Не покладая рук. Чиновница из мэрии в Югре брала взятки с населения

Знакомые все лица. По итогам прокурорской проверки было возбуждено еще одно уголовное дело о получении взятки заместителем главы города Радужный.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что заместитель мэра осенью прошлого года получила от жителя города 20 тысяч рублей за содействие в приобретении в собственность администрацией его квартиры.

В итоге прокуратура направила информацию о коррупции в следственный орган, где и возбудили уголовное дело по статье «получение взятки».

Как в «ЮграPRO» сообщали ранее, та же чиновница на протяжении длительного периода времени предоставляла неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, заместитель главы не отразила в справках о своих доходах и супруга сведения о наличии в собственности жилого дома, земельного участка, а также квартиры и доход от их продажи. Также ежегодно она указывала недостоверные сведения об имеющихся счетах в кредитных организациях. Кроме того, это еще одна взятки на счету недобросовестной чиновницы, сейчас продолжается расследование уголовного дела по получению взятки в крупном размере. Ранее в связи с изложенным прокурор города внес главе Радужного соответствующее Представление, в результате трудовой договор с заместителем Главы города был расторгнут в связи с утратой доверия.