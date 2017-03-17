В Югре спасателям пришлось вытаскивать пострадавших из искорёженного в результате ДТП автомобиля
Опубликовано: 17 марта 2017, 9:27 | Служба новостей "ЮграPRO"
На трассе Сургут – Нижневартовск в ХМАО произошло столкновение трех автомобилей, пострадали 4 человека.
Спасатели и пожарные Сургутского района выезжали на 47 км автодороги Сургут – Нижневартовск. Там столкнулись сразу три автомобиля: ISUZU и два «УРАЛа». В результате аварии пострадали три водителя и пассажир одного из транспортных средств. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших из искорёженного авто, сообщает пресс-служба Центроспас-Югории.
Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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