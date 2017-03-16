Внимание! Водителей на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» ждет массовая проверка
Опубликовано: 16 марта 2017, 8:23 | Служба новостей "ЮграPRO"
17 марта 2017 года на автодороге федерального значения Р 404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Югре будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.
Цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Р 404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», ХМАО, Югра.
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