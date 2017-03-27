В Югре на всероссийской акции «Он вам не Димон» полицией задержано несколько человек
Опубликовано: 27 марта 2017, 10:27 | Служба новостей "ЮграPRO"
26 марта в Нижневартовске ХМАО прошла несанкционированная акция протеста «Он вам не Димон».
Напомним, что в минувшее воскресенье в крупнейших городах России, в том числе в Москве, С-Петербурге, Тюмени прошли несогласованные антикоррупционные митинги, в ходе которых были задержаны несколько сотен человек. Как ИА «ЮграPRO» сообщало ранее, штабом Алексея Навального была подана заявка на проведение митинга и в городе Нефтеюганске. Мероприятие планировали провести 26 марта, но активистам пришлось отказаться от этой идеи после того, как они столкнулись с давлением в отношении себя и своих родственников со стороны работодателей.
«Власти поступили, мягко говоря, не по-конституционному. В некоторых городах акции были согласованы властями, хотя и это тоже неконституционная мера – люди свободно могут выходить и выражать свое мнение», — прокомментировал корреспонденту «ЮграPRO» свое отношение к проводимым акциям лидер партии «Яблоко» в Югре Юрий Шагут.
В Нижневартовске, несмотря на то, что городские власти отказались согласовать проведение акции, активисты решили всё равно выйти на площадь Нефтяников, назвав свою акцию «прогулкой», собрав десятки человек. У многих в руках были плакаты, сообщают югорские СМИ.
Через некоторое время на площадь подъехал автозак, прибыли сотрудники полиции и задержали несколько человек.
«Очередное подтверждение тому, что власть боится народа. Столько полиции, автозак. А ещё, кто видел тех клоунов в маске в «УАЗ Патриот» тонированном? Там сидели явно полицейские шишки, а на заднем сидении люди в масках, которые начали паниковать, когда молодой парень подошел сфотографировать их. Молодцы те, кто был! И кричалка «Путин-вор» только заставила этих псов нервничать и начать задержание! Они боятся народа, потому что народ прав!» — написал активист Алексей Маковский в группе «Требуем ответа на улицах Нижневартовска» в социальной сети «Вконтакте».
В Тюмени антикоррупционный митинг стал самым масштабным протестом за последние годы. На антикоррупционный митинг «Он вам не Димон» собрались около тысячи человек. Акция прошла мирно, но не без провокаторов, сообщает Каспаров.Ru.
После длительных переговоров и иска в адрес городской администрации, власти предложили провести митинг в сквере «Комсомольский». Это место имеет статус «гайд-парка» — разрешенной зоны для митингов, где акции не требуют согласования. Штаб Навального согласился на такой вариант. На митинг многие люди пришли с плакатами:
«Сами вы держитесь», «Димон, откуда деньги на Тоскану?», «Коррупция ворует будущее», «Каждой уточке по домику», «Жалкий трусливый вор», «Мы против коррупции», «Премьера к ответу», «Денег нет, но не у Димона», «У Димы в бокале вино искрится», а для народа денег нет, велено крепиться», «наш Димон большой едросс, весь в коррупции зарос» и другие.
На акции работал свободный микрофон. В основном выступали не организаторы, а простые люди: рабочие, бизнесмены, школьники, студенты, пенсионеры, безработные и другие. Бизнесмены рассказывали о сложностях, с которыми столкнулись после санкций. Многие люди жаловались на высокие тарифы ЖКХ, бездействие чиновников и депутатов. Некоторые участники выступили с собственными стихами на общественно-политическую тему.
Стоит отметить, что американский Госдепартамент призвал власти отпустить задержанных в ходе несогласованных акций протеста против коррупции, которые прошли 26 марта в ряде городов России. Вашингтон осудил задержания участников антикоррупционных митингов в РФ, по словам официального представителя внешнеполитического ведомства США Марка Тонера, действия российских властей оскорбляют демократические ценности.
Кроме того, дипломат выразил обеспокоенность Вашингтона арестом оппозиционера Алексея Навального, сообщает RuNews24.ru.
Лед тронулся! .это начало конца Путинского режима
а чем ты не доволен Путинским режимом, хочешь вернуться к Ельцынскому.? Или забыл как было ?
Ты видимо то же казнокрад если сам не видишь
Русский а ничего не изменилось .это ты забыл шура
А Америкосы ждут не дождутся
Что вы все на америкосов киваете.они давно сдесь .зависим от доллора .все чиновники детей своих там держут и учат .
А в городе ХМ на площади одинокий наряд полиции… Больше никто не пришел на митинг. А они так ждали, так ждали
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил о своей обеспокоенности сообщениями о задержании в России участников протеста против коррупции, включая несовершеннолетних.
«Я призываю освободить всех задержанных», — говорится в коммюнике генсека Совета Европы, поступившем в «Интерфакс».
«Задержание сотен граждан, в том числе лидера оппозиции Алексея Навального, при осуществлении их права на свободу выражения мнений и мирных собраний вызывает вопросы в рамках Европейской конвенции по правам человека», — считает Ягланд.
Он сообщил, что Совет Европы готов сотрудничать с российскими властями в предотвращении подобных ситуаций для поддержки Европейской конвенции по правам человека.
Как ранее сообщалось, 26 марта в десятках российских городов прошли многотысячные протестные акции, сопровождавшиеся сотнями задержаний.
Пусть америкашки волнуются о сврей демократии,к нам нечего лезть и пусть вернут америку индейцам которые живут в резервациях а полицейские у них стреляют не разбираясь влюдей во взрослых и детей .Уже пол мира развалили и разорили.Поубивали столько народу.Учат демократии .Демократоры,блин.
Вам что до америки? Они прекрасно живут .в отличии от нас
Вот из за таких как димон мы и живем в ж…е
А им чего до нас?)) Пускай сначала своих демонстрантов отпустят с недавнего митинга против инаугурации Трампа )) Там тоже людям впаивают нехилые штрафы сейчас и лишение свободы)) Что позволено Юпитеру, не позволено быку!)
А по поводу Медведева, так этим должны разбираться правоохранительные органы, то что накопал там ФБК чистая вода, где документы? Платежки, записи разговоров, переписки, взломанная почта Медведева? На словах то додумать и перевернуть можно все что угодно, было бы желание. Я сейчас не исключаю что он ворует, но давайте оперировать фактами, а не домыслами. Навальный сейчас в прямом смысле слова раскачивает лодку, перед выборами. Вы заметили кто вышел на демонстрации? Как правило это студенты 22-25 лет и школота. Взрослых людей там нет или очень мало. А знаете почему? потому что они все это в 90-х уже прошли и нахлебались так что уже достаточно. Там тоже были лозунги за свободу, демократию и пр, когда Ельцина выбирали, выбрали и что?
Внучок, взрослые просто боятся… Страх — это уже часть современной российской действительности… Но когда терять становится уже совсем нечего, то страх сменяет ненависть — и тогда уже недалеко до революции!
На сайте Навального все документы выложены. Учись читать, деточка.
Ну во первых разные нарисованные схемки навально-завального, это еще не вещественные доказательства. Во вторых кто громче всех кричит «держи вора!» ? ну конечно вор, коим завальный и является (сам сейчас под следствием находится).А в третьих, Если у него на руках есть неопровержимые доказательства — пусть идет к прокурору сначала, а уж потом баррикады строит. А выводить на улицу, подстрекательские лозунги вручать молодым, ничего не понимающим в жизни,. а тем более в политике, это просто подло! Ну и последнее. американцы очень даже здесь причем, если знать, как это никчемный человечек в большую политику попал.
там не «схемки» выложены, а квитанции, учись читать, Нилушка
кто задержан? Куда перечислять деньги на адвокатов и на штрафы, которые назначит наш «самый справедливый в мире» суд. Есть здесь НАСТОЯЩИЕ журналисты?
мама я на зоне жду денежки
Ну на зону вряд ли их отправят. Административный арест на 15 суток — максимум.
Будь готов, пионер!
там уже в попытке захвата власти детей обвиняют, а вы всё сопли жуете
Да Димон уже всем надоел, какие реформы?Какие изменения ? За 4 года ни чего не сделал, только на воровался,по его словам оказывается МРОТ маленький, а он за 4 года только узнал,оказывается можно ипотеку снизить до 7% ОГО прозрел, да на фиг нам такое правительство, которое ничего не видит и не слышит.!!!!!!!!!!!!!!