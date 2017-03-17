Пятница, 17 марта 2017 18+

Комментарии:

В ХМАО экс-полицейский ответит перед судом за избитых людей

Опубликовано: 17 марта 2017, 12:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

Перед судом в Сургуте предстанет бывший сотрудник полиции за превышение должностных полномочий.

Городская прокуратура уже подготовила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника УМВД России по Сургуту. Он обвиняется по статье «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств».

Стало известно, что в период с 09.08.2016 по 10.08.2016 помощник оперативного дежурного ОП№2 УМВД России по г.Сургуту, находясь при исполнении должностных обязанностей, зашел в камеру для административно-задержанных и избил четырех мужчин. Бил руками и ногами по различным частям тела, а также применил электрошок.

«В результате его незаконных действий потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

 

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , .


Рейтинг новости:

302
Просмотры:
5
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Игорь:
    17 марта 2017 в 14:39

    Обычные их методы получения показаний .

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

По следам Шурыгиной. В ХМАО 16-летняя девушка согласилась на секс с 52-летним мужчиной за деньги, возбуждено уголовное дело

Опубликовано 17 марта 2017, 13:56

Пожилого Югорчанина подозревают в получении сексуальных услуг несовершеннолетней девушки. Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по статье 240.1 УК РФ, а именно, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. По версии следствия, 52-летний житель округа предложил вступить в половую ... Читать полностью >>

Городская администрация в Югре «кинула» предпринимателя на свалке, вмешалась прокуратура

Опубликовано 17 марта 2017, 13:22

В Берёзовском районе, после вмешательства прокуратуры, погашена задолженность свыше миллиона рублей за оказание услуг. В районную прокуратуру обратился предприниматель, он жаловался, что городская администрация затягивает оплату услуг, которые он оказал в рамках заключенного договора. Известно, что ... Читать полностью >>

Директор фирмы в Югре может лишиться свободы на 4 года за вырубку 13 деревьев

Опубликовано 17 марта 2017, 11:53

В Сургутском районе ХМАО возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки 13 деревьев сосны и березы на территории участкового лесничества по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Санкцией ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO