Кто слабое звено среди депутатов Госдумы от ХМАО: Сысоев, Завальный, Сидоров, Гоголева?

Информационный-аналитический портал «Все выборы» составил рейтинг депутатов Государственной Думы VII созыва за IV квартал 2016 года на основе основных критериев их деятельности.

В рейтинге изучалась деятельность 499 депутатов Государственной Думы РФ по следующим показателям (для каждого показателя был установлен коэффициент) :

1) количество внесенных депутатом законопроектов – 1.25;

2) количество выступлений – 1.0;

3) количество упоминаний в СМИ – 0.25.

Отметим, что внесение законопроектов на рассмотрение Госдумы – основная функция парламентариев.

Для расчета упоминаемости депутатов в СМИ были использованы данные информационных агентств ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс».

Информационный-аналитический портал «Все выборы» отмечает, что по итогам подсчета количества выступлений народных избранников все депутаты было оценены в «0″ баллов, но произошло это в силу технической неисправности сайта Госдумы.

Первое место в рейтинге депутатов занял депутат от фракции «Единая Россия», председатель Госдумы Вячеслав Володин, второе место у Сергея Миронова, лидера партии «Справедливая Россия». Стоит отметить, что в первую десятку рейтинга вошли только депутаты от фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия» (6 против 4 соответственно).

ТОП-10

Стоит отметить, что два одномандатника, прорвавшиеся в состав Думы VII созыва, заняли более чем достойные места в рейтинге.

Лидер «Родины» Александр Журавлёв — давний соратник вице-премьера Дмитрия Рогозина (именно он возглавлял партию, пока не ушёл в правительство). Ранее Журавлёв избирался в Госдуму от «Единой России». Политик прославился несколькими скандальными законопроектами, например, предложением лишать родительских прав гомосексуалистов. Журавлёв избирался в Воронежской области. Там ему удалось получить 46,48% голосов. В рейтинге получил 32 строчку и 21 балл.

Вторым представителем внепарламентской силы стал Рифат Шайхутдинов. Раньше он был депутатом от партии ЛДПР. Но когда бизнесмен Михаил Прохоров перебрался в политику, Шайхутдинов перешёл к нему в партию «Правое Дело». После вместе с ним создавал «Гражданскую платформу», которую возглавил в 2014 году. Политик избирался в республике Башкортостан, где получил 44,71% голосов. В рейтинге получил 36 строчку и 17,25 баллов.

ТОП-5 самых активных законотворцев в Госдуме

Напомним, что «Единая Россия» получила в Госдуме седьмого созыва 343 мандата (76,22% мест), КПРФ — 42 мандата (9,34% мест), ЛДПР — 39 мандатов (8,67% мест), «Справедливая Россия» — 23 мандата (5,11% мест). По одному мандату получили представители «Родины» и «Гражданской платформы», а также самовыдвиженец Владислав Резник, все — избранные по одномандатным округам.

Среди лидеров фракций Геннадий Зюганов (КПРФ) занял в рейтинге 38 позицию, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 27-ю, Сергей Миронов (СР) — 2-ю и Вячеслав Володин (ЕР) -1-ю. В соответствии с набранными баллами, места распределились следующим образом.

Немаловажно для югорчан узнать и о политической, можно сказать государственной деятельности своих народных избранников, это - Татьяна Гоголева (прошла по спискам ЕР), Павел Завльный (одномандатник ЕР), Александр Сидоров(одномандатник ЕР) и Сысоев Владимир (одномандатник ЛДПР). Тут стоит упомянуть и Леонида Симановского (экс-депутат Госдумы VI созыва от ХМАО), который в общем списке рейтинга занял 89 строчку, набрав 0,25 баллов.

«Это не совсем корректные данные, потому что Дмитрий Гусев делал «Коэффициент полезного действия депутатов» на «Депутатском клубе» и я выступал у них экспертом, и сегодня они опубликовали результаты – там Завальный на первом месте, Сидоров на втором, Сысоева и Гоголевой в этом списке вообще нет», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» политолог Илья Верховский.

Несомненный лидер — Владимир Сысоев (ЛДПР) занял 36-е место в общем рейтинге. Александр Сидоров(ЕР) занял 56-ю позицию, Павел Завальный(ЕР) занял 79-ю строчку. Аутсайдер списка — Татьяна Гоголева (ЕР).

«Безусловно рейтинги являются своеобразным зеркалом работы депутатов, но все-таки они в большей степени основаны на медийном компоненте и на том, как свою работу депутат освещает в СМИ. На мой взгляд, это не совсем объективный критерий, потому что в большей степени для депутата значимым является законотворчество, его работа по отстаиванию интересов своих избирателей на законодательном уровне. В конце концов, во время его присутствия на территории люди выказали ему свое доверие»,- поделился собственной точкой зрения Президент Фонда «Региональная политика» кандидат юридических наук Павел Манченко.

Также отмечается, что из 449 депутатов 59 получили «0″ в рейтинге, а это значит, что депутат за 3 месяца работы в Думе не внес ни одного законопроекта и ни разу не был упомянут ни одним из трех ведущих информационных агентств страны. Из 59 таких народных избранников 54 из «Единой России», 3 из КПРФ и 2 из ЛДПР.