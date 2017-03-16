Гуманитарную помощь от Югры готовят к отправке в Сирию

Спустя месяц завершилась окружная акция по сбору гуманитарной помощи для детей из Сирии. Накануне машина с сотнями коробок с канцелярскими принадлежностями и сладостями отправилась из Сургута в Ханты-Мансийск. В окружной столице рассортируют все, что собрали за это время в городах Югры и отправят в Сирию.

С инициативой отправить гуманитарный груз сирийским детям выступил в канун нового года член Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков. Общественная палата округа поддержала идею, однако предложила приурочить акцию к другому празднику – Навруз-байраму, чтобы оказать помощь смогли все желающие жители региона. С 19 января по 20 февраля югорчане собрали около 10 тонн груза. Как рассказывает Сергей Благородов - один из организаторов акции, член окружной общественной палаты, директор благотворительного фонда «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденного депутатом Думы Югры Алексеем Андреевым, что лучше всего подарить сирийским детям – обсуждали долго.

- С одной стороны, отправляем детям, а, значит, надо что-то сладкое передать. С другой стороны, звучало, что есть потребность в одежде и других более практичных вещах. В итоге приняли решение направить в качестве гуманитарного груза сладкие подарки для детей и канцелярские товары. К акции сразу присоединился департамент образования Югры. Во все города округа подготовили обращения на имя глав, которые помогли организовать сбор гуманитарной помощи в школах и детских садах. Кто-то из детей к конфетам и карандашам даже прикладывал свои рисунки, — рассказал Сергей Благородов.

Детская писательница из Сургута Нина Календарева передала в Сирию 40 книг со стихами и иллюстрациями собственного авторства. По словам женщины, остаться в стороне она не могла. В 1968 году два хирурга, работавших в одной из московских больниц, сириец и чеченец по национальности, провели ей операцию, которая подарила Нине Михайловне возможность стать мамой.

Помимо Сургута, помощь собирали в Нижневартовске, Мегионе, Пыть-Яхе и других городах. Общий сбор и сортировка пройдет в Ханты-Мансийске. Оттуда гуманитарную помощь направят военным в Екатеринбург, которые и доставят гостинцы от югорчан в Сирию. Кстати, глава Пыть-Яха Олег Ковалевский, который сам служил в Афганистане, выступил с инициативой купить и передать российским военным в подарок телевизор.

Как рассказали в благотворительном фонде «МЫ ВМЕСТЕ», в скором времени будет организована еще одна аналогичная акция, однако ее формат пока обсуждается.

- Для нас это первый опыт отправки гуманитарной помощи из Югры в Сирию. Возможно, что скоро мы организуем что-то подобное для детей Донбасса. Не исключено, что из Югры может поехать делегация, чтобы лично передать гуманитарную помощь нуждающимся, — добавил Сергей Благородов.