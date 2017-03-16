На трассе в Югре опрокинулась «Лада Приора», пострадали 3 человека

Накануне днем в Нефтеюганском районе, на 701 километре автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово», водитель автомобилем «ГАЗ 2775», столкнулся с «Ладой Приорой» под управлением 18-летнего водителя. От удара «Лада» съехала в правый кювет, где перевернулась. В результате ДТП ранения получили водитель «Лады» и два 17-летних пассажира.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 5 дорожных аварий, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.