Директор фирмы в Югре может лишиться свободы на 4 года за вырубку 13 деревьев

В Сургутском районе ХМАО возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки 13 деревьев сосны и березы на территории участкового лесничества по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет с крупным штрафом.

Распоряжение о вырубке деревьев отдал директор фирмы. По данным лесного фонда такие действия причинили материальный ущерб на сумму около 8 тысяч рублей.