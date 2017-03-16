Автоледи в шоке. Югорчанин выкопал из-под снега чужую иномарку и сдал ее на металлолом

29-летний житель Нижневартовска задержан полицией за кражу автомобиля.

Как рассказал сам подозреваемый, 13 марта при помощи грузового автомобиля Кран, он выкопал из-под снега заброшенный автомобиль «Honda» и транспортировал его на пункт приема цветного металла, где его уже успели утилизировать. За сданный металлолом мужчина получил 50 тысяч рублей.

Однако, через несколько дней мужчина был задержан полицейскими. Как оказалось, у брошенной машины нашлась законная владелица, которая сообщила о пропаже своего авто.

В настоящий момент в отношении находчивого югорчанина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику грозит лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.