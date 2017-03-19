Кубок мира. Холменколлен. Шипулин – золото, Фуркад – серебро, Йоханнес Бе — бронза

На 9-м этапе Кубка мира в Холменколлене, с одним промахом, победителем гонки преследования стал российский биатлонист Антон Шипулин.

Накануне, Шипулин одержал десятую победу на этапах Кубка мира и в 40-й раз поднялся на подиум. Антон отметил, что ему было приятно финишировать с флагом России.

«Как приятно финишировать с флагом!» — написал Шипулин в «Инстаграме».

У Шипулина в этом сезоне выдающаяся статистика игры в «догонялки»: с 28-го места в спринте на 8-е в преследовании, с 21-го – на 4-е, с 23-го – на вторую ступень пьедестала. А вот, когда по итогам 10-километровой дистанции он оказывался в лидерах, стать первым ему так и не удавалось. В Поклюке и Нове-Место ему удалось повторить свой бронзовый и серебряный успех соответственно.

На этот раз Шипулин уходил на дистанцию с третьей позиции в 21 секунде от победителя спринта Йоханнеса Бе и в 8 – от Мартена Фуркада. И начало гонки было обнадеживающим: на первом огневом рубеже и француз, и норвежец допустили по одному промаху, а Шипулин был точен и вышел в лидеры. После второй «лежки» его преимущество достигло 20 секунд и постепенно нарастало. На отсечке 5,9 километра российский болельщик мог наблюдать милую сердцу картину: первым шел Антона, а следом также стрелявший точно Евгений Гараничев.

На третьем огневом рубеже Шипулину из-за злочастного промаха пришлось отправиться на штрафной круг. Но на заключительной «стойке» Шипулин не дрогнул. Более того, он оказался единственным из троицы лидеров, кто закрыл все пять мишеней. На дистанцию он вновь убежал со значительным отрывом, но теперь он уже точно бежал к своей золотой медали.

Напомним, что сегодня в Халмеколлене состоятся последние гонки на заключительном этапе кубка мира по биатлону сезона 2016/2017. Расписание гонок.

19 марта

13.15 — Масс-старт, женщины (Матч ТВ, Eurosport)

15.30 — Масс-старт, мужчины (Матч ТВ, Eurosport)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.