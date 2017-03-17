Городская администрация в Югре «кинула» предпринимателя на свалке, вмешалась прокуратура

В Берёзовском районе после вмешательства прокуратуры, погашена задолженность свыше миллиона рублей за оказание услуг.

В районную прокуратуру обратился предприниматель, он жаловался, что городская администрация затягивает оплату услуг, которые он оказал в рамках заключенного договора.

Известно, что с 2015 года индивидуальный предприниматель оказывал услуги администрации городского поселения Игрим по размещению (захоронению) твердых бытовых отходов на местной поселковой свалке.

«Однако, мэрия не торопилась оплачивать работу и образовалась задолженность на сумму свыше 1 млн рублей»,- сообщают в пресс-службе прокуратуры Югры.

Мужчина даже подал в суд на взыскание долга, но и это не заставило нерадивых чиновников заплатить по счетам. Стоит сказать, дело все же двинулось с «мертвой точки» после обращения в прокуратуру, когда сотрудник ведомства внес в адрес мэра представление, в котором потребовал принять действенные меры по погашению указанной задолженности.

В итоге счастливый предприниматель получил свой миллион, а заместитель главы Игрима — дисциплинарное взысканию.