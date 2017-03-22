На месторождениях «Роснефти» в Югре американская компания эксплуатирует российских рабочих как рабов на тростниковых плантациях

В ХМАО на Приобском месторождении «Роснефти» в зоне ответственности американского подрядчика компании твориться беспредел. Зарубежный подрядчик российского нефтяного гиганта уличен в масштабном нарушении российского трудового законодательства.

В распоряжении информагентства «ЮграPRO» появилась информация о нарушениях промышленной безопасности, трудовых прав работников, а также стандартов санпина. Нужно отметить, что всю вышеперечисленную «грязь» развела нанятая сервисная компания. Но не стоит забывать о том, что это происходит на лицензионном участке «Роснефти», поэтому компания по определению ответственна за происходящее в границах участка недропользования. Непосредственным субъектом является один из подрядчиков «Роснефти» — крупнейшая американская нефтегазохимическая компания.

В прошлом месяце сотрудники ИА «ЮграPRO» запустили мини-проект «Расскажи о несправедливости в Югре». Его целью является возможность показать «правду жизни» в нефтяном регионе. Каждый желающий мог и может рассказать о трудностях и несправедливости в отношении обычных югорчан. Стоит отметить, что люди откликаются, и редакция продолжает освещать проблемы, которые активно комментируются. Сегодня мы хотим предоставить на суд читателей материал, выставляющий компанию с мировым именем не в лучшем свете.

В редакцию «ЮграPRO» обратился сотрудник филиала известной корпорации. Он поведал о вопиющих нарушениях трудовых прав людей, работающих на Приобском месторождении компании «Роснефть». Несчастный работяга насчитал 10 статей трудового кодекса, которые были нарушены. Кроме того, по словам сотрудника компании, людей подвергают дискриминации по разным поводам.

«Часто имеет место дискриминация. Допустим, в одной бригаде сотрудник может «подмазаться» и ему заплатят хорошо, поставят в разы больше бонусов. То есть при одной и той же должности, при одном и том же окладе зарплата может быть совершенно разной. При приеме на работу людям обещают зарплату 70 тысяч рублей, а по факту платят только 40», — сообщил один из работников зарубежной компании.

Зарубежный концерн является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания работает более чем в 85 странах мира и насчитывает около 100 000 сотрудников свыше 140 национальностей. Они предоставляют самый широкий в отрасли спектр продуктов и услуг — от проведения геологоразведочных работ до управления добычей, а также комплексные решения, охватывающие весь производственный цикл — от пласта до трубопровода, для оптимизации добычи углеводородов и эффективной эксплуатации месторождения, все это представлено на официальном сайте корпорации. Вырисовывается картина масштабной и успешной организации с хорошей, отработанной до автоматизма системой.

Однако, это всего лишь рекламная картинка, а если заглянуть в глубь трудовых процессов, то оказывается, что людей обижают даже по части питания. Работник рассказывает, что бригада принимала пищу в так называемой «инструменталке». Теперь привезли контейнер под столовую, но и там кушать небезопасно. Ко всему прочему, как сообщает источник, издали приказ «Об установлении времени перерыва для отдыха и питания» (Приказ 118.1Ц от 16 марта 2015 г.). Для бригады это значит, что один час рабочего времени сократили на обед. Но уйти с рабочего места на отдых нереально, так как производство — непрерывное, а заменить людей — некем (рабочих не хватает).

«Уже года два нас заставляют работать во время обеда и этот час не оплачивают. Мы находимся на месторождении, а столовой нет. Хотя, новый контейнер пришел, но там полная антисанитария. Посуду моем водой с ППУ (Передвижная парогенераторная установка). Они предназначена для того, чтобы парить скважины, нефтяные объекты. Вода там ржавая, набирается с речки. В этой, якобы, столовой убираться некому, ходят все в грязных сапогах. А готовит какой-то «Вася» – ни санитарной книжки, ни поварского образования, он простой помбур», — жалуется корреспонденту «ЮграPRO» работник.

На вопрос корреспондента о нарушениях трудовых прав работников заместитель руководителя одного из подразделений компании ответил следующим образом: «Я просто не понимаю, зачем вам эта информация. Есть у нас директор, который уполномочен отвечать на подобные вопросы и работать с журналистами. Но я не дам вам его номер телефона, потому что не уполномочен это делать»,- сказал заместитель директора подразделения гибкой нефтяной трубы компании.

Телефон директора корреспондентам все же удалось раздобыть, но и его ответ не блистал искренностью, больше походил на заученную фразу из правил корпоративной этики. Представители Нефтеюганского филиала американской организации явно закрыты для общения с журналистами.

«Я не уполномочен комментировать ситуацию. Человеку нужно обратиться в соответствующие органы. Это не подтверждается. Мы всегда ставим во главе всего благосостояние и качественные условия труда своих работников. То, о чем говорите вы — это я считаю субъективное мнение работника», — сообщает директор Нефтеюганского филиала зарубежной компании.

Видимо, качественные условия труда, по мнению руководства, это, в том числе, и купание с мылом в реке по причине того, что воды для работников нет – мойтесь, как хотите.

«Почему же люди не идут жаловаться в трудовую инспекцию, почему они не бунтуют?» — спросите вы. А возмущений нет, скорее всего, из-за того, что достойную работу найти непросто. А тут — компания с мировым именем, возможностью подъема по карьерной лестнице и надежда на то, что вскоре все измениться в лучшую сторону. Но нет, пока руководство серьезным образом не обратит внимание на проблемы простых работяг, для последних — перемен к лучшему можно не ждать.

Но и это еще не все. На основе имеющихся в распоряжении «ЮграPRO» неопровержимых фактов можно сделать целый ряд разоблачающих материалов о работе подрядной сервисной организации, чем в ближайшее время мы и займемся.

Глава «Роснефть» г-н Сечин неоднократно заявлял, что компания обладает всем комплексом технологий, позволяющим целиком и полностью закрывать цикл, связанный с разведкой, добычей и транспортировкой нефти. Заметим, что на цели импортозамещения компания выделила миллиарды. Дело, казалось бы, хорошее. Но действительно ли они работают на российскую промышленность?

Не секрет, что для американского капитала обход санкций, который устанавливает государство, является почти традиционным, потому что интересы бизнеса — превыше всего и плевать на указы американского президента. Однако недоумение вызывает тот факт, что российская компания «Роснефть», которая частенько судится с российскими СМИ, обвиняя их в необъективном освещения ее деятельности, на самом деле за счет прибыли, получаемой от добычи из недр, которые, якобы, принадлежат всему народу, финансирует зарубежную компанию. Ту компанию, которая к тому же попирает российское трудовое законодательство, ни в грош не ставит российских рабочих: льготные отпуска предоставляет на своих условиях, проставляет в табели не все рабочие часы, подменяет государственные номера на транспортных средствах, не обеспечивает элементарных бытовых условий — кормит людей в антисанитарных условиях и даже воды для мытья у работников нет. Они что же, все — негры г-на Сечина? Американцы эксплуатируют русских работяг как рабов, а Сечин им еще и платит деньги?

Для того, чтобы разобраться с причинами и масштабом подобного произвола, редакция «ЮграPRO» подготовила соответствующий запрос в «РН-Юганскнефтегаз» для понимания суммы вознаграждения, выделяемой контрагентам, видов работ, выполняемых ими на месторождении российской нефти.

Кроме того, наше информагентство готовит обращение в компетентные органы России: Трудовую инспекцию, Роспотребнадзор, а также в Прокуратуру Югры для комплексной проверки деятельности зарубежной компании и ее нарушений в сфере трудового законодательства.