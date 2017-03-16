В Югре ищут пропавшего пенсионера, горожане активно вступают в поисковый отряд «Сокол»

В Урае полицейские совместно с Общественным Советом создали добровольно-поисковый отряд «Сокол». Его члены будут участвовать в розыске безвести пропавших людей. Такое решение было принято на предыдущем заседании Общественного совета при городском ОМВД.

Более 100 активных жителей города только за одни сутки изъявили желание принимать участие в поисках пропавших детей, а также пожилых людей.

«Уже сегодня ведутся первые поиски пенсионера, который ушел из дома и до настоящего времени не вернулся», — сообщают в пресс-службе ОМВД России по г. Ураю.

Начальник городской полиции Родион Капустин поддержал идею общественников:

«Это существенно облегчит работу полиции, мы будем очень благодарны любой помощи в распространении листовок, ориентировок, передачи информации в социальные сети» — отметил начальник городского ОМВД.