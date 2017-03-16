В ХМАО ребенку-инвалиду отказали в социальной пенсии, вмешалась прокуратура

Прокуратура Югорска пристыдила пенсионный фонд за то, что отказали в назначении пенсии ребенку-инвалиду.

Проверку соблюдения права ребёнка-инвалида на назначение социальной пенсии провела прокуратура по обращению местной жительницы. Известно, что с 2015 года пенсионный фонд назначил ребенку социальную пенсию в связи с инвалидностью, срок выплаты неоднократно продлевался. Однако, на следующий год выплату прекратили из-за отсутствия документа, подтверждающего постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации.

Вместе с тем отсутствие указанного документа не может являться основанием для отказа в назначении социальной пенсии.

Проверкой установлено, что родители ребенка постоянно проживают на территории России и зарегистрированы по месту пребывания в Югорске. А в соответствии с законодательством местом жительства детей, не достигших четырнадцати лет, признается место жительства их родителей.

В итоге прокурор обратился в суд с заявлением об обязании Пенсионного фонда назначить несовершеннолетнему социальную пенсию. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.