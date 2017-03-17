Многодетным семьям Ханты-Мансийска расскажут, как получить субсидию

Сегодня в 17-30 в КСК «Дружба» состоится встреча с многодетными семьями, на которой специалисты разъяснят ханты-мансийцам как осуществить замену предоставления земельного участка на социальную выплату в виде субсидии.

Напомним, с 2016 года в Югре реализуется государственная программа по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты на обеспечение жилыми помещениями (субсидии) взамен предоставления им земельного участка в собственность.

Стоит заметить, что на сегодняшний день в окружном центре в очереди на получение земельного участка стоит 414 многодетных семей.

«Обеспечить в раз всех желающих многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства, к сожалению, просто невозможно. Поскольку Ханты-Мансийск имеет сложный рельеф, а также в силу географического расположения не обладает достаточным количеством земель пригодных для строительства», — поясняет начальник земельного управления Департамента муниципальной собственности Администрации Ханты-Мансийска Наталья Никитина.

Альтернативная мера, по мнению специалистов, должна ускорить продвижение очереди.

«13 хантымансийских многодетных семей не стали ждать получения земельного участка и уже приобрели жилые помещения с использованием социальной выплаты. В список получателей такой субсидии в 2017 году включено еще 22 семьи. Кто же не желает получить выплату, будет по­-прежнему состоять в очереди на получение земельного участка», – пояснила Наталья Никитина.

Порядок получения субсидии имеет заявительный характер. Воспользоваться данным видом социальной поддержки могут многодетные семьи, принятые на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства до 2 апреля 2016 года включительно.

Субсидию можно использовать на приобретение жилого помещения, на погашение долга, строительство индивидуального жилья, на первоначальный взнос. Ее размер будет варьироваться в зависимости от срока проживания в округе, количества детей, членов семьи, сообщает Управление общественных связей.

По вопросам получения социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка в собственность можно обратиться в отдел субсидий Жилищного управления Департамента муниципальной собственности по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская 27, каб. №2 либо по телефону 33-22-58.