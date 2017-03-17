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В Югре с 1 апреля начнется прием заявок на «45 полезных дел».

Опубликовано: 17 марта 2017, 16:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В Нижневартовске с 1 апреля начнется прием заявок на конкурс грантовой поддержки социально значимых проектов и успешных гражданских практик «45 полезных дел».

Его организатор региональный некоммерческий благотворительный фонд «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный депутатом Думы ХМАО-Югры А.В.Андреевым.

45-летие Нижневартовска – это повод оглянуться назад и в то же время открыть новую яркую страницу в его славной истории.  Красивый, динамичный, современный — все, кто хотя бы раз побывал в столице Самотлора, отмечают его особую притягательность. Нижневартовск с полным правом можно назвать городом неравнодушных людей. В 60-е и 70-е гг. первопроходцы закладывали здесь нефтяную славу страны: замерзали на промыслах, увязали в болотах, но шли вперед. Любые невзгоды преодолевались плечом к плечу. Прошли десятки лет, но наши горожане все так же готовы по первому зову прийти на помощь.

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Именно на таких неравнодушных, сильных духом людей и ориентирован конкурс грантовый поддержки, который направлен на развитие социальной сферы муниципального образования г. Нижневартовска.

Его участниками могут стать некоммерческие организации (общественные объединения, муниципальные учреждения), физические лица, инициативные группы, образовательные учреждения.

На конкурс принимаются проекты, направленные на решение актуальных проблем, способствующих сохранению окружающей среды, ее восстановлению и облагораживанию, экологическому, патриотическому и культурному воспитанию молодежи. Организаторы ждут и проекты, ориентированные на  привлечение внимания общества к проблемам экологической безопасности, к сохранению и воспроизводству природных ресурсов.

Принимаются и проекты, направленные на благоустройство и озеленение территорий микрорайонов города, повышение социальной активности жителей города в участии и организации городских мероприятий.

Поддержка социальных предпринимательских проектов,  оказание услуг в сферах культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной защиты населения также входит в грантовую поддержку. Кроме этого, принимаются проекты, направленные на поддержку мероприятий, посвященных 45-летнему юбилею города Нижневартовска.

Условиями конкурса предусмотрено несколько ограничений: заявитель имеет право представить только одну проектную заявку, а продолжительность одного проекта должна составлять от 1 до 5 месяцев.

Минимальный размер гранта – 30 тыс. рублей, максимальный – 100 тыс. рублей. 

Срок подачи заявок на конкурс «45 полезных дел» начнется 1 апреля  и продлится до 30 апреля 2017 г. Обращаем внимание, что для участия в конкурсе заявителю необходимо предоставить заявку установленной формы. (Приложение 1). Заявка и приложения к ней могут быть представлены по электронной почте на адрес грантового отдела только по предварительному согласованию с Фондом по адресу i.koshelev@avtoban.ru.

Дополнительную информацию и консультации можно получить у администратора конкурса с 10.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Телефон: 8(800)234-44-30, 8(982)152-57-56 — Кошелев Игорь Викторович, представитель Фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» в г. Нижневартовске.

Справка

Региональный некоммерческий благотворительный Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» создан по инициативе Алексея Андреева, депутата Думы ХМАО-Югры, генерального директора АО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН». В Нижневартовске Фонд действует с 2016 года. За это время он реализовал на территории муниципального образования несколько крупных образовательных и социальных проектов. Среди них, например, конкурс «50 пятерок Великой Победы». Этот конкурс уже стал традиционным для жителей Югры. Ранее его участниками становились ребята из Мегиона, Пыть-Яха, поселков Салым, Куть-Ях и Сентябрьский. В 2016 году к нему подключились и нижневартовские ребята. Его участниками стали почти тысяча учащихся.

«Твори добро» — еще одна заметная акция Фонда. Благодаря ей, напомним,  56 семей Мегиона и Нижневартовска получили помощь: семьям были безвозмездно предоставлены детская и взрослая одежда и обувь, канцелярские принадлежности и игрушки.  

Запомнили нижневартовцы и акцию «Учитесь с удовольствием!» Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» поздравил полторы тысячи первоклассников с началом учебного года. Специалисты Фонда вручили школьникам подарок — яркий рюкзачок для сменной обуви.

Также Благотворительный фонд провел традиционную акцию «Собери ребенка в школу».  Помощь получили 50 семей из Мегиона и Нижневартовска – для них были приготовлены наборы канцелярии.

В настоящее время приоритетной программой Фонда «МЫ ВМЕСТЕ»  является гранатовая поддержка. Цель – поддержка талантов и высоких результатов в сферах культуры, спорта и образования.

Рубрики: Нижневартовск. Метки: , , .


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