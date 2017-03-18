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Югорчанка предстанет перед судом за издевательства над своими детьми

Опубликовано: 18 марта 2017, 14:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

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36 – летняя женщина из Нижневартовска подозревается в ненадлежащем уходе за своими несовершеннолетними детьми.

Полицейским стало известно, что гражданка не заботилась о здоровье своих чад, их физическом и психическом развитии, не участвовала в их нравственном и социальном воспитании, а заодно систематически била их. Условия жизни подростков были невыносимы – в квартире несколько месяцев были отключены вода и свет. Мать продолжительное время злоупотребляла спиртными напитками. Продукты питания приносил сожитель, который находил просроченные продукты на рынке. Еду готовили на костре в лесополосе возле дома.

В итоге 16-летняя дочка злоумышленницы переехала жить к своей подруге. Родители одноклассницы приютили девочку — кормили и одевали ее, следили за учебным процессом. А 14-летний сын женщины жил вместе с матерью, которая часто забывала о нем и запиралась в квартире, не пуская ребенка ночевать. В результате подростков изъяли из семьи и определили жить в детский дом, а мать лишили родительских прав.

Стоит сказать, в настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Отметим, согласно действующему законодательству лица, ненадлежащим образом ухаживающие за детьми, наказываются штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Реальное наказание вартовчанке определит суд, сообщает пресс – служба УМВД России по Нижневартовску.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , .


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