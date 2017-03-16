Четверг, 16 марта 2017 18+

Комментарии:

На трассе в Югре опрокинулась «Лада Приора», пострадали 3 человека

Опубликовано: 16 марта 2017, 10:28 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне днем в Нефтеюганском районе, на 701 километре автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово», водитель автомобилем «ГАЗ 2775», столкнулся с «Ладой Приорой» под управлением 18-летнего водителя. От удара «Лада» съехала в правый кювет, где перевернулась. В результате ДТП ранения получили водитель «Лады» и два 17-летних пассажира.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 5 дорожных аварий, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

151
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В ХМАО ребенку-инвалиду отказали в социальной пенсии, вмешалась прокуратура

Опубликовано 16 марта 2017, 11:20

Прокуратура Югорска пристыдила пенсионный фонд за то, что отказали в назначении пенсии ребенку-инвалиду. Проверку соблюдения права ребёнка-инвалида на назначение социальной пенсии провела прокуратура по обращению местной жительницы. Известно, что с 2015 года пенсионный фонд назначил ребенку ... Читать полностью >>

Нефтеюганск под прицелом. В этом городе Навальный планирует провести митинг посвященный борьбе с коррупцией

Опубликовано 16 марта 2017, 9:08

Фондом борьбы с коррупцией, возглавляемый Алексеем Навальным, поданы заявки на антикоррупционные митинги, посвященные  расследованию фактов коррупции высших должностных лиц России, более чем в 50 городах России. Накануне, штабом Алексея Навального, подана заявка на проведение антикорупционного митинга ... Читать полностью >>

Внимание! Водителей на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» ждет массовая проверка

Опубликовано 16 марта 2017, 8:23

17 марта 2017 года на автодороге федерального значения Р 404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Югре будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. Цель – ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO