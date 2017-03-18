В Югре водитель «Лады» сбил насмерть пешехода
Опубликовано: 18 марта 2017, 14:03 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне вечером в Нижневартовске 45-летний водитель (водительский стаж 13 лет), управляя автомобилем «Лада 212140», двигаясь в районе дома 42 улицы 2П-2, сбил пешехода.
В результате ДТП сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
Стоит сказать, в настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: ХМАО, Югра.
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