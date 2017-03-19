Сегодня ночью в экономической столице Югры горела квартира
Опубликовано: 19 марта 2017, 9:25 | Служба новостей "ЮграPRO"
Cегодня ночью в Сургуте ХМАО горела квартира в жилом доме.
В 00:30 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома. Пожар локализован в 00:34. Пожар потушен в 00:36. К тушению пожара от МЧС привлекались четыре пожарные машины, 12 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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