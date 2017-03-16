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Нефтеюганск под прицелом. В этом городе Навальный планирует провести митинг посвященный борьбе с коррупцией

Опубликовано: 16 марта 2017, 9:08 | Служба новостей "ЮграPRO"

дегтярев

Фондом борьбы с коррупцией, возглавляемый Алексеем Навальным, поданы заявки на антикоррупционные митинги, посвященные  расследованию фактов коррупции высших должностных лиц России, более чем в 50 городах России.

Накануне, штабом Алексея Навального, подана заявка на проведение антикорупционного митинга и в Нефтеюганске, сообщает Znak.com. Планируется, что при положительном ответе мэрии города мероприятие пройдет 26 марта у фонтана перед кинотеатром «Юган».

«Заявление подано. Ответ будет в течение двух дней», – говорится в сообщении в группе «ВКонтакте».

«В 54 городах поданы заявки на митинг. В одном митинг уже согласован», — сообщил политик Алексей Навальный в своем блоге. По его словам, в 25 городах заявки на проведение митингов поданы представителями его избирательных штабов.

«Не знаю я о таких желаниях, заявления о проведении каких либо митингов в администрацию города не поступало. После публикаций в СМИ мы взяли этот вопрос на контроль — подобных заявлений не поступало», — заявил корреспонденту «ЮграPRO» глава города Нефтеюганска Сергей Дегтярев.

Вчера, Алексей Навальный, также подал заявку на проведение шествия и митинга в мэрию Москвы. Цель мероприятия — «выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России». В мэрии Москвы «Ъ» сообщили, что заявка рассматривается.

Напомним, что в начале марта Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев владеет и управляет через социальные фонды несколькими объектами недвижимости. Его пресс-секретарь Наталья Тимакова заявила, что «материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер».

Рубрики: Нефтеюганск, Общество, Политика. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. игорь.:
    16 марта 2017 в 10:15

    Наконец то Навальный до севера добрался. Ждем и в Ханты-Мансийске

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