В Югре частная пожарная команда ООО «Сибирь» тушила «MAN» самосвал

Сегодня ночью в Нефтеюганском районе ХМАО частная пожарная организация ООО «Сибирь» тушила «MAN» самосвал.

В 06:00 (мест) 18.03.2017 г. поступило сообщение о возгорании автомобиля «MAN» самосвал. Пожар локализован в 07:07 (мест). Пожар ликвидирован в 07:25 (мест). К тушению пожара привлекалась 1 единица техники, 3 человека личного состава частной пожарной охраны ООО «Сибирь», сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Югре.

В прошедшем 2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе горело 382 автомобиля. Об этом сообщила корреспонденту «ЮграPRO» исполняющая обязанности руководителя пресс-службу главного управления МЧС России по Югре Гульнара Емельянова.