Четверг, 16 марта 2017 18+

Комментарии:

Внимание! Водителей на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» ждет массовая проверка

Опубликовано: 16 марта 2017, 8:23 | Служба новостей "ЮграPRO"

дпс

17 марта 2017 года на автодороге федерального значения Р 404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Югре будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Общество. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

7
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. игорь.:
    16 марта 2017 в 08:27

    Вот опять придумали .никто не ездит пьяный по трассе .это так предлог .тотальная слежка .скоро же забастовка водил дальнобоев.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

За смерть девочки в Югре ответят врачи

Опубликовано 15 марта 2017, 17:13

В Нефтеюганске перед судом предстанут два врача по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух врачей – хирургов «Нефтеюганской окружной клинической больницы имени Яцкив В.И.». Они обвиняются по ... Читать полностью >>

Лидер аборигенов в Думе ХМАО Александр Новьюхов рассказал о подготовке к знаковым для КМНС событиям

Опубликовано 15 марта 2017, 16:38

Мы увидели увеличение количества людей, которые проживают и ведут традиционную хозяйственную деятельность. Но есть к чему стремиться, мы сегодня видим потребность в увеличении жилищных программ, поскольку они важны для коренных народов…... Читать полностью >>

Хоккейный тур по городам пройдет в ХМАО

Опубликовано 15 марта 2017, 13:40

18 марта, в рамках хоккейного тура по городам нашего округа игроки «Югры» и «Мамонтов Югры» проведут товарищеские матчи и мастер-классы в Сургуте, Радужном, Нижневартовске и Когалыме. В Сургуте мероприятие начнется с автограф-сессии в 16.30. В 17:00 ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO