Пятница, 17 марта 2017 18+

Комментарии:

Городская администрация в Югре «кинула» предпринимателя на свалке, вмешалась прокуратура

Опубликовано: 17 марта 2017, 13:22 | Служба новостей "ЮграPRO"

00s

В Берёзовском районе после вмешательства прокуратуры, погашена задолженность свыше миллиона рублей за оказание услуг.

В районную прокуратуру обратился предприниматель, он жаловался, что городская администрация затягивает оплату услуг, которые он оказал в рамках заключенного договора.

Известно, что с 2015 года индивидуальный предприниматель оказывал услуги администрации городского поселения Игрим по размещению (захоронению) твердых бытовых отходов на местной поселковой свалке.

«Однако, мэрия не торопилась оплачивать работу и образовалась задолженность на сумму свыше 1 млн рублей»,- сообщают в пресс-службе прокуратуры Югры.

Мужчина даже подал в суд на взыскание долга, но и это не заставило нерадивых чиновников заплатить по счетам. Стоит сказать, дело все же двинулось с «мертвой точки» после обращения в прокуратуру, когда сотрудник ведомства внес в адрес мэра представление, в котором потребовал принять действенные меры по погашению указанной задолженности.

В итоге счастливый предприниматель получил свой миллион, а заместитель главы Игрима — дисциплинарное взысканию.

Рубрики: Березовский район, Общество. Метки: , , .


Рейтинг новости:

126
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Кто слабое звено среди депутатов Госдумы от ХМАО: Сысоев, Завальный, Сидоров, Гоголева?

Опубликовано 17 марта 2017, 17:37

Безусловно рейтинги являются своеобразным зеркалом работы депутатов, но все таки они в большей степени основаны на медийном компоненте и на том, как свою работу депутат освещает в СМИ... Читать полностью >>

9-й этап Кубка мира. Женский и мужской спринт. Состав сборной России. Расписание гонок

Опубликовано 17 марта 2017, 15:51

Сегодня на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене пройдут женская и мужская спринтерские гонки. Этап кубка мира стартует женским спринтом. За сборную России, согласно стартового листа, побегут: Татьяна Акимова уйдет на старт 15-й, Дарья ... Читать полностью >>

По следам Шурыгиной. В ХМАО 16-летняя девушка согласилась на секс с 52-летним мужчиной за деньги, возбуждено уголовное дело

Опубликовано 17 марта 2017, 13:56

Пожилого югорчанина подозревают в получении сексуальных услуг несовершеннолетней девушки. Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по статье 240.1 УК РФ, а именно, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. По версии следствия, 52-летний житель округа предложил вступить в половую ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO