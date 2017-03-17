В ХМАО экс-полицейский ответит перед судом за избитых людей

Перед судом в Сургуте предстанет бывший сотрудник полиции за превышение должностных полномочий.

Городская прокуратура уже подготовила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника УМВД России по Сургуту. Он обвиняется по статье «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств».

Стало известно, что в период с 09.08.2016 по 10.08.2016 помощник оперативного дежурного ОП№2 УМВД России по г.Сургуту, находясь при исполнении должностных обязанностей, зашел в камеру для административно-задержанных и избил четырех мужчин. Бил руками и ногами по различным частям тела, а также применил электрошок.

«В результате его незаконных действий потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.