9-й этап Кубка мира. Женский и мужской спринт. Состав сборной России. Расписание гонок

Сегодня на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене пройдут женская и мужская спринтерские гонки.

Этап кубка мира стартует женским спринтом. За сборную России, согласно стартового листа, побегут: Татьяна Акимова уйдет на старт 15-й, Дарья Виролайнен – 20-й, Ирина Старых – 33-й, Ирина Услугина – 45-й, Виктория Сливко – 60, Валерия Васнецова – 65-й и Екатерина Мошкова -100-й.

Всего в гонке будет участвовать 104 биатлонистки. Начало гонки в 16.00 мск.

Стоит отметить, что в женской спринтерской гонке дебютируют две молодые россиянки – Валерия Васнецова и Екатерина Мошкова.

Мужской спринт стартует позже, в 18.30 мск. За сборную России, согласно стартового листа, побегут: Евгений Гараничев , уйдет на старт 4-м, Максим Цветков – 23-м, Антон Бабиков – 35-м, Матвей Елисеев – 49-м, Игорь Малиновский – 54-м, Александр Логинов – 95-м, Антон Шипулин – 106-м, Алексей Волков – аутсайдер в списке.

Всего в гонке будут участвовать 108 биатлонистов.

Напомним, что заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017 проходит в норвежском Холменколлене с 17 по 19 марта.

Кубок мира. Холменколлен, Норвегия

17 марта

16.00 — Спринт, женщины (Eurosport)

18.30 — Спринт, мужчины (Матч ТВ, Eurosport)

18 марта

14.45 — Гонка преследования, женщины (Матч ТВ, Eurosport)

17.00 -Гонка преследования, мужчины (Матч! Арена, Eurosport)

19 марта

13.15 — Масс-старт, женщины (Матч ТВ, Eurosport)

15.30 — Масс-старт, мужчины (Матч ТВ, Eurosport)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.