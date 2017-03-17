Сегодня ночью в Югре горело 4 автомобиля
Опубликовано: 17 марта 2017, 9:15 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Нефтеюганске ХМАО горел бокс, в котором находилось четыре автомобиля.
В 01:21 17.03.2017 года поступило сообщение о загорание четырех автомобилей в боксе. Пожар локализован в 01:41 Пожар ликвидирован в 01:54. К тушению пожара привлекались от МЧС России «Центроспас-Югория» 7 единиц техники, 19 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
В прошедшем 2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе горело 382 автомобиля. Об этом сообщила корреспонденту «ЮграPRO» исполняющая обязанности руководителя пресс-службу главного управления МЧС России по Югре Гульнара Емельянова.
Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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