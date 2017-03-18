Как будем отдыхать в мае? Роструд напомнил о выходных днях
Опубликовано: 18 марта 2017, 8:03 | Служба новостей "ЮграPRO"
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в этом году у россиян в связи с празднованием Первомая будут три выходных дня подряд, а ко Дню Победы – четыре выходных дня подряд.
«На Первомай будут два выходных календарных дня, суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля, и понедельник, 1 мая, на который приходится праздничный нерабочий день», — заявил «Интерфаксу» замглавы Роструда Иван Шкловец.
На празднование Дня Победы россияне получат четыре выходных дня подряд, отметил он.
«Два календарных выходных дня — суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая. 9 мая, вторник, является нерабочим праздничным днем. Понедельник, 8 мая, в этом году будет нерабочим в связи с переносом на эту дату выходного дня с январских праздников, в частности, 7 января 2017 года, который приходился на субботу», — сказал И.Шкловец.
Рубрики: Общество, Страна и Мир. Метки: 9 мая, новости ХМАО, Новости Югры, Первомай, Роструд, ХМАО, Югра.
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