Юноша из ХМАО «запостил» фото голой подруги, за это он может лишится свободы на 2 года

16-летний подросток в ХМАО предстанет перед судом по обвинению в незаконном распространении сведений о частной жизни.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении юноши, обвиняемого по части 1 статьи 137 УК РФ, а именно, незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, совершенное без его согласия, путем публичного выступления.

Следствие уверено, что молодой человек решил за счет «подруги» поднять свой авторитет в глазах друзей. Однако, странный способ. Подросток воспользовался алкогольным опьянением девушки, которая заснула. Он сфотографировал последнюю в обнаженном виде, после чего выложил фотографии в социальную сеть. Компания друзей, наверное, оценила недостойный поступок и не только они. В настоящее время следствием собрана доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд.

Кстати, силовики обращают внимание граждан, что в соответствии с законом сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. При этом, к сведениям о частной жизни лица относятся не только фотографии и видеозаписи интимного содержания, к ним так же относятся сведения о происхождении лица, о месте пребывания и месте жительства гражданина, его личной и семейной жизни и другие. Все эти сведения не подлежат распространению без согласия гражданина.

Стоит сказать, в качестве максимального наказания за это преступление предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба СКР по Югре.