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В Югре частная пожарная команда ООО «Сибирь» тушила «MAN» самосвал

Опубликовано: 18 марта 2017, 9:51 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сегодня ночью в Нефтеюганском районе ХМАО частная пожарная организация ООО «Сибирь» тушила «MAN» самосвал.

В 06:00 (мест) 18.03.2017 г. поступило сообщение о возгорании автомобиля «MAN» самосвал.  Пожар локализован в 07:07 (мест). Пожар ликвидирован в 07:25 (мест). К тушению пожара  привлекалась 1 единица  техники, 3 человека личного состава частной пожарной охраны ООО «Сибирь», сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Югре.

В прошедшем 2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе  горело 382 автомобиля. Об этом сообщила корреспонденту «ЮграPRO» исполняющая обязанности руководителя пресс-службу главного управления МЧС России по Югре Гульнара Емельянова.

Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия.


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