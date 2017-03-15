Заключительный 9-й этап Кубка мира по биатлону. Состав команды. Расписание трансляций
Опубликовано: 15 марта 2017, 13:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
С 17 по 19 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017. В программе представлено всего три дисциплины: спринт, гонка преследования и масс-старт.
Стал известен и состав сборной России на заключительный этап Кубка мира в Холменколлене. Кстати, в состав команды вошли два представителя Югры — Екатерина Шумилова и Алексей Волков.
Состав сборной России:
Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Игорь Малиновский, Алексей Волков (Югра)
Женщины: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Ирина Услугина, Екатерина Шумилова (Югра), Дарья Виролайнен, Валерия Васнецова, Виктория Сливко, Екатерина Мошкова
Кубок мира. Холменколлен, Норвегия
17 марта
16.00 — Спринт, женщины (Eurosport)
18.30 — Спринт, мужчины (Матч ТВ, Eurosport)
18 марта
14.45 — Гонка преследования, женщины (Матч ТВ, Eurosport)
17.00 -Гонка преследования, мужчины (Матч! Арена, Eurosport)
19 марта
13.15 — Масс-старт, женщины (Матч ТВ, Eurosport)
15.30 — Масс-старт, мужчины (Матч ТВ, Eurosport)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.
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