На трассе в Югре опрокинулась «Лада Приора», пострадали 3 человека
Опубликовано: 16 марта 2017, 10:28 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне днем в Нефтеюганском районе, на 701 километре автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово», водитель автомобилем «ГАЗ 2775», столкнулся с «Ладой Приорой» под управлением 18-летнего водителя. От удара «Лада» съехала в правый кювет, где перевернулась. В результате ДТП ранения получили водитель «Лады» и два 17-летних пассажира.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 5 дорожных аварий, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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