билеты и сказали он вас обещал убить год назад. А он приехал только месяц назад. Это тоже норма, а Олег ? Правда вылезет наружу скоро . И до этого момента к вам пойдут на встречу. Как только документы и докозательства попадут в органы мы вам не сможем помоч. А так честное и правдивое признание всегда лучше . Шайтан попутал и тд.
Ты же у них главный.
Если интересно мирный исход,без судов и проверок по финансам и тд.
Поговори с понятыми,их честные показания будут лучшим знаком применения . И ваши не увязки с техникой и соболями решатся сами по себе.
Ха,тёплого в Березово ждёт ждёт друг Толя ,в молодые годы зону вместе топтали,дай бог памяти братва березовская в 2005 кажется братву тёплого положили,сам то бросил братву,брата на стрелку отправил а сам сбег,сейчас по ночам в Березово приезжает
кажется или положили?)ты определись…а то он ко мне в гости приезжает каждый год )пытается найти кто эту чушь по поселку говорит,что бы просто посмотреть на этого смельчаке и поржать.но каким то магическим образом все не едут к нему а бегут в другую сторону.и да будет тебе известно брат его на стрелку не пошел. его там и не было. А уехалон совсем по другим причинам. из за шпаны березовской и полупокеров севераон точно бы не уехал. и раз он дальше все делает уже лет 6 на сеере это значит что с вами он точно не считается) или может он платит бабки в ваш общаг?
и вы его не трогаете? он спокойно двигается по всему северу работает….а псы вроде вас только сочиняяют.
не разуне слышал про толю…но раз этот крутан ждет его в березово и не дождется пусть приедет сам да спросит все что хочет
пусть эта бротва выгонит его от нас наконец. Или это бротва умеет только чесать языком? я вот в березово спросил и сказали если он приедет вы разбежитесь это вот точно и концов не найдешь не толеных не зайцевых. .вы если пишете такое земляк приезжайте к нам в село и давайте прогоним их вместе. а то толька шум паднимаете. Зачем толе ждать его? пусть он приедет к нам мы додим бензин
Никак тёплый немецкий плен позабыл или как от хантов на катере прятался и в ментовку заставлял своих шестёрок звонить,что же ты на стрелку в Березово не пришел а брата прислал а сам после той стрелки лет десять не появлялся, только этой зимой ночью приехал,ночью уехал, говоришь катера скупать рыбы стоять будут по сосьве,ты только с ванзеватом Березово не путай,хотя и Игоря пока нет.
ты мне помешаешь? Тебе даже зовут не как. Ты хоть представься сначала. А потом пугай. Странно что вы меня не кто найти не можете. Не переживай ,обязательно заеду к тебе в гости этим летом. Напиши куда мне ехать нельзя и я приеду туда.
Какого брата ? Его там не было! Вы откуда эти сказки услышали? Когда стрелка была Тёплый в тайге был. И только вот заявы господин земляк на него писали всем табором ,вы гнилая бротва березовская. Уж мы то знаем… вы сказки свои за столом рассказывайте среди единомышленников своих . Он каждый год приезжает…вы не когда не осмелитесь к нему подойти. Чуханы… смешно читать ваши выдумки. вы раз такие крутые приезжайте к нему в гости в ванзеват. Вас вон все просят…а вы как телки тему переводите.
гоните Теплого на Дальний Восток ! Колыму.