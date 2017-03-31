В Югре оккупировано село! Полиция «крышует» оккупантов. Жители ищут защиты у Губернатора

40 жителей села Ванзеват Белоярского района ХМАО написали коллективную жалобу в адрес Губернатора автономного округа Натальи Комаровой. Кроме того, селяне обратились к прокурору Югры Ботвинкину, главе Белоярского района Маненкову, уполномоченному по правам человека в ХМАО Стребковой. Основная мысль послания в том, что некто Теплов, благодаря своим связям с Белоярской полицией, устроил настоящее преследование не только взрослых местных жителей, но и их детей.

Правоохранительные органы либо не реагируют на жалобы жителей, либо сами выполняют свои обязанности с нарушением Закона. В частности, полицейские вели допрос школьников, подозреваемых в правонарушении против Теплова, находясь при этом в нетрезвом состоянии и без присутствия родителей.

В редакции «ЮграPRO» имеется копия письма возмущенных жителей Ванзевата, под текстом которого поставили свои подписи 40 человек. Мы публикуем это письмо без подписей жителей, опасаясь того, что Теплов, поддерживаемый полицейскими и главой поселения, будет преследовать людей, подписавших документ.

В дополнение к письму местный житель рассказал о фактах, которые дополняют неприглядную картину, царящих в поселке нравов.

«После рейда ОМОНовцев в Ванзевате в феврале все возвратилось на круги своя еще с большим накалом. Глава поселения Полноват Лариса Александровна Макеева утверждает, что у них оружия не было, что это все — ложь. На самом деле, оружие нашли, я вчера разговаривал с человеком, который там был понятым. У них было изъято 8 единиц огнестрельного оружия, несколько стволов было переделано для стрельбы очередями, карабин «Сайга», и охотничьи ружья. Теплов рассказал, что документы на оружие у него, якобы, в Санкт-Петербурге. ОМОНовцы забрали все оружие и ему сказали, что вернут его после того, как он представит документы.

У Теплова в Ванзевате появились новые «рабы»: 23 марта одного из них видели возле клуба в 21:00, он разгуливал с карабином. Жители поселка слышали выстрелы. Местная полиция — полностью во власти Теплова, они вместе пьют, вместе гуляют. Получается, что у нас в поселке, как в Сомали или на Украине — власти нет. Наши попытки привлечь внимание властей к проблеме пока не принесли результата. Лариса Макеева — глава Полноватского поселения — полностью на их стороне. Наш местный депутат написал письмо губернатору, безрезультатно. Мы позвонили в редакцию передачи «Человек и закон», но там нам сказали, что не примут. Полиция из Белоярского – тоже полностью на стороне Теплова. Недавно пьяные полицейские приходили в школу и задержали детей, так как Теплов пожаловался, что школьники, якобы, разбили на его катерах стекла, и предъявил им счет на 800 тыс. рублей. Пацаны, которые лазили по катерам, обнаружили там обрез, так полицейские про этот обрез даже слушать не захотели», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» житель села Ванзеват.

О прилете вертолета с группой захвата из столицы Югры информагентство «ЮграPRO» сообщало ранее. В воскресенье, 12 февраля 2017 года, в поселке Ванзеват Белоярского района ХМАО группа захвата в составе 10 человек, прибывшая на вертолете из Ханты-Мансийска, вооруженная автоматами, произвела операцию по задержанию Владимира Теплова и его подельников, которые незаконно удерживали людей и в страхе держали местное население.

У власти села — другая интерпретация событий в Ванзевате.

«Прилетал ОМОН, забрали патроны и оружие, забрали мужчину, который был в розыске, а Теплова не забирали, Теплов у нас не работает, приезжает и живет, сейчас он уехал. Ничего плохого Теплов не делает, все нормально. Антон Трушкин — житель села, предприниматель, у него — своя фирма, он занимается обработкой рыбы», — поведала корреспонденту староста села Ванзеват Анна Кондина.

Обстановка в Ванзевате, по мнению местных жителей, уж очень напоминает хозяйничанье немцев на захваченных территориях во время Великой Отечественной войны. Господа Теплов, Тришкин, Павперов имея на руках оружие (8 единиц огнестрельного оружия), технику (3 катера и несколько снегоходов), и деньги почувствовали вкус власти, хотя бы и на отдельно взятой небольшой территории. Видимо, совсем запугав местного старосту и легко найдя «общий язык» с сотрудниками правоохранительных органов, держат в страхе местное население.

Следуя логике войны, ответным шагом местного населения может стать создание партизанского отряда и проведение спецопераций в тылу врага? Что ж, когда правоохранительные органы бездействуют, вступает в силу «бытовое право» — население начинает защищаться доступными ему способами. А губернатору нужны «локальные войны» на его территории?