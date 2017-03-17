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По следам Шурыгиной. В ХМАО 16-летняя девушка согласилась на секс с 52-летним мужчиной за деньги, возбуждено уголовное дело

Опубликовано: 17 марта 2017, 13:56 | Служба новостей "ЮграPRO"

Пожилого Югорчанина подозревают в получении сексуальных услуг несовершеннолетней девушки.

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по статье 240.1 УК РФ, а именно, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. По версии следствия, 52-летний житель округа предложил вступить в половую связь 16-летней девушке, она согласилась, при условии, что мужчина заплатит ей за предоставление сексуальных услуг деньги.

Зная о том, что девушке не исполнилось 18 лет, подозреваемый все же вступил с ней в половую связь, после чего «добросовестно» заплатил за услугу. Однако, когда о преступлении случайно узнали родители подростка, они обратились в полицию.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщают в пресс-службе СКР по Югре.

Стоит отметить, что за подобное преступление «любителю помоложе» могут грозить в качестве наказания обязательные работы, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Рубрики: Общество. Метки: , , .


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Комментарии

  1. Глеб:
    17 марта 2017 в 14:19

    Как же вы достали со своей шурыгиной

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  2. Игорь:
    17 марта 2017 в 14:28

    по закону вступать в интимную связь можно с 16 лет . в чем проблема?

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