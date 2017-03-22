На месторождениях «Роснефти» в Югре американская компания эксплуатирует российских рабочих как рабов на тростниковых плантациях
Опубликовано: 22 марта 2017, 20:36 | Служба новостей "ЮграPRO"
В ХМАО на Приобском месторождении «Роснефти» в зоне ответственности американского подрядчика компании твориться беспредел. Зарубежный подрядчик российского нефтяного гиганта уличен в масштабном нарушении российского трудового законодательства.
В распоряжении информагентства «ЮграPRO» появилась информация о нарушениях промышленной безопасности, трудовых прав работников, а также стандартов санпина. Нужно отметить, что всю вышеперечисленную «грязь» развела нанятая сервисная компания. Но не стоит забывать о том, что это происходит на лицензионном участке «Роснефти», поэтому компания по определению ответственна за происходящее в границах участка недропользования. Непосредственным субъектом является один из подрядчиков «Роснефти» — крупнейшая американская нефтегазохимическая компания.
В прошлом месяце сотрудники ИА «ЮграPRO» запустили мини-проект «Расскажи о несправедливости в Югре». Его целью является возможность показать «правду жизни» в нефтяном регионе. Каждый желающий мог и может рассказать о трудностях и несправедливости в отношении обычных югорчан. Стоит отметить, что люди откликаются, и редакция продолжает освещать проблемы, которые активно комментируются. Сегодня мы хотим предоставить на суд читателей материал, выставляющий компанию с мировым именем не в лучшем свете.
В редакцию «ЮграPRO» обратился сотрудник филиала известной корпорации. Он поведал о вопиющих нарушениях трудовых прав людей, работающих на Приобском месторождении компании «Роснефть». Несчастный работяга насчитал 10 статей трудового кодекса, которые были нарушены. Кроме того, по словам сотрудника компании, людей подвергают дискриминации по разным поводам.
«Часто имеет место дискриминация. Допустим, в одной бригаде сотрудник может «подмазаться» и ему заплатят хорошо, поставят в разы больше бонусов. То есть при одной и той же должности, при одном и том же окладе зарплата может быть совершенно разной. При приеме на работу людям обещают зарплату 70 тысяч рублей, а по факту платят только 40», — сообщил один из работников зарубежной компании.
Зарубежный концерн является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания работает более чем в 85 странах мира и насчитывает около 100 000 сотрудников свыше 140 национальностей. Они предоставляют самый широкий в отрасли спектр продуктов и услуг — от проведения геологоразведочных работ до управления добычей, а также комплексные решения, охватывающие весь производственный цикл — от пласта до трубопровода, для оптимизации добычи углеводородов и эффективной эксплуатации месторождения, все это представлено на официальном сайте корпорации. Вырисовывается картина масштабной и успешной организации с хорошей, отработанной до автоматизма системой.
Однако, это всего лишь рекламная картинка, а если заглянуть в глубь трудовых процессов, то оказывается, что людей обижают даже по части питания. Работник рассказывает, что бригада принимала пищу в так называемой «инструменталке». Теперь привезли контейнер под столовую, но и там кушать небезопасно. Ко всему прочему, как сообщает источник, издали приказ «Об установлении времени перерыва для отдыха и питания» (Приказ 118.1Ц от 16 марта 2015 г.). Для бригады это значит, что один час рабочего времени сократили на обед. Но уйти с рабочего места на отдых нереально, так как производство — непрерывное, а заменить людей — некем (рабочих не хватает).
«Уже года два нас заставляют работать во время обеда и этот час не оплачивают. Мы находимся на месторождении, а столовой нет. Хотя, новый контейнер пришел, но там полная антисанитария. Посуду моем водой с ППУ (Передвижная парогенераторная установка). Они предназначена для того, чтобы парить скважины, нефтяные объекты. Вода там ржавая, набирается с речки. В этой, якобы, столовой убираться некому, ходят все в грязных сапогах. А готовит какой-то «Вася» – ни санитарной книжки, ни поварского образования, он простой помбур», — жалуется корреспонденту «ЮграPRO» работник.
На вопрос корреспондента о нарушениях трудовых прав работников заместитель руководителя одного из подразделений компании ответил следующим образом: «Я просто не понимаю, зачем вам эта информация. Есть у нас директор, который уполномочен отвечать на подобные вопросы и работать с журналистами. Но я не дам вам его номер телефона, потому что не уполномочен это делать»,- сказал заместитель директора подразделения гибкой нефтяной трубы компании.
Телефон директора корреспондентам все же удалось раздобыть, но и его ответ не блистал искренностью, больше походил на заученную фразу из правил корпоративной этики. Представители Нефтеюганского филиала американской организации явно закрыты для общения с журналистами.
«Я не уполномочен комментировать ситуацию. Человеку нужно обратиться в соответствующие органы. Это не подтверждается. Мы всегда ставим во главе всего благосостояние и качественные условия труда своих работников. То, о чем говорите вы — это я считаю субъективное мнение работника», — сообщает директор Нефтеюганского филиала зарубежной компании.
Видимо, качественные условия труда, по мнению руководства, это, в том числе, и купание с мылом в реке по причине того, что воды для работников нет – мойтесь, как хотите.
«Почему же люди не идут жаловаться в трудовую инспекцию, почему они не бунтуют?» — спросите вы. А возмущений нет, скорее всего, из-за того, что достойную работу найти непросто. А тут — компания с мировым именем, возможностью подъема по карьерной лестнице и надежда на то, что вскоре все измениться в лучшую сторону. Но нет, пока руководство серьезным образом не обратит внимание на проблемы простых работяг, для последних — перемен к лучшему можно не ждать.
Но и это еще не все. На основе имеющихся в распоряжении «ЮграPRO» неопровержимых фактов можно сделать целый ряд разоблачающих материалов о работе подрядной сервисной организации, чем в ближайшее время мы и займемся.
Глава «Роснефть» г-н Сечин неоднократно заявлял, что компания обладает всем комплексом технологий, позволяющим целиком и полностью закрывать цикл, связанный с разведкой, добычей и транспортировкой нефти. Заметим, что на цели импортозамещения компания выделила миллиарды. Дело, казалось бы, хорошее. Но действительно ли они работают на российскую промышленность?
Не секрет, что для американского капитала обход санкций, который устанавливает государство, является почти традиционным, потому что интересы бизнеса — превыше всего и плевать на указы американского президента. Однако недоумение вызывает тот факт, что российская компания «Роснефть», которая частенько судится с российскими СМИ, обвиняя их в необъективном освещения ее деятельности, на самом деле за счет прибыли, получаемой от добычи из недр, которые, якобы, принадлежат всему народу, финансирует зарубежную компанию. Ту компанию, которая к тому же попирает российское трудовое законодательство, ни в грош не ставит российских рабочих: льготные отпуска предоставляет на своих условиях, проставляет в табели не все рабочие часы, подменяет государственные номера на транспортных средствах, не обеспечивает элементарных бытовых условий — кормит людей в антисанитарных условиях и даже воды для мытья у работников нет. Они что же, все — негры г-на Сечина? Американцы эксплуатируют русских работяг как рабов, а Сечин им еще и платит деньги?
Для того, чтобы разобраться с причинами и масштабом подобного произвола, редакция «ЮграPRO» подготовила соответствующий запрос в «РН-Юганскнефтегаз» для понимания суммы вознаграждения, выделяемой контрагентам, видов работ, выполняемых ими на месторождении российской нефти.
Кроме того, наше информагентство готовит обращение в компетентные органы России: Трудовую инспекцию, Роспотребнадзор, а также в Прокуратуру Югры для комплексной проверки деятельности зарубежной компании и ее нарушений в сфере трудового законодательства.
Думаете так только на Приобке? Так везде! Так не только в Роснефти! Простых людей ни во что не ставят даже на госслужбе… «Смерды не робщите, поубываю» — вот действующий принцип в стране…
Компания зарубежная, а руководство на местах наше, доморощенное. Вот отсюда и все беды.
Иван а Вы сами с иностранцами то работали, что на них молитесь?
Заклевали Роснефть, а имя провинившегося подрядчика так и не указали. Ибо что? Роснефть на вас в суд не подаст (слишком мелко), а руководство филиала Зарубежного концерна может и обидеться?
Это про Шлюмберже
А самая большая зарплата в Роснефти у офиса в Москве! И речь не только об Игоре Ивановиче Сечине, даже клерк в отделе в здании на Беговой «зарабатывает»‘ 100 тысяч целковых вменяй за перекладываете бумажек! А на промыслах и в Югре и на Ямале работягами платят копейки!
Судя по первичным половым признакам одного из невольников на иллюстрации, там изображена женщина!? Видимо, таким образом Редакция ЮграПРО намекает на то, что и губернатор Югры — это тоже раб Сечина!?)))))
Грудь — это вторичный половой признак, но сути это не меняет…. Все мы рабы на нефтяных и газовых плантациях Сечина и Михельсона, и Комарова тоже…
Ничесе. Им 40 мало. Люди вон за десятку работают и ничего
Если бы ты так работал, ты бы сто тысяч попросил или сбежал на следующий день 🙂
и как? сильно нравится? ну, тогда паши дальше за 10-ку, солнце ещё высоко стоит
Не понимаю. О какой компании идет речь?
Уважаемый читатель Взгляд со стороны, редакция «ЮграPRO» намерено не указала название компании, чтобы обезопасить информатора информагентства. Однако, в подготовленных запросах в компетентные органы юридическое название имеется. Уже после получения редакцией официальных ответов уполномоченных ведомств, «ЮграPRO» продолжит освещение проблемной темы.
Здравствуйте ,когда будет следующий выпуск.
Судя по грамматическим ошибкам в тексте, статью писали сами рабы тростниковых плантаций…
И кто это у нас тут такой грамотный, наверное учительница по русскому? Всегда найдутся такие. кто при обсуждении серьезной тему блох выискивает. По сути-то нечего сказать? То картинка не та. то запятой не зхватает. лишь бы людей отвлечь… Тут речь идет о повсеместном и тотальном нарушении трудового кодекса РФ. Вот тут спрашивают, почему не жалуются куда надо…человек на вахту приехал, есть ему время письма в Гострудинспекцию строчить?подставиться и работы лишиться? а человеческое достоинство не позволяет молчать да терпеть вот и написал в газету. Да и бессмысленно в ГИТ писать, там тоже люди работают, тоже кушать хотят. Вот если бы убило кого или отравились массово тогда да, а так нет. А высветить проблему уже поступок. А то молчунов развелось везде. потому так и живем в страхе. Одно слово рабы.
Вопрос не по существу темы был, вопрос к стилю и форме повествования. Коли беретесь серьезную тему огласить, то и излагать ее нужно серьезно и грамотно. А так, практика стажера в желтой прессе, не более… Лови мышей, Гога 😉
Конечно, грамотные люди всегда обращают внимание на грамотность других, особенно журналистов, тем более это очень важно. Объясню. Каждый из нас сталкивался с бюрократией и неоднократно, поэтому нужно грамотно и правильно составлять жалобы и т.п. в гос органы, иначе даже не притронуться. Поэтому возникает вопрос: какова вероятность подобного резонанса?
желтая пресса себе рейтинг решила поднять, вот и всего делов, Молчун прав!
Не хватает только на фоне резервуаров ярко красных букв «Сенсация, Сенсация!!!» А такие ка Гоша — ведутся, ни сути проблемы, ни всей подоплеки не зная. Читайте внимательно:только высосанные из пальца домыслы, догадки, противоречия, напоминает НТВ, один в один!!!
понимайте суть и читайте между строк. А Газпроме все хорошо?
На самом то деле все правда,мужик не выдержал несправедливости.Хорошо хоть есть такие,которые за людей.
Это уже было в 90- годы с американскими компаниями Шэл потом их ели выгнали …Так что у некоторых память короткая и вот на те же грабли пока лоб не разбили нужно гнать америкосов с нашей земли и Аляску пусть отдадут ведь они за неё до сих пор не рассчитались…….
Цирк отдыхает. Компанию не назвали, а фамилии указали 🙂 А у меня теперь вопрос к мужу будет….в какую это он сауну на приобке после работы ходит, если там даже воды для умывальника нет? 🙂
а мужик который не выдержал (вот бедолага) «несправедливости», за собой не пробовал в столовой убрать? и самому в первую очередь не ходить в грязных сапогах и другим не давать? получается я нагадил, придите уберите за мной, а то права мои попираются?
моют посуду в ППУ? так можно и в луже мыть, если лень воды привезти чистой из цеха. все от людей зависит, сам работаю и живу на месторождении в вагоне.
а нытиков таких гнать из бригады надо пинками, такие как правило только нудят и на запад кивают, а делать ничего не хотят.
А вам, Бурильщик можно по завидовать работает на кусту воду привозят ходить далеко не надо, правильно здесь сказали смотрите между строк, один вопрос сколько вам ставят рабочий день часов 10 -11 часов? ??и теперь по сщитай сколько будет если за год выкинуть эти часы то получается еще вахта, каторую можно выкинуть и подарить работадателю эти часы,вы бы лучше пинки раздовали своему мастера или супервайзеру,а так как это человек вы не зделаете потому что молчать будите в тряпочку
Вячеслав, во первых, практически ВО ВСЕХ конторах (особенно русских) ставят по 11 часов, во вторых воду мы возим сами, ни на кого не надеемся, убираемся тоже сами, везде порядок. В третьих, из за безграмотности, последний абзац непонятен.
Непонятно, почему идет нытьё про то, что все плохо? не нравиться, ну найди себе работу лучше! а то из-под тишка тявкают, а заявления то по ходу не будет по собственному!!!
Зраствуйте Бурильщик,и причем здесь безграмотность ,вы смотрите что пишите сами про пинки.
А ну ка адресок напиши мужик где живешь да работу где работаешь потом и поговорим за жили были да за условия обетованные
А если нету техники съездить? Ладно в бригаду возят.
Парень, ты это серьезно про отсутствие техники в бригаде? ))) еще раз говорю, все зависит от людей, можно сидеть и ныть как этот «писака» из -за которого все началось, что все хреново, а можно взять и сделать. Все, больше мусолить на эту тему нечего.
А если у вас возят воду в бригаду, то тогда у вас и проблем с мытьем себя и посуды нет
Бурильщик, бури дальше и таскай воду. Ты ведь кроме как дергать «палку» и катать трубы ничего не умеешь, ну максимум еще заглушить «подъемник»А превращаться в российский КРС мы не хотим, хотя уже не далеки от вас к сожалению.
«Не справедливость», хочешь на личности что ли перейти? у тебя очевидно профессия бурильщика связана только с катанием труб? сам-то ты по-ходу профи настоящий? в общем тебе уподобляться не буду и кто что умеет, обсуждать уж явно не с тобой намерен.
у нас по крайней мере никто как бабы не скулит, и свинарник в столовой никто не допускает! это тебе до нас далеко!
По крайней мере, когда в руководстве компании были американцы и питание было отличное и законы выполнялись, и по карьерной лестнице не сыночки двигались. А стандарты Шлюмберже сейчас никто и не вспоминает.
Про стандарты вспоминают лишь тогда когда надо рабочего нагнуть
Шлюмберже что ли?
Я ж тебя не спрашиваю, куда ты со своими подругами ходишь и по чем себе шампанское покупаешь, пока я вкалываю на той самой Приобке! Норм условия. Завидуйте молча.
Лучше быть бомжом,чем за копейки пахать на олигархов.Через ад прошли первые поколения работяг-нефтяников. Зарплата была не соизмерима с затратами сил и здоровья в условиях сурового климата и плохого быта. Прожив по 10-15 лет в балках счастьем было получить жильё в «хрущёвке»и по очереди купить «жигули» чуть не к концу жизни.Угробив здоровье и получив профессиональные заболевания от трудов праведных,многие рано ушли из жизни. Только палаты каменные оказались у других.
Техника древняя и не ухоженная,после заезда на ремонт мало что меняется,лижбе с гаража выехала а там пусть водила на трассе мучаешься.В машинах нет ни домкратов ни баловников ни шланга подкачки,не говоря о ключах которые с такой уставшей техникой обязательно пригодиться в дороге,а потом попрошайничаешь на трассе.Спецодежду выпрашивать приходиться,на складе сидит овчарка которая какбудто с себя эту спецовку снимает.А компенсация питания 430руб в сутки входит в ту зарплату которую обещают при трудоустройстве.Бонусы которые ставит супервайзер ,менеджер одабривает малую часть.А оклад всего-то 6600руб
А Вы, уважаемый, более чем уверен, и есть тот водила-наездник, который кроме придания вращения баранки ничего и не умеет в этой жизни. Именно такие и попрошайничают на трассе. И спецодежда вам нужна чтоб дома картофан в ней копать и на рыбалку гонять, понтуясь местом трудоустройства своего перед соратниками.
ты Вася, который жизни не видел
Вася, 5 баллов!!!
такие, как этот «водитель» все и растащили из машин,100%! Что он хочет сказать, машина не укомплектована что ли была? не смешите меня! сами все тащат что плохо лежит (особенно запаски), и еще глаза вытаращив лупят себя кулаками в грудь, я работяга, я за деньгами приехал! это из той же породы о которыйх выше писалось по ходу. дайте мне все, а я подумаю как это все пристроить!))
кстати о спецовке, у нас есть сроки на которые она выдается, а если ее испортил или домой уволок как крыса, то за твои же деньги готовы выдать новую. хоть так от воровства спецухи людей отучили
Аноним, а также видимо начальство, раз так отвечаешь. А почему вы даже расхититителей запчастей с бригад знаете пофамильно ничего не предпринимателя. Бочку с маслом потеряли, опять с вашей стороны тишина. Не вы ли сами провоцируете людей на вот это расстаскивание.
А насчет спецовок, есть сроки, выдавать все вовремя, раз в год и вопрос решен, ведь даже если прошел год с выдачи спецодежды, к вам надо прийти и клянчить. А кто как носит это уже не ваши проблемы.
Аноним, а ты видимо начальство, раз так отвечаешь. А почему вы даже расхититителей запчастей с бригад знаете пофамильно и ничего не предприняли. Бочку с маслом потеряли, опять с вашей стороны тишина. Не вы ли сами провоцируете людей на вот это расстаскивание.
А насчет спецовок, есть сроки, выдавать все вовремя, раз в год и вопрос решен, ведь даже если прошел год с выдачи спецодежды, к вам надо прийти и клянчить. А кто как носит это уже не ваши проблемы.
P.S.опечатки из-за Т-9, решил исправить
Справедливость:, Вы сейчас проблемы которые есть в Вашей компании, адресуете к другой компании и даже по моему лично мне. ко мне ходить клянчить ничего не нужно, у меня своя спецовка есть. к чему вообще вопрос про какую то бочку? про провоцирование? Вас по моему «заносит»
я просто поделился как дело поставлено у нас в конторе. и кто Вам сказал что спецовка выдается раз в год? не поленитесь залезть в интернет и найти инфу на эту тему.
Все тут знают про какую компанию идет речь. А что так сразу открещиваешься, в точку попал? 😮
Тяжелые условия труда, опасная работа. Законы пишутся не чернилами, а кровью. Одно нарушение тянет за собой другое. Нужно прислушаться к автору и навести порядок.
Доброго всем времени суток. Прочитав статью и коменты, я тоже решил написать свое мнение и мнение окружающих, которые работают в этой же сфере.
Конечно с заголовком статьи немного переборщили и «Роснефть» тут не причем, но статья получила резонанс.
И поливать «грязью» иностранную компанию наверное не стоит, потому что у них на первом плане стоит безопасность, благоустройство сотрудников и качество выполненных работ, о чем могут только мечтать некоторые российские организации.
Но к сожалению, когда у «руля» таких компаний становятся «наши», вот тогда и начинается описанная в статье дискриминация и беспредел.
Ведь сотрудник такой компании сравним с «универсальным солдатом», который в течение рабочей смены может быть водителем, крановщиком, стропальщиком, мотористом, помбуром, бурильщиком и т.д., а еще приготовить обед и накормить бригаду в полной антисанитрии. А к концу рабочей смены узнать, что ему еще надо сделать переезд в 150 км и получить в итоге 11 часов в табеле, вместо отработанных 16 часов. А потом приезду к месту отдыха, его может ждать еще пару сюрпризов, в виде душа, в машине ППУ, при температуре минус 40*С и то если хватит ржавой воды.
Отпуска не дают, хотя противоречит РЗ. Отдых только в свободную вахту.
Оплата труда сравнима с игрой в лотерею.
В случае сокращения увольняют только рабочих, состав ИТР еще ни разу не тронули, хотя уже работяг и ИТР 50/50.
В случае недовольства, запугивают увольнением, либо «исправительными» работами на голом окладе.
А сейчас говорят, что уже заставляют писать анкеты, чтобы выбрать «лучшие», для прикрытия одного места, чтобы дальше сидеть в своем кресле.
95% работников поддерживают автора, но многие боятся сказать правду и поддержать его, т.к. завтра можно лишиться зарплаты, работы и т.д.
Молодец, полностью согласен.
Вот это точно.Уволят работягу как пить дать. Найдут к чему придраться.
Работягу жалко . Навесят на него каких нибудь выговоров и уволят. Ладно если по собственному . Правду искать у нас себе дороже.
День добрый! Хочу поставить ударение на зарплату!При трудоустройстве в компанию не было ни слова о бонусной системе.Устроился водителем согласно открытых категорий,а по факту работаю,кем угодно, только не водилой.обещали 70т.р,
Ребята со стажем и с выработкой лет столько не зарабатывают:»жалуются они».С улыбкой на лице вспоминают жизнь компании в период 2010-2014 года.Что случилось было ж все нормально!
Огромнейшая текучка кадров!
Планирую увольняться,не отработав даже двух вахт.
Самое отвратительное, что этот беспредел по всей россии((
И кремлю нет ни какого дела до простых смертных((
Да у власти и на всех руководящих местах индивидумы без чести, без совести!
Все верно. Компания (в этом регионе) работает по принципу: «Зачем платить больше? Ведь за забором пока ещё очередь на эти места.» А надо всего лишь водительское удостоверение с категорией «Е». Остальному за неделю научат (хотя бы формально).
Поэтому, если хотим, чтобы ситуация изменилась, нужно либо увольняться (и не устраиваться) из этой компании, либо коллективно обращаться в соответствующие органы, чтобы компания внимательнее относилась к своему персоналу.
т.е в других компаниях не успеешь резюме подать-драка начинается кто больше даст? Чтобы получать больше, надо что-то большее предложить, чем просто категория Е!!! Надо быть идиотом, чтобы имея на рынке труда такую квалификацию и высокую конкуренцию, рассчитывать на космические зарплаты!
Вообще удивляет тот факт, что большинство «защитников» «обиженного» как дети малые повелись на «развод» желтой прессы (даже автор статьи не указан!!) а статью внимательно не прочитали.
По моему мужчина свою личную какую-то цель перследует, просто использует для этого портал, маскируясь под защиту всех угнетенных.
А не волнует тот факт, что в этой компании будучи заместителями сами тоже бегут писать заявления на увольнение, чтобы им подняли грейды и оклады. За гроши сами не хотят работать.
Вы считаете космической зарплату в 20 тысяч в месяц (если убрать компенсацию на питание), не смешите людей.
Раньше сотрудник с гордостью говорил, что я работаю в компании «…..», а сейчас КРС смеется над нашими зарплатами.
Всем, здрасте.
Я знаю этого человека и работаю в этой компании более 10 лет. Все что описано — правда…. Надеюсь колесо закрутится…З/п может поднимут… и люди бежать перестанут.. Функции водителя — только на переездах на следующую скважину. Основная — ремонт скважины…
Полностью согласен с согласным. Открыто говорят: не нравится _ увольняется.
а должны за каждым бегать? всегда есть выбор. ну не нравится тебе работать, найди тогда просто другую работу и не морочь голову
Не надо ни за кем бегать, а просто заплатить за работу достойные деньги. Откуда их взять? Процентов 50 начальство сократить и вопрос решен
Здесь можно занавес опустить… )))))))) вопрос решен ))) хахаха
тут я соглашусь. у нас за полгода просто распух головной офис
Нет конечно, но должно быть уважение к рабочими. Это уже крик души рабочих, они работают целый месяц, а з.пл. не хотят платить. Потом они свои же заработанные деньги выпрашивают . Начальство сидит б…. ноги, руки в тепле и такие деньги получают. За что?!!!!
что значит выпрашивают? задержка по зп?
почитал комменты,
тут похоже каждый про свою контору голосит, в итоге как в басне про квартет, какждый на своей дуде свою музыку играет и других не слышит.
в выигрыше только писаки журналисты что эту муть подняли из за одного недовольного чем то «работяги» (написал в кавычках специально, потому что такие как раз и не работают путем, за них лямку тянешь, а как поговорить ни о чем, так они 2 часа могут трепаться)
Это уже крик души рабочих, заработанные деньги не могут получить, пол з.пл.начальство нагло свой карман заполняет , а он не думает, что у рабочих дома дети ,что их надо прокормить , учить, одевать. Как он не думает что может ему это вернется бумерангом.
Уволиться один другой и, что проблема исчезнет — нет, как работяг кидали так и будут кидать, как на них наживались так и дальше будут наживаться. Требуют до и больше, а условий никаких
По поводу отношений,между Начальством и Работниками,в Талаканском УТТ ОАО Сургутнефтегаз рабочие добились таки справедливости.Написали в прокуратуру,Путину,Медведеву,в ГД и подписалось под этим письмом около 700 простых рабочих.Итог увольнение Начальника управления,зам.по общим вопросами зам по производству,но с приходом нового начальства,всё стало даже хуже.Такое впечатление,что Богданов обиделся на рабочих,за то что»вынесли мусор наружу».
Все правда. Знаю автора..
Скоро будешь правду в другом месте искать. Тебя вычислили.
А что же ты начальник имя свое не написал? 🙂
Этот вопрос правильнее будет задать таким писакам как ты. Грязью поливаете контору, а имя свое написать — да ты что, ни в коем случае !! А все почему ? Так работу можно потерять… «Пью воду из колодца, плюю в него, жалуюсь, но все равно буду пить» — как-то так…И вякаете только там, где вам свободы чуть больше дают.
Воруйте, бухайте меньше, умейте больше того дяди Васи, что ждет за забором когда вас уволят и будете оценены по достоинству. А то накупят категорий «Е» в далеком захолустье и все, спецы сразу мохнатые… сами полуприцеп в бокс загнать не могут, водители…
Заметили от начальников уже угрозы пошли! А воровать то зачем предлагать?
чтоб было за что уволить
Откуда такая злость, видимо задело вас сильно. С городов специалисты уже не устраиваются? Идут видимо только с захолустья…
комментарии, где часто употребляется слово «видимо» по существу своему не более, чем бла-бла-бла ….
А что же вы ребята в свой профсоюз не жалуетесь? нефтегазовый профсоюз всегда в силе был. В СШа на работу не устроишься минуя свой отраслевой профсоюз. если вопросы не личные а общие то ими должны заниматься грамотные люди. А поодиночке биться толку нет.
Откуда ты, инопланетянин ??
Скоро всё захолустье по всем конторам пройдёт и очередь за забором закончится и тогда уважаемые РУКАводители сами в поля поедите денжку для Москвы зарабатывать, цените труд работяги ведь самая ответственная работа ему досталась и от него и ваша зарплата зависит.
Не за горами те времена когда очередь за забором закончится и офисы сами в поля поедут медвепутов кормить.
Если компания из США , враждебного нам государства , вопрос нужно задавать тем , кто ее сюда притащил. И почему она еще здесь?
Завтрак: каша рисовая 200г. =24р. Омлет 100г. =38р. Шпикачка отварная 100=48. Кофе с молоком 18р. И того 24+38+50+18=130р
Обед: салат 100г. =42-45р. Салянка 250г. =65р. Сметаны 15г. = 5р. Гарнир 150г.= 23 -37р. Котлета 100г. =68р. Или печень бистрогоноф 75г. = 74р. Или рыба жаренная 100г. =87р. (150-200г) компот 200г. =17р. Хлеб 3 куска =6р. Выпечка 75-100г. =30-40р. итог. 42+65+5+30+100+17+6+35=300р.
Ужин: салат, гарнир, поджарка, молоко, хлеб. Все что осталось с обеда то и будет. 42+30+100+25+6=203р
Дневной итог= 130+300+203=633.обратите внимание на маленькие порции. А дотацию на питание 430р. Начальство ездит в город на обед. В общаге в комнате под столовую стоит чайник и холодильник.
Дотация на питание не 430 (100 руб вахтовые), а 330 руб.Это в столовой хватает только на обед. А на завтрак и ужин, пососешь, не маленький 🙂
Здраствуйте ,все правильно, на раздачи стоит тетя может еще и по сщитать себе в карман, был случай она сщитает и рабочий сщитает он правильно в уме по сщитал она ой ошиблась на калькуляторе :-D,чеков нет хотя есть кассовый аппарат зачем там он стоит не известно,
Этого пи•••••у я знаю. Его завут Александер Королев, и компания Шлюмберже. Этого гада пи……л в столовой. Черт ещё тот. В работе, лиж- бы себ…я. За собой хрен уберёт. Когда устроился, было видно по нему, черт ещё тот. Хвалился как он в игровых клубах бабки подымает. Все время плакал, денег ему не хватает, а сам курил всегда парламент. Короче, есть проблемы с этим в шлюме, но не ему судить об этих проблемах, потому что он сам проблема.
Нифига себе как ты круто себя обозвал «повар правосудия». Ильдарик это ты что ли? Вообще если бы вас в столовой не разняли, он тебе пару хороших синяков поставил бы. А тебе не помешало бы, ты же любишь на публику работать. А сам помнишь себя, каким ты жополизом то был, хотя ты до сих пор этим же занимаешься на новом месте. «А мы пойдем на север» из Маугли. И не надо называть человека такими словами, ведь ты сам немного п…..