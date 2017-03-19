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В ХМАО полицейские раскрыли угон автомобиля, преступником оказался подросток (видео)

Опубликовано: 19 марта 2017, 10:42 | Служба новостей "ЮграPRO"

машина

В дежурную часть Урая обратился мужчина с заявлением о пропаже автомобиля. Сотрудники полиции с помощью АПК «Безопасный город» и служебной собаки установили подозреваемого.

Им оказался 15-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Материалы дела приобщены к ранее возбужденному уголовному делу по той же статье, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Ураю.

Рубрики: Урай. Метки: , .


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