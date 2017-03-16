Ханты-Мансийский банк и Союз строителей Югры подписали соглашение о сотрудничестве

В Ханты-Мансийске прошло общее собрание строителей и проектировщиков Ханты-Мансийского автономного округа, в работе которого приняли участие более ста руководителей ведущих предприятий стройиндустрии региона.

Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири), который сотрудничает с СРО «Строительный союз Югры» более 10 лет, развернул на площадке форума свой мобильный офис. Участникам мероприятия были предложены банковские услуги Премиального сегмента.

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов, выступая перед делегатами съезда, подчеркнул, что финансовая организация всегда активно сотрудничала со строительными компаниями.

«Банк активно участвовал в реализации различных градостроительных проектов и жилищных программ, реализуемых при содействии Правительства округа. В 2015-2016 годах банком выдано кредитов в сфере жилищного строительства на сумму более 8,5 млрд рублей, профинансировано проектов инфраструктурного строительства в объеме 4 млрд рублей. Также банком направлено свыше 1 млрд рублей кредитных ресурсов на дорожное строительство и содержание транспортной инфраструктуры.







Отмечу, что большая доля кредитов приходится на жилищный сектор. За последние два года в Югре возведено более 16 тыс. квартир общей площадью свыше 1 млн квадратных метров. При нашей финансовой поддержке ежегодно сдается около 200 тыс. квадратных метров жилья.

Банк, как уже отмечалось, активно работает над реализацией государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (ранее проект государственно-частного партнёрства «Новая школа Югры»). В рамках этого проекта при нашей финансовой поддержке за последний год сданы в эксплуатацию 16 дошкольных образовательных учреждений, ещё 8 детских садов будут построены в течение 2017-2018 годов», – отметил Виталий Мосунов.

Завершился форум подписанием Генерального соглашения о сотрудничестве между Банком «Открытие» и Саморегулируемой организацией «Союз строителей Югры». Подписи под документом поставили Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов и Генеральный директор СРО «Союз строителей Югры» Олег Алчинов.