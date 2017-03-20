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В Ханты-Мансийске снесут 89 многоквартирных домов

Опубликовано: 20 марта 2017, 12:11 | Служба новостей "ЮграPRO"

Решения о признании ещё двух домов аварийными и подлежащими сносу приняты межведомственной комиссией Ханты-Мансийска. Теперь в списке домов, которые снесут, 89 многоквартирных жилых строений, общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров.

По словам начальника жилищного управления Департамента муниципальной собственности Анны Сидоровой, любой житель города имеет право подать заявление на рассмотрение вопроса о сносе их дома на заседание комиссии. Подать документы можно при личном обращении, либо по почте с уведомлением о вручении в отдел сноса жилищного управления Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска посредством обращения в МФЦ или Единого и регионального порталов.

«Для того чтобы судьба дома была рассмотрена на Межведомственной комиссии, необходимо представить основные документы – заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома и заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения», — говорит Анна Сидорова.

Многоквартирный жилой дом признается аварийным и подлежащим сносу при наличии факторов, которые не позволяют обеспечить безопасность людей, например, в связи с физическим износом здания в целом или отдельных его частей. Распространенным основанием для признания многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу являются повреждения неравномерной просадки грунтов, в результате взрывов, аварий, пожаров, землетрясений и других сложных геологических явлений. А также, если проведение восстановительных работ технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Стоит отметить, в 2016 году состоялось 23 заседания Комиссии, на которых 21 многоквартирный жилой дом окружного центра были признаны аварийными и подлежащими сносу, а 2 дома-  реконструкции. Всего за прошлый год Межведомственная комиссия рассмотрела 121 вопрос.

Более подробную информацию можно получить в отделе сноса жилищного управления Департамента муниципальной собственности по ул. Пионерская, 27 каб.№7, либо по телефону 32-20-60, сообщает Управление общественных связей Ханты-Мансийска.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. л:
    20 марта 2017 в 17:13

    мы живем в аварийном доме в районе Самарово г. Ханты-Мансийка когда нас снесут?

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  2. Александра:
    17 октября 2017 в 22:58

    Здравствуйте скажите пожалуйста когда будет снос старых частных домов по ул. Гагарина?

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