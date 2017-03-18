В «Газпромнефть-Хантосе» наградили победителей грантового конкурса

Награждение победителей грантового конкурса компании «Газпромнефть-Хантос» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» состоялось в Ханты-Мансийске 17 марта.

Благодаря поддержке «Газпромнефть-Хантоса» в этом году воплотятся в жизнь 20 проектов, направленных на повышение качества жизни населения, образование, экологию, создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сохранение культуры и традиций коренных народов Севера.

Проекты будут реализованы на территории Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры и в Уватском районе Тюменской области.

В частности, проект «Путь к успеху» горноправдинской средней школы (Ханты-Мансийский район) направлен на создание условий для формирования единой системы экологического воспитания молодежи, возможности для самореализации школьников. В рамках проекта планируется организовать экологический клуб на базе учебного учреждения, где для детей и их родителей будут проходить экологические акции, флешмобы, выставки творческих работ и многое другое.

Грантовая поддержка будет оказана и российскому Фонду поддержки и развития кинематографии для детей и юношества «маленькое КИНО», который предложил проект по созданию в 10 библиотеках Ханты-Мансийского района клубов «ЧИТАЛКИН». Благодаря реализации данного проекта дошкольники и младшие школьники муниципальных образований получат возможность обучаться навыкам выразительного чтения, а библиотеки приобретут новых читателей в лице юных посетителей клубов. В будущем самые талантливые дети смогут попасть в кастинговую базу для съемок роликов для интернет-канала «Читалкин».

Впервые в этом году в грантовом конкурсе могли принять участие не только учреждения и общественные организации, но и инициативные группы граждан. Пять из 20 проектов будут реализованы активными горожанами. Так, одна из победительниц конкурса, жительница Ханты-Мансийска Екатерина Азанова планирует организовать и провести турнир по пантомимическим играм среди школьников города. По мнению автора идеи, благодаря приобщению к игровой культуре, школьники больше времени станут проводить друг с другом, общаясь и играя в реальном времени.

Еще один проект, автором которого стала жительница Уватского района Татьяна Белова, посвящен приобщению жителей района к систематическим занятиям физической культурой, ведению здорового образа жизни посредством продвижения и популяризации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Для этого в районе будет создан физкультурно-спортивный клуб по подготовке к выполнению нормативов ГТО. Автор проекта планирует собрать инициативную группу из числа жителей района и вместе проводить лекции в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

«Сегодня в обществе все больше появляется инициативных и активных граждан, желающих менять пространство вокруг себя, делать так, чтобы мир становился лучше, жизнь - комфортнее. В свою очередь у компании есть возможность поддержать таких людей, что мы и делаем, проводя грантовый конкурс», — отметил генеральный директор«Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор.

Всего в этом году на конкурс было подано 87 заявок от общественных организаций и иных учреждений и 12 заявок от инициативных граждан из трех муниципальных образований ХМАО-Югры и Тюменской области: г.Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского и Уватского районов.

Сумма финансирования каждого проекта составит от 100 до 400 тысяч рублей для организаций. Сумма гранта для инициативных групп граждан составит до 50 тысяч рублей.

СПРАВКА: Программа «Родные города» объединяет все социальные инициативы и проекты группы компаний «Газпром нефть» в регионах России. Программа направлена на развитие социально-экономического потенциала регионов, создание условий для повышения качества жизни и включает проекты развития городской среды, создания инфраструктуры для детского и массового спорта, а также инициативы в сфере образования, здравоохранения и сохранения культурного потенциала коренных малочисленных народов Севера.