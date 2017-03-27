В Югре на всероссийской акции «Он вам не Димон» полицией задержано несколько человек

26 марта в Нижневартовске ХМАО прошла несанкционированная акция протеста «Он вам не Димон».

Напомним, что в минувшее воскресенье в крупнейших городах России, в том числе в Москве, С-Петербурге, Тюмени прошли несогласованные антикоррупционные митинги, в ходе которых были задержаны несколько сотен человек. Как ИА «ЮграPRO» сообщало ранее, штабом Алексея Навального была подана заявка на проведение митинга и в городе Нефтеюганске. Мероприятие планировали провести 26 марта, но активистам пришлось отказаться от этой идеи после того, как они столкнулись с давлением в отношении себя и своих родственников со стороны работодателей.

«Власти поступили, мягко говоря, не по-конституционному. В некоторых городах акции были согласованы властями, хотя и это тоже неконституционная мера – люди свободно могут выходить и выражать свое мнение», — прокомментировал корреспонденту «ЮграPRO» свое отношение к проводимым акциям лидер партии «Яблоко» в Югре Юрий Шагут.

В Нижневартовске, несмотря на то, что городские власти отказались согласовать проведение акции, активисты решили всё равно выйти на площадь Нефтяников, назвав свою акцию «прогулкой», собрав десятки человек. У многих в руках были плакаты, сообщают югорские СМИ.

Через некоторое время на площадь подъехал автозак, прибыли сотрудники полиции и задержали несколько человек.

«Очередное подтверждение тому, что власть боится народа. Столько полиции, автозак. А ещё, кто видел тех клоунов в маске в «УАЗ Патриот» тонированном? Там сидели явно полицейские шишки, а на заднем сидении люди в масках, которые начали паниковать, когда молодой парень подошел сфотографировать их. Молодцы те, кто был! И кричалка «Путин-вор» только заставила этих псов нервничать и начать задержание! Они боятся народа, потому что народ прав!» — написал активист Алексей Маковский в группе «Требуем ответа на улицах Нижневартовска» в социальной сети «Вконтакте».

В Тюмени антикоррупционный митинг стал самым масштабным протестом за последние годы. На антикоррупционный митинг «Он вам не Димон» собрались около тысячи человек. Акция прошла мирно, но не без провокаторов, сообщает Каспаров.Ru.

После длительных переговоров и иска в адрес городской администрации, власти предложили провести митинг в сквере «Комсомольский». Это место имеет статус «гайд-парка» — разрешенной зоны для митингов, где акции не требуют согласования. Штаб Навального согласился на такой вариант. На митинг многие люди пришли с плакатами:

«Сами вы держитесь», «Димон, откуда деньги на Тоскану?», «Коррупция ворует будущее», «Каждой уточке по домику», «Жалкий трусливый вор», «Мы против коррупции», «Премьера к ответу», «Денег нет, но не у Димона», «У Димы в бокале вино искрится», а для народа денег нет, велено крепиться», «наш Димон большой едросс, весь в коррупции зарос» и другие.

На акции работал свободный микрофон. В основном выступали не организаторы, а простые люди: рабочие, бизнесмены, школьники, студенты, пенсионеры, безработные и другие. Бизнесмены рассказывали о сложностях, с которыми столкнулись после санкций. Многие люди жаловались на высокие тарифы ЖКХ, бездействие чиновников и депутатов. Некоторые участники выступили с собственными стихами на общественно-политическую тему.

Стоит отметить, что американский Госдепартамент призвал власти отпустить задержанных в ходе несогласованных акций протеста против коррупции, которые прошли 26 марта в ряде городов России. Вашингтон осудил задержания участников антикоррупционных митингов в РФ, по словам официального представителя внешнеполитического ведомства США Марка Тонера, действия российских властей оскорбляют демократические ценности.

Кроме того, дипломат выразил обеспокоенность Вашингтона арестом оппозиционера Алексея Навального, сообщает RuNews24.ru.