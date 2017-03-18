В Югре частная пожарная команда ООО «Сибирь» тушила «MAN» самосвал
Опубликовано: 18 марта 2017, 9:51 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в Нефтеюганском районе ХМАО частная пожарная организация ООО «Сибирь» тушила «MAN» самосвал.
В 06:00 (мест) 18.03.2017 г. поступило сообщение о возгорании автомобиля «MAN» самосвал. Пожар локализован в 07:07 (мест). Пожар ликвидирован в 07:25 (мест). К тушению пожара привлекалась 1 единица техники, 3 человека личного состава частной пожарной охраны ООО «Сибирь», сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Югре.
В прошедшем 2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе горело 382 автомобиля. Об этом сообщила корреспонденту «ЮграPRO» исполняющая обязанности руководителя пресс-службу главного управления МЧС России по Югре Гульнара Емельянова.
Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия.
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