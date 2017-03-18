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В Югре водитель «Лады» сбил насмерть пешехода

Опубликовано: 18 марта 2017, 14:03 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Накануне вечером в Нижневартовске 45-летний водитель (водительский стаж 13 лет), управляя автомобилем «Лада 212140», двигаясь в районе дома 42 улицы 2П-2, сбил пешехода.

В результате ДТП сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Стоит сказать, в настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: , .


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