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Заключительный 9-й этап Кубка мира по биатлону. Состав команды. Расписание трансляций

Опубликовано: 15 марта 2017, 13:05 | Служба новостей "ЮграPRO"

КМ

С 17 по 19 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017. В программе представлено всего три дисциплины: спринт, гонка преследования и масс-старт.

Стал известен и состав сборной России на заключительный этап Кубка мира в Холменколлене. Кстати, в состав команды вошли два представителя Югры — Екатерина Шумилова и Алексей Волков.

Состав сборной России:

Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Игорь Малиновский, Алексей Волков (Югра)

Женщины: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Ирина Услугина, Екатерина Шумилова (Югра), Дарья Виролайнен, Валерия Васнецова, Виктория Сливко, Екатерина Мошкова

Кубок мира. Холменколлен, Норвегия

17 марта

16.00 — Спринт, женщины (Eurosport)

18.30 — Спринт, мужчины (Матч ТВ, Eurosport)

18 марта

14.45 — Гонка преследования, женщины (Матч ТВ, Eurosport)

17.00 -Гонка преследования, мужчины (Матч! Арена, Eurosport)

19 марта

13.15 — Масс-старт, женщины (Матч ТВ, Eurosport)

15.30 — Масс-старт, мужчины (Матч ТВ, Eurosport)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


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