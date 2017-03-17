По следам Шурыгиной. В ХМАО 16-летняя девушка согласилась на секс с 52-летним мужчиной за деньги, возбуждено уголовное дело
Опубликовано: 17 марта 2017, 13:56 | Служба новостей "ЮграPRO"
Пожилого Югорчанина подозревают в получении сексуальных услуг несовершеннолетней девушки.
Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по статье 240.1 УК РФ, а именно, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. По версии следствия, 52-летний житель округа предложил вступить в половую связь 16-летней девушке, она согласилась, при условии, что мужчина заплатит ей за предоставление сексуальных услуг деньги.
Зная о том, что девушке не исполнилось 18 лет, подозреваемый все же вступил с ней в половую связь, после чего «добросовестно» заплатил за услугу. Однако, когда о преступлении случайно узнали родители подростка, они обратились в полицию.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщают в пресс-службе СКР по Югре.
Стоит отметить, что за подобное преступление «любителю помоложе» могут грозить в качестве наказания обязательные работы, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до четырех лет.
Как же вы достали со своей шурыгиной
по закону вступать в интимную связь можно с 16 лет . в чем проблема?